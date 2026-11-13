Matías Dituro relata el aterrador robo que sufrió en su casa: "Fueron minutos de auténtico terror"

El guardameta argentino del Elche ha relatado el angustioso asalto que sufrió en su domicilio mientras llegaba con sus dos hijos, de seis y ocho años, y ha agradecido la rápida actuación de un vecino que evitó que entraran en la vivienda

El fútbol ha quedado en un segundo plano para Matías Dituro. El guardameta del Elche ha vivido junto a su familia uno de los episodios más angustiosos de su vida después de sufrir un violento asalto en su domicilio, situado en una localidad cercana a Elche. El argentino ha compartido en sus redes sociales cómo vivió aquellos momentos, especialmente cuando llegó a casa con sus dos hijos pequeños sin saber que los ladrones todavía se encontraban en el interior.

El suceso tuvo lugar el jueves por la noche, cuando cuatro individuos organizaron un robo en la vivienda del futbolista. Tres de ellos, encapuchados y provistos de herramientas, accedieron al domicilio mientras un cuarto integrante permanecía en el exterior vigilando y alertando de cualquier movimiento. Lo que parecía un regreso normal a casa terminó convirtiéndose en una situación de enorme tensión para el portero y su familia.

Dituro explicó que llegó a su vivienda a las 20:49 horas, apenas cuatro minutos después de que los asaltantes hubieran entrado. En ese instante recibió una llamada de su mujer, que le advirtió de lo que estaba sucediendo. La rápida reacción de un vecino, que había escuchado ruidos y comprobado a través de sus cámaras de seguridad que estaban entrando en la casa, también resultó fundamental para evitar que la familia accediera al inmueble.

El momento más angustioso, con sus hijos en el coche

El relato del guardameta refleja la gravedad de lo ocurrido. Sus dos hijos, de seis y ocho años, se dieron cuenta de la situación y comenzaron a llorar, suplicándole que no bajara del vehículo y que abandonaran inmediatamente el lugar. Una escena que ha marcado especialmente al futbolista, que no ha dudado en reconocer el miedo que sintieron durante aquellos minutos. "Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos", escribió el argentino en una publicación de Instagram.

Los delincuentes consiguieron escapar poco después, aunque dejaron la vivienda completamente destrozada y se llevaron diferentes pertenencias de la familia. Más allá de las pérdidas materiales, Dituro puso el foco en las consecuencias emocionales que deja un episodio de estas características, especialmente cuando afecta a la seguridad del propio hogar. "Lo material se puede recuperar; la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil", lamentó el portero, que también quiso agradecer públicamente la intervención del vecino que dio la voz de alarma y la ayuda recibida tras lo sucedido.

La investigación trata de localizar a los responsables

Los hechos ya están siendo investigados por las autoridades, que tratan de esclarecer lo ocurrido e identificar a los cuatro integrantes del grupo. Según la información trasladada por EFE, una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que los asaltantes fueran los mismos que habían huido poco antes de otra urbanización de la localidad ilicitana tras ser sorprendidos por un agente fuera de servicio.

El propio futbolista ha pedido que los responsables puedan ser identificados y respondan por el daño causado. Su mensaje también ha servido para alertar a los vecinos de la zona sobre lo ocurrido y agradecer las numerosas muestras de apoyo que ha recibido.

El Elche muestra su apoyo a Matías Dituro

Pese al complicado episodio vivido, el guardameta pudo regresar a la normalidad deportiva. Dituro se ejercitó este viernes con el resto de sus compañeros en el entrenamiento del Elche, después de que el club se pusiera en contacto con él para interesarse por su situación y trasladarle su respaldo.

El argentino, de 39 años, llegó al conjunto franjiverde en enero de 2024 y fue una pieza importante en el camino hacia el ascenso a Primera División en la temporada 2024/25. También consiguió el Trofeo Zamora, reconocimiento al portero menos goleado de la categoría.

Ahora, sin embargo, su prioridad está lejos del terreno de juego. Después del susto vivido junto a su mujer y sus dos hijos, el futbolista se queda con lo más importante: toda su familia está bien, aunque recuperar la tranquilidad después de lo sucedido será un proceso mucho más complicado.