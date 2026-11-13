El Barcelona presume de un tridente demoledor

El conjunto de Hansi Flick suma 62 goles en 16 partidos y presume de un tridente demoledor: Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López superan las diez contribuciones ofensivas y sitúan al Barça como el único equipo con tres representantes entre los más determinantes de Europa

Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López se han convertido en una auténtica pesadilla para las defensas rivales. Los tres han superado ya las diez contribuciones de gol en apenas 16 partidos oficiales, una estadística al alcance de muy pocos y en la que el Barcelona es el único equipo que consigue colocar a tres representantes. Una demostración de la variedad de recursos que tiene Flick para hacer daño a sus rivales y de la importancia que están adquiriendo sus principales atacantes.

El rendimiento colectivo también respalda esta tendencia. El Barça suma 62 goles entre LaLiga y la Champions League, con una media que roza los cuatro tantos por encuentro. Además, trece futbolistas diferentes han conseguido ver puerta, lo que demuestra que la amenaza no se limita únicamente a sus tres grandes protagonistas.

Lamine Yamal y Raphinha, al frente de la clasificación

Hay dos nombres que están marcando diferencias son los de Lamine Yamal y Raphinha. Ambos comparten el liderato de la clasificación de contribuciones ofensivas, con 18 cada uno, aunque sus registros presentan diferencias importantes.

El internacional español ha alcanzado esa cifra gracias a sus diez goles y ocho asistencias. A sus 19 años, continúa dando pasos adelante y asumiendo cada vez más responsabilidad en el ataque azulgrana. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y encontrar compañeros en posiciones ventajosas le convierte en una pieza fundamental para el sistema de Flick. Raphinha, por su parte, presenta un reparto diferente: quince tantos y tres asistencias. El brasileño sigue demostrando su enorme capacidad para llegar al área y finalizar las jugadas, además de mantener una influencia decisiva en el funcionamiento ofensivo del equipo.

La tercera pieza de este particular tridente es Fermín López. El centrocampista ha alcanzado las doce contribuciones, con siete goles y cinco asistencias, y se ha situado entre los futbolistas más productivos del panorama europeo. Su exhibición más reciente en el Metropolitano ha vuelto a poner de manifiesto su capacidad para aparecer en los partidos importantes.

Mbappé y Kane, entre los perseguidores

El dominio azulgrana también se aprecia al observar la clasificación individual. Lamine Yamal y Raphinha encabezan la tabla con sus 18 contribuciones, mientras que Fermín ocupa la sexta posición con doce.

Entre los futbolistas que aparecen por delante del centrocampista azulgrana se encuentran Kylian Mbappé, que suma 15 participaciones de gol con el Real Madrid; Lassine Sinayoko, del Paris FC, con 14; y Florian Thauvin, del Lens, con 13. También figuran en este grupo otros nombres destacados del fútbol europeo, como Donyell Malen, de la Roma, Harry Kane, del Bayern de Múnich, y Antonio Nusa, del Leipzig, todos ellos con once contribuciones. Sin embargo, ninguno de los equipos de estos futbolistas consigue igualar la presencia de tres jugadores del Barcelona en esta clasificación. Un dato que refuerza la dimensión del rendimiento ofensivo que está ofreciendo el conjunto de Flick.

Los números que puede alcanzar el tridente del Barcelona

Lo más llamativo es que estos registros todavía pueden crecer considerablemente. Con apenas un tercio de temporada disputado, las proyecciones estadísticas invitan al optimismo en el Camp Nou si los tres mantienen el ritmo actual.

Lamine Yamal y Raphinha podrían terminar el curso superando las 50 contribuciones de gol cada uno, mientras que Fermín se acercaría a las 40. De cumplirse estas previsiones, el extremo español y el brasileño superarían ampliamente sus registros habituales y el centrocampista firmaría la mejor temporada de su carrera en este apartado. En el caso de Lamine, su mejor marca hasta ahora está en 42 contribuciones, mientras que Fermín tiene su techo en 30. Raphinha es el único que ya ha alcanzado cifras todavía superiores, después de una campaña 2024/25 en la que llegó a las 60 participaciones de gol.

El Barcelona parece haber encontrado la fórmula para compensar cualquier posible problema de cara a puerta: no depende de un único goleador. Flick cuenta con tres futbolistas capaces de decidir partidos y con una plantilla en la que también aparecen otros recursos ofensivos. Si mantienen esta eficacia, el conjunto azulgrana tiene argumentos de sobra para seguir siendo una de las grandes amenazas de Europa.

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