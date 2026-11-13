García Pimienta: "La vida continúa y el Andorra ya empieza a competir"

El entrenador de la UD Almería ha reflexionado sobre el partido que va a disputar su equipo este sábado contra el FC Andorra el cual está aún conmocionado por el fallecimiento de Jesús de Miguel quien chocó con su portero Jesús Owono

Xavi García Pimienta, entrenador de la UD Almería, compareció en rueda de prensa para analizar el partido que le espera a su equipo contra el FC Andorra este sábado. Un encuentro que no será fácil para su rival que sigue conmocionado por el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, el cual perdió la vida tras chocar con su portero Jesús Owono.

García Pimienta ha reflexionado sobre cómo va a afrontar el FC Andorra el partido. "La verdad es que lo que pasó fue una auténtica desgracia e indirectamente el Andorra también está implicado. Estoy convencido de que habrán hecho un trabajo interno para intentar olvidar de la mejor manera posible todo lo que sucedió. La vida continúa y el Andorra ya empieza a competir, como no puede ser de otra manera. Estoy convencido de que harán todavía más piña, estarán mucho más juntos y también espero que, en el momento en que empiece a rodar el balón, nos centremos en lo que es importante en ese momento, que es el fútbol. Que todos volvamos a ser personas normales en el mundo del deporte y que disfrutemos del espectáculo simplemente".

El entrenador de la UD Almería ha repasado las bajas que tiene. "Está todo el mundo bien, excepto Rodri y Nico Melamed, que siguen con sus procesos de recuperación. Tenemos las bajas por sanción de Marcos Luna y las de las selecciones de Dzodic y Cipenga. Chirino entrenó el lunes. Ayer no pudo hacerlo por un proceso febril, pero entrena perfectamente y no va a tener ningún problema. Quedan dos entrenamientos, pero en principio, está a disposición del equipo y el resto está todo el mundo bien".

A continuación, García Pimienta ha analizado a su rival. "El Andorra es un auténtico equipo que, tiene muy claro cómo quiere jugar y eso es muy importante. Tiene una metodología, una idea de juego en la que ya llevan trabajando durante muchos años. Incluso cuando tuvieron el descenso de Primera RFEF, la forma de jugar era exactamente la misma. Eso los hace más fuertes porque, como digo, no van a renunciar a jugar a lo que saben hacer y a la forma en la que entrenan. Es un equipo al que, como le quites el balón, parece que está todo el rato sucediendo lo que ellos quieren. Es un conjunto valiente, agresivo, que intenta igualar muchas veces situaciones de uno contra uno, que te aprieta muy alto y que te somete en muchas situaciones en las que te hace sufrir".

Finalmente, se ha mostrado contento por en rendimiento de la UD Almería. "Estoy muy contento por lo que está sucediendo. Cuando acabe el partido contra el Andorra llevaremos 14 partidos, justo un tercio de la temporada. Os puedo asegurar que va a ser muy larga y que van a pasar muchísimas cosas. Está claro que lo que está haciendo este equipo hay que ponerlo en valor. Tiene muchísimo mérito y está claro que somos capaces de hacer lo que los chicos han hecho. También os lo he dicho: tenemos margen de mejora y nuestra exigencia tiene que ser máxima en el día a día, porque cada vez va a ser más difícil ganar y conseguir puntos".