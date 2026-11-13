Alarma en el Atlético de Madrid: Lookman se retira lesionado con Nigeria

El delantero rojiblanco tuvo que abandonar el Nigeria - Tanzania antes del descanso por unas molestias físicas que apuntan a una posible lesión muscular y mantienen en vilo al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid contiene la respiración con Ademola Lookman. El delantero rojiblanco ha encendido las alarmas durante el encuentro que Nigeria disputa este viernes frente a Tanzania, después de tener que abandonar el terreno de juego antes del descanso por unos problemas físicos. A falta de pruebas médicas y de una confirmación oficial, los primeros indicios apuntan a una posible lesión muscular que podría convertirse en un nuevo contratiempo para Diego Pablo Simeone.

La acción que hizo saltar las alarmas llegó cuando se acercaba el final de la primera mitad. Lookman, que estaba siendo uno de los futbolistas más activos de las 'Águilas Verdes', se quedó tendido sobre el césped cuando Nigeria se disponía a ejecutar un saque de esquina. El atacante pidió inmediatamente el cambio y, aunque pudo abandonar el campo por su propio pie, lo hizo con evidentes dificultades para caminar.

Moses Simon fue el encargado de sustituirle en un encuentro correspondiente a la fase de clasificación para la Copa de África de 2027. La preocupación es inevitable en el Atlético, que ahora está pendiente de conocer el alcance exacto de unas molestias que llegan en un momento delicado para el futbolista.

De protagonista con Nigeria a una nueva preocupación para Simeone

La lesión supone un contratiempo especialmente inoportuno por cómo estaba transcurriendo el partido para Lookman. Ante la ausencia de Victor Osimhen, el delantero del Atlético había asumido buena parte de la responsabilidad ofensiva de su selección. No solo estaba participando constantemente en el juego, sino que también había tenido un papel decisivo en el inicio del encuentro.

De hecho, fue el encargado de dar la asistencia en el primer gol de Nigeria y poco después estuvo cerca de ampliar su aportación con un disparo en el minuto 39 que obligó al guardameta Amosi a intervenir para evitar el tanto. También estaba asumiendo protagonismo en las acciones a balón parado, por lo que su retirada dejó a las 'Águilas Verdes' sin uno de sus principales argumentos ofensivos.

Lookman, en busca de recuperar su mejor versión en el Atlético

El momento en el que se produce este contratiempo tampoco es el más favorable para el nigeriano. Después de causar un impacto inmediato tras su llegada al Atlético en el pasado mercado invernal, su protagonismo ha ido disminuyendo durante las últimas semanas. La competencia en la parcela ofensiva y las decisiones del entrenador han reducido sus oportunidades, hasta el punto de quedarse sin participar en el último compromiso frente al Barcelona.

Una situación llamativa si se compara con sus primeros meses como rojiblanco, cuando se convirtió en uno de los futbolistas diferenciales del equipo. En sus primeros 24 encuentros firmó nueve goles y cuatro asistencias, unos registros que alimentaron las expectativas depositadas en su fichaje.

En el cuerpo técnico estarán muy pendientes de la evolución del delantero, ya que su disponibilidad dependerá del diagnóstico definitivo y de los plazos que pueda necesitar para recuperarse.

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