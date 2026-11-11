Pablo Barrios explota en defensa de Julián Álvarez: "Estoy muy cansado"

Pablo Barrios muestra su hartazgo por las críticas y los rumores que rodean a Julián Álvarez y sale en defensa de su compañero del Atlético de Madrid con un mensaje contundente durante su concentración con España

Julián Álvarez vuelve a estar en el centro del debate y uno de sus compañeros ha decidido dar un paso al frente para defenderlo. Pablo Barrios, actualmente concentrado con la selección española, ha mostrado su hartazgo por las constantes informaciones y críticas que rodean al delantero argentino, cuyo nombre fue uno de los grandes protagonistas del pasado mercado de fichajes. El centrocampista rojiblanco considera que el ruido alrededor de su compañero está siendo excesivo y no ha dudado en expresar públicamente su malestar.

En una entrevista concedida a 'Radiogaceta de los Deportes', de Radio Nacional de España, el canterano del Atlético de Madrid fue preguntado por la situación de Julián Álvarez y por todo lo que se sigue hablando sobre él. Su respuesta fue contundente, especialmente al referirse a un asunto que considera demasiado recurrente a estas alturas de la temporada. "Yo personalmente estoy muy cansado. Entiendo que se hablase de él en verano con todo el revuelo que hubo, pero ya a estas alturas de la temporada... Un poco cansino sí, la verdad", reconoció Barrios. El futbolista madrileño también quiso ampliar su reflexión al funcionamiento del fútbol actual y a la facilidad con la que los jugadores reciben críticas cuando no cumplen con las expectativas. "Con Julián y con todo el mundo es así. Cada vez que alguien hace algo, le meten el palo. Ese es el mundo del fútbol. Es así", añadió.

Julián Álvarez, señalado tras la derrota ante el Barcelona

Las declaraciones de Barrios llegan después de una semana complicada para el Atlético, que perdió por 1-2 frente al Barcelona en el Metropolitano. Los rojiblancos se adelantaron gracias a Giuliano Simeone, pero Fermín López terminó dando la vuelta al marcador con dos tantos que dejaron sin premio al equipo de Diego Simeone.

La actuación de Julián Álvarez también estuvo bajo el foco de las críticas, en un momento en el que sus cifras todavía están lejos de las expectativas que genera su figura. El argentino acumula dos goles y tres asistencias en doce encuentros entre LaLiga y la Champions League, unos números que han alimentado el debate sobre su rendimiento. Barrios, sin embargo, no comparte que el resultado de ese encuentro deba servir para cuestionar todo el trabajo del equipo. El centrocampista defendió especialmente la primera mitad del Atlético, en la que considera que los rojiblancos hicieron méritos para conseguir un resultado diferente. "La gente que realmente sabe de esto sabe que hicimos una primera parte muy buena. El otro día, los que tuvimos no quisieron entrar. Luego estás jugando contra el Barça y las que tienen te van a castigar", explicó. También criticó la facilidad con la que cambia el discurso alrededor del equipo dependiendo de los resultados. "En la primera parte éramos muy buenos, líderes y todo, y luego, en la segunda, se empieza a cuestionar todo. Sin embargo, en la primera parte nadie decía nada. Yo creo que esto es siempre así", reflexionó.

"En la primera parte éramos muy buenos, líderes y todo, y luego, en la segunda, se empieza a cuestionar todo"

Barrios recupera la sonrisa con la selección española

Más allá de la actualidad rojiblanca, el centrocampista atraviesa un buen momento personal. Su convocatoria con España supone un nuevo reconocimiento a la continuidad que está encontrando esta temporada bajo las órdenes de Diego Simeone. "Esta temporada me encuentro muy bien. Estoy consiguiendo jugar partidos, acumular minutos. Me siento muy bien y muy feliz de poder volver aquí", señaló. Una situación muy diferente a la que vivió durante el pasado curso, cuando atravesó una etapa especialmente complicada: "El año pasado ese tramo de temporada me mató personalmente".

Barrios también habló de la competencia que existe en el centro del campo de la selección, donde comparte posición con futbolistas de primer nivel. Lejos de verlo como un problema, considera que es una motivación para seguir creciendo. "Más que frustrante, yo creo que es una motivación. Más frustrante sería que tú estás a un nivel muy bueno y que luego no juegues porque no te lo den. Pero es que no es el caso. No estás jugando porque están jugando jugadores de talla mundial", explicó.

﻿

El nombre de Zubimendi aparece en el horizonte del Atlético

Durante la entrevista también surgió el nombre de Martín Zubimendi, relacionado con el Atlético de Madrid como posible incorporación para el próximo mercado de invierno. Barrios no escondió su admiración por el centrocampista, aunque evitó entrar en posibles operaciones. "Es un jugadorazo, a mí me encanta", reconoció, antes de dejar claro que no quiere involucrarse en cuestiones que corresponden a la dirección deportiva: "Yo creo que ese no es mi tema. La verdad es que me centro en jugar, que es lo mío".

﻿

Así, mientras disfruta de su regreso a la selección española, Barrios ha aprovechado para respaldar públicamente a Julián Álvarez. Un mensaje de confianza hacia su compañero en un momento en el que el delantero argentino vuelve a estar bajo el escrutinio por su rendimiento y por las expectativas que genera en el Atlético.