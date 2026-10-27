Cuti Romero elige a Julián Álvarez como heredero de Messi

El Cuti Romero no duda al elegir a Julián Álvarez como heredero de Messi para lucir el dorsal 10 de Argentina. El central del Atlético también ha desvelado su gran objetivo en el Metropolitano: conquistar un título que le permita dejar huella en el club rojiblanco

Cristian 'Cuti' Romero no ha dudado al señalar a su candidato para recoger el testigo de Lionel Messi en la selección argentina. El defensa del Atlético de Madrid ha elegido a Julián Álvarez como el futbolista al que entregaría la emblemática camiseta número 10, un dorsal cargado de historia que también lució Diego Armando Maradona. El central, que acaba de asumir la capitanía de la Albiceleste tras la retirada de Messi, ha explicado los motivos de su elección en una entrevista con el canal de YouTube de los hermanos Edul.

La respuesta del Cuti tuvo una primera propuesta que refleja la dimensión del legado que deja el astro argentino. "La pondría en un mural en la AFA para que nadie más tenga esa responsabilidad", comentó inicialmente, antes de admitir que esa opción no es viable. Cuando tuvo que decantarse por un nombre que para él fuera el mejor jugador del mundo, no necesitó pensarlo demasiado: "Julián Álvarez". Cuti no se quedó únicamente en las cualidades futbolísticas del delantero del Atlético. También destacó su personalidad y su forma de ser, aspectos que considera fundamentales para asumir una responsabilidad de semejante magnitud. "Lo veo con ese perfil de humildad, de familiar, de buen chico. Las condiciones las tiene. Creo que es él", argumentó.

El defensa insistió en que Argentina cuenta con otros futbolistas de primer nivel, pero considera que Álvarez reúne las características necesarias para portar un número que durante años ha estado asociado a Messi. Además, desveló que ya ha hablado con su compañero en varias ocasiones sobre esta posibilidad. "Creo que sí le gustaría. Se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya", explicó, en referencia al dorsal que utiliza habitualmente el delantero.

El Cuti Romero quiere hacer historia con el Atlético de Madrid

La entrevista también dejó un mensaje directo sobre las aspiraciones del central en su nueva etapa en el fútbol español. Después de poner fin a su etapa en el Tottenham, Romero aterrizó en el Atlético con la intención de convertirse en una pieza importante para Diego Pablo Simeone. Y, aunque lleva relativamente poco tiempo en el club, tiene claro qué necesita para que su paso por el Metropolitano deje huella. "Mi sueño es ganar algo con el Atleti, porque siento que la única manera de dejar mi nombre escrito en este club es ganando algo", reconoció. El argentino no esconde que su principal objetivo pasa por levantar un trofeo con la camiseta rojiblanca y formar parte de un equipo que consiga un éxito importante.

El central considera que el Atlético tiene argumentos para aspirar a ello y destaca especialmente el ambiente que ha encontrado desde su llegada. "Desde el primer día que llegué me di cuenta de que encontré una nueva casa. Mi familia está muy contenta. Voy a dar el máximo hasta el último día", aseguró. Romero también explicó que intenta transmitir esa mentalidad ganadora al vestuario. Aunque reconoce que todavía tiene recorrido por delante para adaptarse completamente a su nuevo equipo, quiere que la plantilla afronte cada encuentro con la ambición de competir por los títulos. "Tenemos un grupo muy sano, muy bueno, con los pies en la tierra. Cada partido para nosotros es una final", señaló. Su objetivo va más allá de cumplir con su papel defensivo. El internacional argentino quiere contribuir a que el Atlético consiga un éxito colectivo que permanezca en el recuerdo de sus aficionados. "Sería algo histórico a nivel grupal", añadió sobre la posibilidad de levantar un trofeo al término de la temporada.

Elogios a Simeone y un nombre propio para reforzar la defensa

El Cuti también tuvo palabras para Simeone, con quien comparte nacionalidad y una marcada exigencia competitiva. El central describió al técnico rojiblanco como una persona tranquila en el día a día, pese a la intensidad con la que vive los partidos desde la banda. "En los partidos se pone un poco loco ahí al lado del vestuario. Uno está tan concentrado que no lo ve. Pero después, en el día a día, es muy tranquilo", comentó. Además, cuando le preguntaron por un futbolista al que incorporaría al Atlético, Romero señaló a Lisandro Martínez, su compañero en la defensa de Argentina. El zaguero del Manchester United es uno de los jugadores con los que comparte vestuario en la selección y una opción que conoce bien por su experiencia internacional.

Las declaraciones del argentino llegan en un momento en el que también se ha hablado mucho del futuro de Julián Álvarez. El delantero ha estado en el centro de los rumores durante los últimos meses, aunque recientemente pidió disculpas públicamente por unas declaraciones que alimentaron las especulaciones sobre su continuidad. Ahora, los elogios de Romero refuerzan la importancia que tiene para sus compañeros.