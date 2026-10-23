Leo Messi, Premio Princesa de Asturias: "Mis hijos son catalanes, llevo toda la vida viviendo ahí, yo me siento de Barcelona"

El astro argentino ha sido reconocido en nuestro país con el máximo galardón institucional en materia deportiva debido a sus éxitos y a su amplía carrera futbolística. El ex del FC Barcelona le tiene un gran cariño a España en donde ha vivido la mayor parte de su vida

Leo Messi, futbolista argentino, ha recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia presidida por los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo, y que se ha celebrado este viernes.

Leo Messi ha sido reconocido con el mayor galardón deportivo de España por su amplia y exitosa carera deportiva con el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Inter Miami y la selección de Argentina.

Según el jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el argentino es merecedor de la distinción por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Leo Messi mostró su felicidad por el reconocimiento en España ya que se siente "muy ilusionado" y "muy agradecido" por un premio que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha".

Leo Messi ha sido elogiado por muchas personas por recibir tan distinguido premio, siendo una de ellas Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, el cual le ganó la final del pasado Mundial 2026. "Es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y en lo deportivo y siempre es muy prestigioso que haya personalidades de este calibre que reciban este tipo de premios".

Leo Messi se ha sentido muy orgulloso de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Leo Messi también se sintió agradecido por el cariño mostrado por España que es donde ha vivido durante casi toda su vida, desde 2000 a 2021 (21 años).

No en vano en el año 2024 señaló que buena parte de su vida siempre estaría ligada con España ya que sus hijos nacieron y se criaron aquí. "Mis hijos son catalanes, llevo toda la vida viviendo ahí, yo me siento de Barcelona. En nuestra mente está el día de mañana volver a vivir ahí, porque mis hijos, mi mujer y yo extrañamos mucho la vida nuestra en Barcelona; tenemos amigos y dejamos muchísimas cosas allá", argumentó en el programa El nou clam, de la televisión pública catalana 3Cat.

Leo Messi tuvo la posibilidad de jugar con la Selección Española, de hecho la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo algún que otro movimiento para convencerlo, pero el atacante siempre se mantuvo fiel a su país natal ya que su sueño siempre fue jugar con Argentina.

- Todos los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2026:

El resto de galardonados este año, con los que Messi compartió escenario, son la astronauta Christina Koch (Concordia), la cantante y escritora Patti Smith (Artes), el escritor inglés Julian Barnes (Letras), el profesor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional).