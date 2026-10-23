Matarazzo, técnico de la Real Sociedad:﻿ "¿Es fútbol total la palabra correcta? Diría que somos más bien completos, un equipo orientado a soluciones y con muchísima energía"

El técnico de la Real Sociedad responde a quienes tildan de 'fútbol total' su propuesta de juego después de golear en apenas cuatro días al Málaga y al Lillestrom

La Real Sociedad se dio un festín en su visita al Lillestrom ganando por 0-6 logrando así reconducir su camino en la competición tras la derrota ante el Bournemouth y el empate frente al Unión Saint-Gilloise, por eso mismo, su entrenador Pellegrino Matarazzo, estaba muy feliz tras el pitido final.

"Ha sido un partido muy importante para nosotros. Era vital ganar y dar la cara desde el primer minuto para llevarnos la victoria. Creo que los jugadores estuvieron sobre el césped muy presentes, conectados con el juego y con las ganas evidentes de ganar. El inicio de partido no fue fácil; ellos plantean un estilo de presión y de construcción de juego diferente, que es una de sus virtudes y su sello de identidad, y tuvimos que adaptarnos a ello. Aun así, estoy muy contento con el rendimiento de todos nuestros futbolistas, tanto de los que salieron de inicio como de los que entraron desde el banquillo. La competencia interna que hay en el equipo es excelente", ha explicado el estadounidense entre otras cuestiones.

Mikel Oyarzabal empieza a ser decisivo otra vez

"Ganas un Mundial, regresas a la competición sin una pretemporada convencional y lleva un tiempo recuperar el estado de forma óptimo. Pero Mikel es un jugador con una ambición titánica y unas ganas inmensas de ganar y rendir a su máximo nivel. Jamás hubo la más mínima duda, ni en mi cabeza ni en la de nadie, de que volvería a alcanzar ese nivel, y ya está en ese camino de mostrar su calidad de forma constante cada semana. Hoy ha sido fundamental para nosotros con tres asistencias. Con su crecimiento, sientes que el resto del equipo también crece a su alrededor. Cuando Mikel está en el campo y rinde a este nivel, le aporta muchísimo al grupo, tanto en la presión como en la salida de balón. Estoy muy feliz con su evolución y la de todo el equipo".

El partido de Guedes

"Él no marcó hoy, pero pienso que jugó un buen partido, tuvo muchos buenos momentos. Jugó los noventa minutos y siento que Gonçalo es también un jugador que tardó un poco en entrar en su ritmo, y ahora ya está ahí. Es un jugador muy importante para nosotros".

La aportación desde el banquillo

"Seguro que eso es algo súper positivo y demuestra cómo hemos continuado siendo ambiciosos. Otro aspecto muy positivo es la conexión que cada jugador tuvo con este partido, no solo los que empezaron, sino también los que entraron desde el banquillo. Vimos a Jon Pacheco jugar por primera vez en bastante tiempo y hacerlo muy bien, fluyendo con el equipo. Pablo Marín lo hizo bien, y todos los que entraron respondieron ganando sus duelos. Tuvimos muchos aspectos positivos de toda la plantilla. Hay muchísima conexión en el equipo ahora mismo".

El concepto de 'fútbol total'

"¿Es fútbol total la palabra correcta? Diría que somos más bien completos en nuestro estilo. Somos completos y tenemos soluciones en todas las fases del juego, y eso es importante: saber adaptarnos a lo que necesitamos en cada momento. Hoy fue un buen ejemplo de ello. Hubo momentos en los que defendíamos en un bloque bajo, sin presionar; otros en los que presionábamos más arriba con una estructura diferente a la habitual contra el 4-3-3, debido a la cercanía de sus interiores a la línea defensiva. Pero somos un equipo orientado a soluciones y con muchísima energía en el campo".

La clave para mantener el buen momento

"Ser auténticos, ser nosotros mismos, ser claros cuando las cosas no van bien, ser claros también en los entrenamientos cuando las cosas van bien, y exigir siempre más, exigir el siguiente paso, la siguiente progresión. Eso es lo que somos: buscamos mejorar todos los días en los entrenamientos y en nuestros análisis, y eso es lo que nos ha traído hasta el punto en el que estamos ahora".

Unai Marrero y los penaltis

"Es, por supuesto, una de sus grandes virtudes. Marrero es un portero con mucha presencia, que ocupa mucha portería. Ha demostrado lo bueno que es en los penaltis, en momentos importantes, y es un gran portero para nosotros".