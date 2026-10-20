Lillestrom - Real Sociedad: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de Europa League

La Real Sociedad visita al Lillestrøm en la tercera jornada de la fase liga de la Europa League. El conjunto donostiarra viaja a Noruega con la necesidad de conseguir su primera victoria en la competición, después de caer ante el Bournemouth en su estreno europeo y empatar frente al Union Saint-Gilloise.

La Real Sociedad disputará ante el Lillestrøm la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League con el objetivo de sumar su primera victoria europea este curso. Los de Matarazzo viajan a Noruega con la intención de empezar a enderezar el rumbo continental ante un rival que tampoco conoce la victoria en esta fase, ambos combinados llegan al encuentro con tan solo un punto en la clasificación. El conjunto noruego, además, tratará de aprovechar el factor campo para complicarle la noche a una Real que necesita empezar a sumar de tres en tres cuanto antes.

El equipo txuri-urdin no ha tenido el inicio esperado en la Europa League. La derrota por 1-2 ante el Bournemouth en Anoeta y el empate a uno frente al Union Saint-Gilloise han dejado a los donostiarras con un único punto de seis posibles. Una situación que contrasta con su gran inicio de liga en el que han encadenado cuatro victorias en cinco partidos disputados.

Mikel Oyarzabal buscará estrenar su casillero en Europa esta temporada tras anotar sus dos primeros goles del curso en la última jornada disputada frente al Málaga en La Rosaleda, donde el conjunto vasco se impuso por 2 goles a 5.

El Lillestrøm quiere aprovechar su oportunidad en casa

El conjunto noruego llega al encuentro después de empatar 1-1 ante el Sparta de Praga en la segunda jornada, un resultado con el que consiguió estrenar su casillero de puntos. Antes había perdido en su debút europeo este curso por 1-2 frente al Torreense, equipo que milita en la segunda división portuguesa y actualmente ocupa el puesto número quince, uno por encima del descenso.

El Lillestrøm buscará hacerse fuerte ante su afición para frenar a la Real Sociedad y sumar su primera victoria en esta fase liga. Ambos equipos llegan con urgencia ya que otra derrota supondría alejarse de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Horario y dónde ver el Lillestrøm - Real Sociedad de Europa League

El partido entre el Lillestrøm y la Real Sociedad, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Europa League, se disputará este jueves 22 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Arasen Stadion de Noruega.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar Liga de Campeones 2. Además, ESTADIO Deportivo ofrecerá toda la información previa, las alineaciones confirmadas y el seguimiento completo del choque.

Alineaciones probables del Lillestrom y la Real Sociedad

Alineación del Lillestrom: Dahlberg; Ranger, Gabrielsen, Stian Kristiansen, Paintsil; Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim; Daniel Bassi, Gulbrandsen y Felix Vá

Alineación de la Real Sociedad: Unai Marrero, Zubeldia, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez, Sucic, Gorrotxategi, Turrientes, Barrenetx, Mikel Oyarzabal y Orri Óskarsson.