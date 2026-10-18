Matarazzo ya saca pecho: "El mejor fútbol ofensivo que hemos visto en mucho tiempo"

El técnico estadounidense se marcha de La Rosaleda satisfecho con el rendimiento colectivo, ensalza a Kubo y Oyarzabal y reconoce que el equipo debe mejorar sus prestaciones defensivas para mantener el equilibrio

La Real Sociedad firmó una contundente victoria ante el Málaga (2-5) en La Rosaleda, resultado que dejó muy satisfecho a Pellegrino Matarazzo.

El míster estadounidense destacó el nivel ofensivo de sus jugadores, que llegaron a marcar cinco tantos y dispusieron de ocasiones para ampliar todavía más la diferencia, aunque también reconoció que deben corregir algunos desajustes defensivos.

En su análisis, tuvo palabras de elogio para Take Kubo, Mikel Oyarzabal y varios futbolistas que están dando un paso adelante en el equipo.

"Probablemente sea el mejor fútbol ofensivo que hemos visto en bastante tiempo"

El entrenador 'txuri urdin' se centró en el arranque de su equipo y en la capacidad para imponer su propuesta en un escenario exigente como La Rosaleda. "Necesito pensar en el resto de partidos para saber si es la victoria más satisfactoria, pero creo que empezamos el partido muy bien, y eso es importante, sobre todo en un estadio como este, que puede dar al equipo mucha energía. Nos mostramos y actuamos de la manera que queríamos".

El preparador destacó también el caudal ofensivo de los donostiarras, que encontraron espacios para hacer daño tanto en ataque organizado como en las transiciones. "Jugamos un muy buen fútbol ofensivo, marcamos cinco goles, podríamos haber marcado más. Tuvimos muchas oportunidades, y probablemente sea el mejor fútbol ofensivo que hemos visto de nuestro equipo en bastante tiempo".

Matarazzo aseguró que ese rendimiento respondía a una idea trabajada durante la semana. "Nos enfocamos en hacer un enérgico fútbol ofensivo hoy, para dominar el partido. Era lo que queríamos; mostrar dominio. Queríamos crear ocasiones y tener jugadores en el área. Cumplimos y lo hicimos mediante la construcción y mediante momentos de transición. Fue bueno, e importante hacerlo en todas las fases".

Elogios a Kubo y Héctor Fort

Take Kubo fue uno de los grandes protagonistas del encuentro al abrir el marcador con una acción individual de calidad. El técnico valoró tanto la ejecución del japonés como el trabajo de Héctor Fort para facilitarle el espacio.

"El gol de Take fue fantástico. Estoy muy feliz de cómo vino a Málaga, muy enfocado, muy seguro de sí mismo. Se nota que quería mostrar lo que puede hacer, y lo hizo. Creo que también fue una gran carrera de Héctor para atraer una marca, para dar a Take el espacio para ir hacia adentro y disparar. Fue una muy buena primera mitad de Take y un gol precioso".

El entrenador también destacó la actuación de otros futbolistas, satisfecho con la competencia que se está generando dentro de la plantilla. "Podemos crecer como equipo. Soy muy consciente de eso, de la posibilidad de crecer en LaLiga. Muy buena actuación hoy de Héctor, por la forma en que defendió, conectando con Take. Su juego ofensivo es muy bueno con el balón y nos da mucho. Aihen, muy sólido. Gorrotxategi, los centrales... Eso es positivo, porque entonces tienes más competencia, más jugadores que tienen que rendir mejor para estar en el campo, y así es como alcanzas tu rendimiento máximo".

Oyarzabal, un líder competitivo y humilde

Mikel Oyarzabal también recibió los elogios de Matarazzo después de firmar un doblete en la goleada de la Real Sociedad. El estadounidense resaltó la mentalidad competitiva del capitán, tanto en los partidos como en los entrenamientos.

"Mikel es un profesional de primer nivel que quiere ganar cada partido. También en los entrenamientos es muy competitivo, y por eso está donde está, y es la estrella que es, porque tiene ese gen. Eso es lo que nos encanta de él, y al mismo tiempo es humilde y un gran líder".

La asignatura pendiente: mejorar en defensa

Pese a la satisfacción por los cinco goles, Matarazzo no pasó por alto los problemas defensivos que permitieron al Málaga marcar dos tantos y acercarse en el marcador durante la segunda parte. El técnico considera que el equipo debe encontrar el punto adecuado entre arriesgar en ataque y proteger su portería.

"Siempre he dicho que se trata de ganar partidos. Y no estamos felices de que hayamos encajado dos goles hoy, ni estamos felices de haber concedido estas ocasiones, pero marcamos cinco y podríamos haber marcado otros tres. Así que siempre se trata de mantener el equilibrio en nuestro lado"

"¿Cuál es la probabilidad de ganar el partido si vamos a tope en nuestro juego ofensivo y tal vez concedemos una o dos ocasiones más? Fuimos a tope ofensivamente y no funcionó en defensa, pero habrá también algunos partidos en los que tal vez no esté funcionando ofensivamente y entonces necesitas defender juntos como un equipo, como un bloque".