Málaga - Real Sociedad, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto malaguista necesita reaccionar después de un inicio de temporada muy complicado, mientras que los donostiarras aterrizan en La Rosaleda con la intención de prolongar su buen momento y consolidarse en zona europea

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en La Rosaleda preparados para narrar este interesante Málaga-Real Sociedad que viene cargado de novedades.

Todo preparado en el coliseo malaguista. La tarde está algo nubosa pero ha lucido el sol hasta el momento.

El Málaga es el único equipo de LaLiga EA Sports que no ha conseguido un triunfo en las ocho jornadas disputadas.

El Málaga, que en La Rosaleda sólo ha perdido un encuentro contra el Villarreal (1-3), espera que el gol en el tiempo añadido de Adrián Niño ante el Espanyol (1-1) sea el punto de inflexión que necesita para empezar a escalar posiciones y aclimatarse a una categoría que por ahora le está sobrepasando.

Juan Francisco Funes tiene la baja de Juan Cruz , lesionado, y recupera a Jens Cajuste. El dilema es si alinear a uno o dos delanteros después del buen rendimiento de Niño ante el conjunto españolista en los minutos que estuvo en el campo. En breve salimos de dudas.

Funes no ha desvelado tal posibilidad ni si regresa al lateral izquierdo José Salinas o Adam Aznou , que debutó contra el Espanyol, quien ocupe esa posición, trasladando a Rafael Garrido 'Rafita' al otro costado de la defensa.

Por su parte, La Real Sociedad se mide al colista en un partido en el que busca dar continuidad a su buena dinámica liguera.

La Real visita La Rosaleda dos años y medio después de la última vez, tras el empate cosechado en la Europa League en Bélgica ante el Union Saint-Gilloise (1-1). Donostiarras y malagueños se enfrentaron por última vez el 7 de enero de 2024, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con triunfo guipuzcoano por la mínima (0-1).

Los de Matarazzo afrontan este duelo como un encuentro clave para afianzarse en puestos europeos, donde ocupan actualmente la sexta posición . A pesar del complicado comienzo, debido a la exigencia de los rivales y la carga de partidos en el calendario, los donostiarras han conseguido sumar 13 de los últimos 18 puntos en juego , con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota.

La única baja por sanción en el conjunto txuri-urdin es la de Pablo Marín , quien no podrá jugar tras haber sido expulsado en el último encuentro ante el Deportivo. Además de Odriozola , tampoco estarán disponibles por lesión los siguientes jugadores: Jon Mikel Aramburu, Luken Beitia y Yangel Herrera . El entrenador estadounidense ha confirmado que el venezolano sintió unas molestias en el último encuentro y tuvo que ser sustituido al descanso.

Málaga y Real Sociedad no solo comparten los colores de sus equipaciones, sino que guardan un vínculo a través de su actual director deportivo, Loren Juarros, quien fue canterano y jugador del conjunto donostiarra, además de ejercer durante ocho años como director deportivo txuri-urdin. Asimismo, fruto de esa conexión, en las filas del Málaga militan dos canteranos formados en Zubieta, Eneko Jauregi y Julen Lobete, este último lesionado de gravedad a comienzos del pasado mes.

El Málaga sale con dos delanteros, algo que ya había advertido Funes que podía ocurrir. Niño junto a Chupe. Once muy ofensivo el suyo.

La Real tiene sus principales cambios en los laterales con la entrada de Héctor Fort y Aihen.

El Málaga necesita estrenar su casillero de victorias con urgencia para salir del pozo. La Real quiere afianzar su posición en zona europea y, de paso, abrir brecha con sus inmediatos perseguidores.

Juan Fune s, técnico del Málaga: "La ilusión de jugar en casa es un elemento motivador para nosotros. La afición ya sabe la importancia que tiene lo que está haciendo por el equipo. Fue emocionante ver cómo empujaron el último día para conseguir el empate. El sentimiento que tenemos es devolverles todo lo que nos están dando y ojalá este sea el día".

Tanto Málaga como Real Sociedad salen con dos equipos muy ofensivos. Los costasoleños confían en Niño y Chupe arriba, mientras que los 'txuri-urdin' introducen dos laterales profundos, con Kubo, Oyarzabal y Barrene por detrás de Öskarsson.

El Málaga afronta una nueva oportunidad para cambiar su rumbo este curso. Colista de Primera y único equipo que todavía no conoce la victoria después de ocho jornadas, el cuadro andaluz necesita dar un golpe sobre la mesa para empezar a salir de una situación cada vez más delicada.

Pese a las dificultades, La Rosaleda se ha convertido en uno de los principales argumentos para el optimismo. Los malaguistas únicamente han perdido un encuentro como locales, ante el Villarreal (1-3), y confían en que el empate cosechado frente al Espanyol (1-1) sirva como punto de inflexión. El tanto de Adrián Niño en el tiempo añadido permitió rescatar un punto que puede suponer un impulso anímico para afrontar el siguiente compromiso.

Funes tiene algunas incógnitas

Juan Francisco Funes tendrá que lidiar con la ausencia por lesión de Juan Cruz, aunque recupera al centrocampista Jens Cajuste. Una de las principales incógnitas está en el ataque, donde el buen rendimiento de Adrián Niño ante el conjunto perico podría abrirle las puertas de la titularidad e incluso llevar al técnico a apostar por dos delanteros.

También está por resolver la composición de la defensa. José Salinas podría regresar al lateral izquierdo, aunque Adam Aznou, que debutó en la última jornada, también tiene opciones de ocupar esa demarcación.

La Real Sociedad quiere afianzarse en Europa

Enfrente estará una Real Sociedad que atraviesa una dinámica mucho más favorable. El conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo ocupa la sexta posición y ha sumado 13 de los últimos 18 puntos en juego, con cuatro victorias, un empate y una derrota. Un balance que invita al optimismo después de un comienzo de curso exigente por el nivel de los rivales y la acumulación de partidos.

Los donostiarras llegan después de empatar ante el Union Saint-Gilloise (1-1) en la Europa League y buscarán trasladar sus buenas sensaciones al campeonato doméstico. Para ello, tendrán que sobreponerse a varias ausencias. Pablo Marín está sancionado tras su expulsión ante el Deportivo de La Coruña, mientras que Odriozola, Jon Mikel Aramburu, Luken Beitia y Yangel Herrera tampoco estarán disponibles por lesión.

Un reencuentro con vínculos entre ambos clubes

El duelo también tiene un componente especial por la figura de Loren Juarros, actual director deportivo del Málaga y antiguo jugador y responsable deportivo de la Real Sociedad. Además, Eneko Jauregi y Julen Lobete, este último lesionado de gravedad, comparten pasado en la cantera de Zubieta.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de enero de 2024, cuando la Real Sociedad se impuso por 0-1. Ahora, el Málaga buscará cambiar la historia reciente y lograr un triunfo que le permita empezar a respirar.