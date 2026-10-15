Union Saint-Gilloise 1-1 Real Sociedad: Un empate con un susto en el final que deja escapar la victoria a la Real

La Real Sociedad dejó escapar la victoria ante el Union Saint-Gilloise en un partido que tenía encarrilado gracias al gol de Turrientes al inicio de la segunda mitad. Sin embargo, Keita empató en el minuto 88 y castigó a los donostiarras, que perdonaron ocasiones para sentenciar y se quedaron sin dos puntos en el tramo final

La Real Sociedad se quedó sin premio en su visita al Union Saint-Gilloise en un partido que parecía tener controlado después de adelantarse en el marcador, pero que terminó con un jarro de agua fría para el conjunto donostiarra. El equipo de Pellegrino Matarazzo llegó a los últimos minutos con ventaja gracias al tanto de Turrientes, aunque Keita apareció en el 88' para establecer el definitivo 1-1 y castigar a los visitantes cuando ya acariciaban la victoria.

El conjunto vasco tuvo que resistir desde el inicio ante un rival que salió con mucha intensidad, una presión alta y constantes ataques directos. El Union Saint-Gilloise, que todavía no había perdido como local en 2026, puso en aprietos a la Real durante una primera parte en la que los donostiarras apenas consiguieron generar peligro. Sin embargo, el desacierto de los belgas y las intervenciones defensivas evitaron que el marcador se moviera antes del descanso.

El Union Saint-Gilloise perdona en una primera parte de sufrimiento

El encuentro comenzó con el conjunto belga imponiendo un ritmo alto y dificultando la salida de balón de la Real Sociedad. La presión de los locales obligó a los de Matarazzo a jugar con prisas y a perder posesiones en zonas comprometidas, mientras el Union Saint-Gilloise buscaba hacer daño con ataques rápidos. La primera gran ocasión llegó en el minuto 9, cuando un balón procedente de una falta terminó golpeando en el palo izquierdo de Marrero después de varios toques. Poco después, Biondic tuvo una oportunidad clarísima tras un error en la salida de los donostiarras, pero su remate se marchó rozando el poste. El delantero volvió a avisar en el minuto 25, aunque no consiguió encontrar portería.

La Real trató de responder con las apariciones de Oyarzabal y Guedes, pero le costó superar la presión rival y apenas logró acercarse con peligro al área contraria. El conjunto vasco no consiguió realizar un disparo entre los tres palos durante la primera mitad, mientras Marrero tuvo que intervenir para evitar que los locales se adelantaran. El marcador no se movió antes del descanso, una noticia positiva para una Real que necesitaba mejorar sus prestaciones ofensivas si quería llevarse los tres puntos.

Turrientes golpea nada más comenzar la segunda mitad

Matarazzo movió el banquillo en el descanso con la entrada de Turrientes por Yangel Herrera, y el cambio tuvo un efecto inmediato. Apenas habían transcurrido dos minutos desde la reanudación cuando el centrocampista aprovechó un error defensivo del Union Saint-Gilloise para marcar el 0-1.

La acción nació de una mala salida del guardameta local, Koffi, que no logró controlar el balón con seguridad. Van de Perre también falló en su intento de hacerse con la posesión y Turrientes, atento y decidido, se anticipó a ambos para introducir la pelota en la portería con la puntera. Un tanto de oportunismo que cambió el escenario del encuentro. El gol permitió a la Real jugar con más tranquilidad y encontrar mejores combinaciones. El equipo empezó a mover el balón con mayor rapidez y a aprovechar los espacios que dejaba el conjunto belga, obligado a adelantar líneas para buscar el empate.

En el minuto 57, Guedes estuvo cerca de ampliar la ventaja después de una contra que condujeron Ochieng y Oyarzabal, pero la defensa local logró impedir su remate. Más clara todavía fue la ocasión de Sucic en el 61', cuando recibió un pase atrás tras una buena acción de Ochieng y envió el balón por encima del larguero. La Real tuvo oportunidades para sentenciar, pero no acertó en los metros finales. Kubo entró por Sucic en el minuto 67, mientras el Union Saint-Gilloise comenzaba a recuperar terreno y a encerrar progresivamente a los visitantes.

Keita castiga a la Real Sociedad en el minuto 88

El tramo final se convirtió en una prueba de resistencia para los donostiarras. El Union Saint-Gilloise aumentó la presión y empezó a acumular llegadas, mientras la Real perdía el control que había conseguido después del descanso. Marrero tuvo que estar atento ante los intentos locales y el conjunto vasco se vio obligado a defender cada vez más cerca de su área.

Matarazzo introdujo a Barrene y Pablo Marín por Ochieng y Guedes en el minuto 78 para refrescar al equipo. Sin embargo, los belgas siguieron insistiendo y encontraron el premio cuando el partido parecía prácticamente terminado. En el minuto 88 llegó el empate. Una falta aparentemente evitable permitió al Union Saint-Gilloise colgar el balón al área. Zubeldia tocó hacia atrás con la cabeza, pero su despeje terminó en una zona comprometida, justo donde apareció Keita. El delantero, que acababa de entrar al terreno de juego, aprovechó el regalo para empujar el balón a la red y firmar el 1-1.

El gol supuso un golpe durísimo para la Real, que había resistido durante buena parte del encuentro y había tenido ocasiones para ampliar su ventaja. En el tiempo añadido, los donostiarras incluso estuvieron cerca de volver a adelantarse, pero Sylla despejó sobre la línea un balón que se colaba en la portería local. Finalmente, el marcador no volvió a moverse. La Real Sociedad dejó escapar dos puntos en los últimos minutos después de haber encontrado en Turrientes la fórmula para adelantarse. El empate deja un sabor amargo para los de Matarazzo, que perdonaron el segundo tanto y terminaron pagando caro un error defensivo cuando la victoria parecía al alcance de la mano.

Ficha Técnica

Union Saint-Gilloise: Koffi; Patris, Havenaar, Sylla, Chibani; Van de Perre, Zeneli, Olaru, Guilherme Smith, Mofokeng y Biondic.

Real Sociedad: Unai Marrero; Zubeldia, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera; Job Ochieng, Gonçalo Guedes, Luka Sučić y Mikel Oyarzabal.

Árbitro: Giorgi Kikacheishvili (Georgia). VAR: Darren England.