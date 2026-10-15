Union Saint-Gilloise - Real Sociedad: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 2 de la Europa League

El conjunto donostiarra buscará trasladar su buen momento en LaLiga a la segunda competición continental, en la que necesita reaccionar tras caer en Anoeta en la primera jornada

La Real Sociedad retoma la Europa League con el objetivo de trasladar al Viejo Continente su buen momento en laLiga, después de haber arrancando la competición con una derrota en Anoeta ante el Bournemouth (1-2). Un resultado que obliga a los de Pellegrino Matarazzo a reaccionar en esta segunda jornada ante el Union Saint-Gilloise, convertido de golpe y porrazo en los últimos años en uno de los grandes de Bélgica y todo un habitual en los torneos europeos.

Así llega la Real Sociedad

No ha sido sencillo el arranque de temporada para el conjunto txuri urdin, que cayó derrotado en las dos primeras jornadas. Sin embargo, los dos últimos triunfos consecutivos ante Valencia (2-3) y Deportivo de La Coruña (3-2) le han hecho auparse ya a la zona europea, colocándose sexto con 13 puntos. Pero ahora toca reaccionar también en la Fase Liga de la Europa League, donde le esperan siete encuentros por delante con rivales de la talla del Olympique de Lyon, el Crystal Palace y la Juventus.

Pero la primera parada será este jueves en Bélgica, adonde los donostiarras acuden con las bajas de Jon Aramburu, que continúa recuperándose de una lesión muscular en el sóleo derecho, Odriozola, que sigue con su proceso de recuperación, y Luken Beitia, que sufrió esta semana un esguince de tobillo. Unas bajas que condicionan especialmente la defensa de Matarazzo.

Así llega el Union Saint-Gilloise

Por su parte, el Union Saint-Gilloise es actualmente cuarto en la Jupiler Pro League, a dos puntos del liderato que ostenta el Gent, y viene de empatar a uno en su campo ante el OH Leuven, precisamente el club que le cede su terreno de juego para poder competir a nivel continental, pues el Stade Joseph Marien no reúne las condiciones exigidas por la UEFA.

Invicto en la temporada, el conjunto belga, propiedad de un grupo inversor que lidera el empresario Tony Bloom y al que también pertenece el Brighton inglés, suma seis victorias y dos empates en su campeonato doméstico. A ello hay que sumarle su brillante estreno en la Europa League, en el que demostró su potencial goleador al vencer por 0-3 al Viktoria Plzen checo.

¿Dónde ver por TV el Union Saint-Gilloise - Real Sociedad de Europa League?

El partido que disputan Union Saint-Gilloise y Real Sociedad este jueves 15 de octubre dará comienzo a las 18:45 horas en el The King Power At Den Dreef Stadium de Leuven y se podrá ver en directo por M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV). El encuentro corresponde a la jornada 2 de la Europa League.

¿Cómo seguir online el Union Saint-Gilloise - Real Sociedad de Europa League?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales de ambos clubes habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones confirmadas de Union Saint-Gilloise y Real Sociedad:

Union Saint-Gilloise: Koffi; Havenaar, Sylla, Kricfalusi; Patris, Zeneli, Schoofs, Olaru, Guilherme Smith; Biondic y Mofokeng.

Real Sociedad: Marrero; Fort, Jon Martín, Zubeldia, Aihen Muñoz; Carlos Soler, Gorrotxategi, Sucic; Ochieng, Kubo y Oyarzabal.

Árbitro: Goga Kikacheishvili (Georgia).