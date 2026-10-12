Preocupación en la Real Sociedad por la lesión de Luken Beitia

El joven central tuvo que abandonar el entrenamiento en Anoeta ayudado por dos miembros del cuerpo médico y sin poder apoyar la pierna izquierda

La Real Sociedad se mantiene pendiente del estado físico de Luken Beitia después del susto que protagonizó en Anoeta. El joven central tuvo que abandonar el entrenamiento que realizaron los futbolistas que no fueron titulares frente al Deportivo de La Coruña con evidentes gestos de dolor y sin poder apoyar la pierna izquierda. Una imagen que encendió las alarmas en el conjunto donostiarra, a la espera de conocer el alcance definitivo de sus problemas de rodilla.

La lesión se produjo en la sesión posterior al encuentro ante el conjunto gallego, en la que participaron los jugadores que no habían formado parte del once inicial. Beitia tuvo que dirigirse al vestuario con la ayuda de dos integrantes del cuerpo médico, apoyando los brazos sobre sus hombros y evitando cargar peso sobre la extremidad afectada. La escena generó preocupación por la forma en la que el futbolista abandonó el terreno de juego y por sus muestras de dolor. En un primer momento, se temió que pudiera tratarse de una lesión de gravedad, con la rotura del ligamento cruzado entre las posibilidades que despertaban mayor inquietud.

Las primeras pruebas descartan una rotura del cruzado

Sin embargo, las primeras exploraciones realizadas en el propio vestuario de Anoeta ofrecieron una noticia tranquilizadora. Según la información difundida por la Real Sociedad, estas pruebas iniciales descartaron la posibilidad de una rotura del ligamento cruzado, una de las lesiones más temidas en el fútbol por el tiempo de recuperación que suele requerir. Pese a ello, el diagnóstico definitivo todavía está pendiente. Será necesario completar las pruebas médicas para determinar qué lesión sufre Beitia y establecer los plazos de recuperación, por lo que aún no se puede precisar cuándo podrá volver a estar disponible.

La evolución del central será seguida de cerca por los servicios médicos realistas, especialmente después de las imágenes que dejó su salida del entrenamiento. Aunque el descarte de una rotura del cruzado supone un primer alivio, la Real Sociedad deberá esperar para conocer si el problema de rodilla le obligará a permanecer alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas.

Un contratiempo para el joven central

El incidente llega después del encuentro frente al Deportivo de La Coruña, en una jornada en la que los futbolistas que no habían sido titulares aprovecharon para completar una sesión de trabajo en Anoeta. Beitia participó en ese entrenamiento, pero tuvo que abandonarlo antes de tiempo tras sufrir el problema físico.

La Real Sociedad tiene ahora la atención puesta en las pruebas complementarias y en la evolución del jugador. Hasta que se conozca el diagnóstico definitivo, no habrá certezas sobre el tiempo que necesitará para regresar a los entrenamientos.