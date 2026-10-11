Hidalgo, sobre la polémica del Real Sociedad - Dépor: "Barrenetxea empuja con la mano arriba y abajo le toca a Luismi Cruz"

El técnico del Deportivo de La Coruña se ha 'mojado' sobre las dos jugadas polémicas, el penalti no señalado a Luismi Cruz que acabó en gol de Guedes y la expulsión de Amatucci: "Oyarzabal hace mucho más por ponerse en la trayectoria"

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña, ha comparecido en la sala de prensa de Anoeta después de ver como su equipo se ha quedado a las puertas de conseguir sumar un punto tras el 3-0 que iluminaba el marcador en la segunda parte.

"Hasta el minuto 25, yo creo que hemos conseguido meter a la Real en su campo. Cuando eso pasa tenemos que tener más mordiente, más pegada, hacer más daño... Dos goles que encajamos prácticamente con poco y ahí sí que ha habido un momento de la primera parte que hemos sufrido más de la cuenta. Mi temor era que no sacabas el partido ahí. Aun así, hemos salido en la segunda parte en una situación difícil con ese 3-0. Hemos intentado dar la vuelta con todo. El mejor jugador de la Real es su portero. Mínimo hemos merecido sacar un punto de aquí y quedarte con las cosas positivas que tienen las derrotas, que al final te vas cabreado por ese cúmulo. Saber que la categoría te penaliza muchísimo con el talento que tienen los equipos contrarios. Aun así el equipo está vivo siempre, tiene alma. Es lo más importante y lo que a mí a veces, sobre todo, me preocupa".

Ha estado cerca de sumar en Anoeta

"El partido te enseña que somos capaces de hacer muchísimas cosas. Seguramente, en el último tercio, y eso en menos de 25 minutos, tienen que pasar más cosas. Muchas más cosas para hacerle daño a un rival al que le ha costado ajustar nuestro plan inicial. A partir de ahí, cuando lo han ajustado, sí que a nosotros nos ha costado tener más fluidez, nos han robado mucho más alto y nosotros tenemos que ahí leer mejor el partido. En la segunda parte también le ha costado muchísimo ajustar la situación, especialmente la posición de Riki Rodríguez. Les hemos metido en campo contrario y, aun así, hemos recibido el tercer gol. El equipo lo ha entendido de todas las maneras, los cambios nos han dado ese plus y ahora pensar en lo siguiente".

Muchos goles encajados

"Yo creo que no hemos sido capaces de dejar la portería a cero, pero hasta hoy creo que el equipo que menos goles llevaba en la categoría tenía seis y nosotros ocho. Con los tres de hoy son once. Es cierto que con esa cantidad de goles es difícil. No creo que estuviéramos mal, pero son situaciones en las que tenemos toda la sensación de que con demasiado poco nos están penalizando. Ya sabemos dónde estamos y tenemos que incidir en eso, ser más contundentes en algún momento, pero ahora mismo es lo que tenemos".

El posible penalti a Luismi Cruz

"Es que tampoco hay mucha discusión. Miguel Sesma Espinosa, con el cual he hablado al final del partido, me explica su versión. Hay empujón, uno contra uno de Luismi Cruz contra Ander Barrenetxea, se va, le empuja con la mano arriba y abajo le toca. O sea, poco, mucho o lo que sea, pero eso hoy en día para mí es situación de falta dentro del área. Luego tienes una contra que te penaliza el tercero. A partir de ahí, luego te encuentras con una expulsión de Lorenzo Amatucci en los últimos minutos, con una situación en la que Mikel Oyarzabal hace mucho más por ponerse en la trayectoria de Lorenzo Amatucci. Pero, bueno, ahora mismo no podemos hacerle mucho más, pero sobre todo también incidir en lo que tenemos que mejorar, que eso es lo importante".

La capacidad del equipo para competir

"Eso a mí personalmente me da mucha fuerza. Esa rabia que tengo ahora mismo la intento canalizar de la mejor manera que puedo para transmitir a mis jugadores que el equipo tiene alma y que estamos en Primera División y es jodido. Es jodido enfrentarte a rivales como la Real, ser capaz de hacer muchísimas cosas variando posiciones y situaciones en las que la Real te tiene que ajustar. Cuando la Real es mejor que tú, te mete en tu campo y te acaba hundiendo mucho y acabas recibiendo esos dos goles. Bueno, pues esto es lo que tenemos que mejorar".

Qué buscaba con los cambios

"Una situación seguramente de tener algo más de presencia. David Mella tenía tarjeta y no quería que en algún lance de cualquiera se pudiese quedar. Queríamos meter más situaciones diferentes por dentro. Lo hemos conseguido, pero al final no ha servido para sumar".

El partido de Yeremay y las sensaciones

"No, esto es Primera División. El otro día yo creo que salimos con muy buenas sensaciones, sobre todo de la segunda parte, mereciendo seguramente más contra el Betis. Hoy también mereces algo más, pero esa no es la realidad. No nos podemos engañar nosotros mismos. Al final lo importante es ver versiones de jugadores como la de Yeremay Hernández. Yo creo que para mí Yeremay Hernández ha estado fantástico, en ese uno contra uno, ese atrevimiento, ese sin balón. Eso es lo que necesitamos de él y él es consciente. A partir de ahora, a descansar y a pensar en el Levante, que viene pronto".