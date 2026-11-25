Este miércoles se disputaron un total de nueve encuentros en el que destacó el pleno de los esoañoles ante Sabah, Slavia Praga y Viking. Además, el PSG tropezó ante la Roma y el Manchester United dejó escapar el triunfo ante el Sporting de Portugal

La jornada cinco de la fase liga de la Champions League tuvo este miércoles mucha tela que cortar con hasta nueva encuentros en los que se enfrentaron Sabah contra Barcelona, Slavia Praga contra Villarreal, Atlético de Madrid contra Viking, Club Brujas contra Liverpool, Inter contra Stuttgart, Lille contra Bayern Múnich, PSG contra Roma, Shakhtar contra Fenerbahçe y Sporting CP contra Manchester Utd.

Sabah 1-4 FC Barcelona

El Barcelona goleó al novato Sabah (1-4) en el Estadio Olímpico de Bakú, donde le bastó con su segunda unidad para, en un partido sin demasiados alardes, sumar tres puntos que le consolidan entre los ocho primeros de la Liga de Campeones. Flick revolucionó el once en Azerbaiyán. Con Lamine Yamal fuera de la convocatoria por unas molestias leves en el tobillo derecho, Raphinha, Eric García, Cancelo y Cubarsí, otros cuatro titulares, se quedaron en el banquillo. Y el equipo lo acusó de inicio.

Y es que a los azulgranas, pese a su domino desde el pitido inicial, se les vio lentos en la circulación y faltos de agresividad en la recuperación en el arranque. De hecho, fue el Sabah, que encaró el duelo bien posicionado atrás y con la ilusión de un debutante en la 'Champions', el que tuvo las dos ocasiones más claras en la primera media hora de juego.

Slavia Praga 0-1 Villarreal

Un gol del delantero canadiense Tajon Buchanan en la segunda parte permitió al Villarreal superar a un correoso Slavia de Praga (0-1) y mantener sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones. El equipo de Íñigo Pérez apeló a su versión más práctica para contener la energía del Slavia y supo esperar su momento para golpear a su rival y, de paso, poner fin a una racha de ocho partidos sin ganar a domicilio en la competición, los siete últimos saldados con derrota.

Atlético de Madrid 2-0 Viking

Presionado por su única victoria en las primeras cuatro jornadas de la Liga de Campeones, complicado el ‘top ocho’, el reencuentro de los goles de Alexander Sorloth y Julián Alvarez fueron un alivio para el Atlético de Madrid, ganador por 2-0 contra el Viking, al que doblegó en cinco minutos, del 19 al 24, con dos tantos de sus dos delanteros.

PSG 2-2 Roma

En un partido espeso, superado en gran parte del choque por el Roma, el París Saint-Germain se encontró con un tropiezo inesperado, un empate 2-2 en el Parque de los Príncipes que le deja sin el liderato de la fase liga de la Champions, ahora en solitario para el Real Madrid.

Resultados de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League

Slavia Praha 01 Villarreal Sabah 14 FC Barcelona Sporting CP 22 Manchester United At. Madrid 20 Viking Stavanger Shakhtar Donetsk 01 Fenerbahçe PSG 22 Roma Club Brugge 03 Liverpool Lille 21 Bayern München Inter 20 Stuttgart

Clasificación actualizada de la fase liga de la Champions League

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 5 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 Real Madrid RMA 1 15 5 5 0 0 18 8 9 3 3 0 0 11 3 6 2 2 0 0 7 5 2 PSG PSG 1 13 5 4 1 0 22 7 7 3 2 1 0 12 5 6 2 2 0 0 10 2 3 Como COM 1 12 5 4 0 1 20 6 9 3 3 0 0 9 2 3 2 1 0 1 11 4 4 FC Barcelona FCB 1 12 5 4 0 1 18 7 6 2 2 0 0 8 1 6 3 2 0 1 10 6 5 Liverpool LIV 3 12 5 4 0 1 17 10 6 2 2 0 0 6 4 6 3 2 0 1 11 6 6 Real Betis BET 5 12 5 4 0 1 10 6 6 2 2 0 0 4 2 6 3 2 0 1 6 4 7 Arsenal ARS 4 11 5 3 2 0 9 4 4 2 1 1 0 4 1 7 3 2 1 0 5 3 8 Manchester City MAC 1 10 5 3 1 1 14 9 4 3 1 1 1 9 7 6 2 2 0 0 5 2 9 Sporting CP SCP 1 10 5 3 1 1 10 6 4 3 1 1 1 7 6 6 2 2 0 0 3 0 10 B. Dortmund BVB 2 10 5 3 1 1 8 6 6 2 2 0 0 5 3 4 3 1 1 1 3 3 11 Aston Villa ASV 5 9 5 3 0 2 12 7 6 2 2 0 0 9 1 3 3 1 0 2 3 6 12 Inter INT 3 9 5 3 0 2 10 6 6 3 2 0 1 6 4 3 2 1 0 1 4 2 13 Club Brugge BRU 4 9 5 3 0 2 11 10 3 3 1 0 2 5 6 6 2 2 0 0 6 4 14 Galatasaray SK GAL 4 9 5 3 0 2 9 9 6 3 2 0 1 4 4 3 2 1 0 1 5 5 15 Bayern München BYM 2 8 5 2 2 1 13 7 4 2 1 1 0 7 2 4 3 1 1 1 6 5 16 Fenerbahçe FEN 3 8 5 2 2 1 7 11 5 3 1 2 0 6 5 3 2 1 0 1 1 6 17 Stuttgart STU 3 7 5 2 1 2 7 6 4 2 1 1 0 4 2 3 3 1 0 2 3 4 18 At. Madrid ATM 5 7 5 2 1 2 6 5 6 3 2 0 1 4 2 1 2 0 1 1 2 3 19 Manchester United MUD 2 7 5 2 1 2 10 10 6 2 2 0 0 7 2 1 3 0 1 2 3 8 20 FK Bodo Glimt BOG 5 7 5 2 1 2 5 9 7 3 2 1 0 2 0 0 2 0 0 2 3 9 21 LASK LAS 5 6 5 2 0 3 10 10 3 2 1 0 1 7 6 3 3 1 0 2 3 4 22 Porto FCP 4 6 5 2 0 3 7 7 3 3 1 0 2 4 4 3 2 1 0 1 3 3 23 RB Leipzig RBL 7 6 5 2 0 3 8 12 6 3 2 0 1 6 4 0 2 0 0 2 2 8 24 Villarreal VIL 4 6 5 2 0 3 9 14 3 2 1 0 1 3 7 3 3 1 0 2 6 7 25 Roma ROM 5 5 5 1 2 2 12 10 3 2 1 0 1 7 4 2 3 0 2 1 5 6 26 Shakhtar Donetsk SHA 5 4 5 1 1 3 4 5 3 3 1 0 2 3 3 1 2 0 1 1 1 2 27 Viking Stavanger VKG 5 4 5 1 1 3 9 12 4 2 1 1 0 7 4 0 3 0 0 3 2 8 28 Napoli NAP 1 4 5 1 1 3 8 13 3 2 1 0 1 4 4 1 3 0 1 2 4 9 29 Lille LIL 6 4 5 1 1 3 6 11 3 3 1 0 2 6 8 1 2 0 1 1 0 3 30 PSV PSV 6 4 5 1 1 3 4 9 1 2 0 1 1 2 3 3 3 1 0 2 2 6 31 AEK Athens AEK 2 3 5 1 0 4 5 12 3 2 1 0 1 3 3 0 3 0 0 3 2 9 32 Feyenoord FEY = 3 5 1 0 4 4 12 3 3 1 0 2 3 6 0 2 0 0 2 1 6 33 Sabah SFK 2 3 5 1 0 4 5 14 3 3 1 0 2 4 6 0 2 0 0 2 1 8 34 Lens LEN 1 3 5 1 0 4 5 19 0 2 0 0 2 1 11 3 3 1 0 2 4 8 35 Slavia Praha SLP 1 1 5 0 1 4 5 10 0 3 0 0 3 3 6 1 2 0 1 1 2 4 36 Slovan Bratislava SBR = 0 5 0 0 5 1 19 0 2 0 0 2 0 5 0 3 0 0 3 1 14

Octavos de finalPlayoffs de octavosEliminado