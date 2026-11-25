Así queda la clasificación de la Champions League tras los triunfos de Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal en la jornada 5 de la fase liga
Este miércoles se disputaron un total de nueve encuentros en el que destacó el pleno de los esoañoles ante Sabah, Slavia Praga y Viking. Además, el PSG tropezó ante la Roma y el Manchester United dejó escapar el triunfo ante el Sporting de Portugal
La jornada cinco de la fase liga de la Champions League tuvo este miércoles mucha tela que cortar con hasta nueva encuentros en los que se enfrentaron Sabah contra Barcelona, Slavia Praga contra Villarreal, Atlético de Madrid contra Viking, Club Brujas contra Liverpool, Inter contra Stuttgart, Lille contra Bayern Múnich, PSG contra Roma, Shakhtar contra Fenerbahçe y Sporting CP contra Manchester Utd.
Sabah 1-4 FC Barcelona
El Barcelona goleó al novato Sabah (1-4) en el Estadio Olímpico de Bakú, donde le bastó con su segunda unidad para, en un partido sin demasiados alardes, sumar tres puntos que le consolidan entre los ocho primeros de la Liga de Campeones. Flick revolucionó el once en Azerbaiyán. Con Lamine Yamal fuera de la convocatoria por unas molestias leves en el tobillo derecho, Raphinha, Eric García, Cancelo y Cubarsí, otros cuatro titulares, se quedaron en el banquillo. Y el equipo lo acusó de inicio.
Y es que a los azulgranas, pese a su domino desde el pitido inicial, se les vio lentos en la circulación y faltos de agresividad en la recuperación en el arranque. De hecho, fue el Sabah, que encaró el duelo bien posicionado atrás y con la ilusión de un debutante en la 'Champions', el que tuvo las dos ocasiones más claras en la primera media hora de juego.
Slavia Praga 0-1 Villarreal
Un gol del delantero canadiense Tajon Buchanan en la segunda parte permitió al Villarreal superar a un correoso Slavia de Praga (0-1) y mantener sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones. El equipo de Íñigo Pérez apeló a su versión más práctica para contener la energía del Slavia y supo esperar su momento para golpear a su rival y, de paso, poner fin a una racha de ocho partidos sin ganar a domicilio en la competición, los siete últimos saldados con derrota.
Atlético de Madrid 2-0 Viking
Presionado por su única victoria en las primeras cuatro jornadas de la Liga de Campeones, complicado el ‘top ocho’, el reencuentro de los goles de Alexander Sorloth y Julián Alvarez fueron un alivio para el Atlético de Madrid, ganador por 2-0 contra el Viking, al que doblegó en cinco minutos, del 19 al 24, con dos tantos de sus dos delanteros.
PSG 2-2 Roma
En un partido espeso, superado en gran parte del choque por el Roma, el París Saint-Germain se encontró con un tropiezo inesperado, un empate 2-2 en el Parque de los Príncipes que le deja sin el liderato de la fase liga de la Champions, ahora en solitario para el Real Madrid.
Resultados de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League
|
Slavia Praha
01
Villarreal
|
Sabah
14
FC Barcelona
|
Sporting CP
22
Manchester United
|
At. Madrid
20
Viking Stavanger
|
Shakhtar Donetsk
01
Fenerbahçe
|
PSG
22
Roma
|
Club Brugge
03
Liverpool
|
Lille
21
Bayern München
|
Inter
20
Stuttgart
Clasificación actualizada de la fase liga de la Champions League
|Total
|En casa
|Fuera
|Jornada 5
|PTS.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|PTS.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|PTS.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
1Real MadridRMA1
|15
|5
|5
|0
|0
|18
|8
|9
|3
|3
|0
|0
|11
|3
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|5
2PSGPSG1
|13
|5
|4
|1
|0
|22
|7
|7
|3
|2
|1
|0
|12
|5
|6
|2
|2
|0
|0
|10
|2
3ComoCOM1
|12
|5
|4
|0
|1
|20
|6
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|11
|4
4FC BarcelonaFCB1
|12
|5
|4
|0
|1
|18
|7
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|6
|3
|2
|0
|1
|10
|6
5LiverpoolLIV3
|12
|5
|4
|0
|1
|17
|10
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|11
|6
6Real BetisBET5
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|4
7ArsenalARS4
|11
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|3
8Manchester CityMAC1
|10
|5
|3
|1
|1
|14
|9
|4
|3
|1
|1
|1
|9
|7
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|2
9Sporting CPSCP1
|10
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
10B. DortmundBVB2
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
11Aston VillaASV5
|9
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|6
|2
|2
|0
|0
|9
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
12InterINT3
|9
|5
|3
|0
|2
|10
|6
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
13Club BruggeBRU4
|9
|5
|3
|0
|2
|11
|10
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|4
14Galatasaray SKGAL4
|9
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|5
15Bayern MünchenBYM2
|8
|5
|2
|2
|1
|13
|7
|4
|2
|1
|1
|0
|7
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|6
|5
16FenerbahçeFEN3
|8
|5
|2
|2
|1
|7
|11
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|6
17StuttgartSTU3
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
18At. MadridATM5
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
19Manchester UnitedMUD2
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|8
20FK Bodo GlimtBOG5
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|9
21LASKLAS5
|6
|5
|2
|0
|3
|10
|10
|3
|2
|1
|0
|1
|7
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
22PortoFCP4
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
23RB LeipzigRBL7
|6
|5
|2
|0
|3
|8
|12
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|8
24VillarrealVIL4
|6
|5
|2
|0
|3
|9
|14
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|7
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|7
25RomaROM5
|5
|5
|1
|2
|2
|12
|10
|3
|2
|1
|0
|1
|7
|4
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
26Shakhtar DonetskSHA5
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
27Viking StavangerVKG5
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|12
|4
|2
|1
|1
|0
|7
|4
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|8
28NapoliNAP1
|4
|5
|1
|1
|3
|8
|13
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|9
29LilleLIL6
|4
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|8
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
30PSVPSV6
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|6
31AEK AthensAEK2
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|9
32FeyenoordFEY=
|3
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|6
33SabahSFK2
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|14
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|8
34LensLEN1
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|19
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|11
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|8
35Slavia PrahaSLP1
|1
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|0
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
36Slovan BratislavaSBR=
|0
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|14
Octavos de finalPlayoffs de octavosEliminado