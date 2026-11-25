El técnico alemán valoró el triunfo en Bakú, el rendimiento de los menos habituales, la gestión de minutos de Pedri y Dani Olmo y el papel de Gabriel Jesus, aunque lamentó algunos errores que todavía debe corregir su equipo

Hansi Flick da instrucciones en la banda en el partido contra el Sabah. / FC Barcelona

El FC Barcelona cumplió con su cometido en el desplazamiento más lejano de la temporada y regresa de Bakú con tres puntos que le permiten seguir en el 'top 8' de la fase de grupos de la Champions League. Hansi Flick aprovechó el encuentro ante el Sabah para dar descanso a varios de sus habituales y repartir minutos entre futbolistas que venían teniendo menos protagonismo.

El resultado fue positivo, aunque el entrenador azulgrana no terminó completamente satisfecho con el juego de su equipo. "Estoy contento con ellos. Estos partidos no son fáciles. El Sabah no tenía nada que perder, solo podía ganar", explicó el alemán, que destacó el dominio azulgrana en buena parte del encuentro, pero también se mostró molesto con los errores que permitieron al conjunto local generar problemas.

Flick, autocrítico pese a la goleada

El Barça tuvo el control de la posesión, pero cometió fallos que no convencieron a su entrenador. Flick no escondió su preocupación por determinadas pérdidas y por la acción del gol encajado, aspectos que considera alejados de la identidad que quiere imprimir al equipo. "No estoy contento con algunos errores fáciles que cometimos, también en el gol que concedimos en la segunda parte; no es como queremos jugar. Tenemos que hacer las cosas mejor", reconoció.

Pese a ello, el técnico se quedó con la reacción tras el descanso, cuando el Barcelona aumentó su intensidad y terminó decantando el encuentro con mayor claridad. "En el inicio de la segunda parte pusimos intensidad y marcamos tres goles", destacó, satisfecho con la capacidad de sus jugadores para resolver el partido.

Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido en Bakú. / IMAGO

Pedri y Dani Olmo, con los minutos pactados

La sustitución de Pedri en el descanso también estaba prevista, independientemente de lo que sucediera sobre el césped. Flick explicó que el canario tenía fijada una participación de 45 minutos, dando paso a Dani Olmo para completar la segunda mitad. "Pedri iba a jugar 45 minutos; pasara lo que pasara. Iba a entrar Olmo en el descanso. Con Dani también pactamos media parte, no más", aclaró.

"Claro que podemos hacerlo mejor, pero estoy feliz"

El preparador alemán se mostró satisfecho con el rendimiento de ambos y con la respuesta general de los futbolistas que tuvieron la oportunidad de reivindicarse. "Muy feliz con la actuación de todos. Claro que podemos hacerlo mejor, pero estoy feliz", insistió.

Preocupación por el tobillo de Balde

Uno de los nombres propios de la noche fue Alejandro Balde. El lateral regresó a la titularidad y aprovechó la oportunidad para firmar una buena actuación, aunque terminó abandonando el terreno de juego con molestias en el tobillo derecho que han encendido las alarmas.

Hansi Flick abandona el estadio de Bakú. / FC Barcelona

Flick confirmó que el defensa sufrió un esguince, pero emplazó a las próximas horas para conocer el alcance exacto de la lesión. "No sabemos nada aún sobre el estado de Balde; habrá que esperar a mañana", señaló.

El entrenador también quiso valorar el esfuerzo del futbolista, consciente de que no está teniendo continuidad durante esta temporada. "Para él no es fácil tener menos minutos y jugar un día como hoy. Ha hecho un buen trabajo", comentó.

Gabriel Jesus aprovecha sus oportunidades

Otro futbolista que volvió a dejar su sello fue Gabriel Jesus, que sumó un nuevo gol pese a no ser uno de los habituales en los planes iniciales de Flick. El brasileño acumula cinco tantos esta temporada y está aprovechando las oportunidades que le concede el técnico. "Para Gabriel no es fácil teniendo a Raphinha. Es muy importante para nosotros. Es un jugador que en los entrenamientos está centrado; me gusta su calidad, siempre está positivo", explicó.

"Para Gabriel no es fácil teniendo a Raphinha. Es un jugador que en los entrenamientos está centrado; me gusta su calidad, siempre está positivo"

Flick reconoció que ya había hablado con el delantero sobre su situación y la competencia existente en la plantilla. "Le dije que quizás tendría a veces menos minutos", admitió, aunque valoró su respuesta y su capacidad para aportar pese a tener un papel secundario. "Cinco goles jugando poco es fantástico", afirmó.

Además, recordó que todavía quedan siete partidos hasta final de 2026 y que necesitará a todos sus efectivos en buenas condiciones. "Es importante que los jugadores que están participando menos rindan bien".