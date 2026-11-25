El piloto español de Ducati, recientemente campeón del mundo de MotoGP, se acordó de Toni Bou, varias veces campeón del mundo de trial. "Nadie lo menciona en esta tabla de grandes nombres", afirmó

Marc Márquez se proclamó el pasado fin de semana, campeón del mundo de MotoGP por octava vez en su carrera y por décima contando todas las categorías. Con este título, solo Giacomo Agostini y Ángel Nieto superan al de Cervera en la clasificación de títulos en el motociclismo. Por ello, muchos pilotos no han dudado en colocar a Marc Márquez entre los mejores de la historia del motociclismo.

Este miércoles, preguntado Marc Márquez sobre este debate, el de Cervera se dio un baño de humildad al acordarse de otro de los grandes del mundo del motor que también es español como Toni Bou. El piloto de trial acumula 20 a nivel indoor y otros 20 al aire libre.

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, se acuerda de Toni Bou

Marc Márquez habló de los éxitos de Toni Bou y de que en todos los deportes hay un gran esfuerzo detrás: "Porque hay deportes como el trial, donde tenemos a Toni Bou 40 veces campeón del mundo y nadie lo menciona en esta tabla de los grandes nombres. Y por eso nunca estoy de acuerdo con estas cosas. Cada deporte tiene su mérito. Todos los deportistas trabajamos lo mismo y unos tiene más recompensas y otros menos".

Marc Márquez apostó por tener en Valencia una carrera para disfrutar pero no se olvida del Mundial de constructores que se está jugando Ducati y para el que quiere colaborar: "Evidentemente llego con ganas. Es un circuito que me gusta, un circuito a izquierdas, que normalmente siempre se me ha dado un poquito mejor y veremos. A mí me gustaría disfrutar el fin de semana, sin presión, pero luego también hay un campeonato de constructores en juego, que Ducati tiene ganas de conseguirlo".

Además, el de Cervera apuesta por terminar el Mundial en el pódium aunque sin olvidarse que una caída podría suponerle tener un invierno recuperándose de una lesión: "A mí me gustaría estar en el podio, sí, pero también me gustaría hacer un invierno normal, porque el año pasado me lo pasé recuperándome de la lesión y eso también tenemos que valorarlo todo".

Toni Bou en una de sus últimas apariciones públicas

Toni Bou en una de sus últimas apariciones públicas

Pensando en el futuro, Márquez apuesta por, primero, vivir el presente: "Estamos viviendo el presente, que es lo más importante y creo que es una de las cosas más difíciles del deportista y de las que me he dado cuenta. Estamos celebrando el campeonato, que es lo más importante y disfrutando de eso. Haremos el gran premio, el martes tenemos el test con las nuevas motos, y a partir de ahí a construir el futuro".

La alegría del último gran premio

Marc Márquez no escondió la alegría que supone llegar al último gran premio de la temporada: "Cheste significa alegría, alegría sobre todo para el campeonato, para todos los trabajadores, mecánicos, los que montan, desmontan y los pilotos, pero significa alegría porque hemos cumplido una temporada más en el Mundial de MotoGP y es uno de los circuitos más icónicos y especiales, ya que es un estadio enorme, es el único gran premio que nos encontramos ese tipo de instalaciones, y lo disfrutamos mucho".

Por último, sobre los importantes cambios que vivirá MotoGP la próxima temporada, Marc Márquez dejó claro que son motos que están en constante evolución: "La probamos ya, tanto en Brno como en Austria, y son motos con constante evolución, que son competitivas desde el principio. Creo que el cambio más grande serán los neumáticos, y luego varias cosas, por eso será una constante evolución, sobre todo cuando es una categoría nueva".