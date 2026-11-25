El piloto español se encuentra disfrutando su campeonato del mundo de MotoGP, pero sabe que está en el último tramo de su carrera deportiva ya que tiene 33 años y comenzará la siguiente temporada con 34 años. Eso le lleva a reflexionar sobre quiénes pueden ser sus sucesores

Marc Márquez está disfrutando de su décimo título de motociclismo, el octavo de MotoGP, que prácticamente lo encumbra como el mejor piloto de la historia﻿. El piloto de Ducati ha mostrando una ambición y un afán de superación desmedidos ya que se ha sobrepuesto a lesiones y problemas físicos para volver a ser el rey de la categoría reina del motociclismo. Sin embargo, Marc Márquez sabe que está en los últimos compases de su carrera deportiva, tiene 33 años y hará toda la siguiente temporada con 34 años, lo que le lleva a asumir que dentro de poco llegarán pilotos que lo destronen. En este aspecto, Marc Márquez señala a Pedro Acosta y a Máximo Quiles como sus potenciales sucesores.

Marc Márquez le tiene un profundo respeto a Pedro Acosta

﻿Marc Márquez y Pedro Acosta ﻿tienen una excelente relación que, siempre y cuando no haya problemas entre ellos, va a mejorar la temporada que viene cuando el murciano, que abandona KTM, sea su compañero de equipo en Ducati. Marc Márquez siempre ha tenido en alta consideración a Pedro Acosta del que ya ha dicho que es un piloto con el talento para batirlo con las mismas armas.

Por otro lado, poniendo la vista más en el futuro, Marc Márquez también ha manifestado que ve a Máximo Quiles, su protegido, como un piloto con capacidad para ganarle en MotoGP, si bien es cierto que Quiles, de momento, se va a estrenar en Moto 2 la próxima campaña.

"Pedro Acosta es el que lidera la nueva generación y es completamente natural en el deporte que haya un momento que haya un cambio de generación. Es natural en la vida y en el deporte y habrá un día que llegará un becario y os dirá 'venga va'. Acosta es el que lidera la nueva generación para mi gusto y luego están Fermín Aldeguer, Diogo Moreira, el brasileño... nos vamos más atrás y está Máximo Quiles... y van a llegar los jóvenes que van a crear una nueva era", argumentó Marc Márquez hace unos días en el programa de radio El Partidazo de COPE.

Marc Márquez ha ganado este último campeonato del mundo de MotoGP sobreponiéndose a muchos problemas físicos, muy recurrentes desde hace años en su hombro derecho, que le impidieron rendir tal y como él esperaba y que le hizo tener una desventaja de 102 puntos sobre Marco Bezzecchi durante el comienzo de la temporada.

Una cantidad de puntos que ha remontado con trabajo, constancia y talento, además de haber cometido pocos errores. El piloto de Ducati se ha mostrado como el más completo y regular de todos y cada uno de los participantes en esta temporada a pesar de no contar con la moto más rápida que era la Aprilia que tenían en sus manos Marco Bezzecchi y Jorge Martín, sus dos grandes rivales.

Sin embargo, Marc Márquez es consciente de que en alguna temporada esas cualidades no le valdrán y que aparecerá un Pedro Acosta o un Máximo Quiles, por decir dos que él mismo ha nombrado, que le quitará el reinado de MotoGP.