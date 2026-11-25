Álvaro Domínguez se proclama campeón de 85cc y Juanvi Cañado, Giovanni Aranda y Alejandro Torres continúan al frente de sus respectivas categorías tras la prueba disputada en Chiclana de la Frontera

El equipo Yamaha Eduardo Castro completó una intensa jornada en la cita del Campeonato de Andalucía de Motocross celebrada el pasado domingo 22 de noviembre en Chiclana de la Frontera. Los pilotos de la estructura lograron importantes resultados en las distintas categorías y reforzaron sus opciones de título en la recta final de la temporada.

Uno de los grandes protagonistas fue Álvaro Domínguez, que se impuso en las dos mangas de MX85 para llevarse la victoria de la prueba con el máximo de puntos. Un resultado que le lleva a ser el nuevo campeón de la categoría. Pablo Caballero terminó octavo, Rubén Presa décimo, Jesús Montaño duodécimo y Manuel Piñero decimocuarto.

En MX65, Juanvi Cañado volvió a demostrar su competitividad con dos segundos puestos, que le dieron la segunda posición de la clasificación conjunta de Chiclana. También destacaron David Borrallo y Daniel Ruiz, sexto y séptimo, respectivamente. Pedro David Bermúdez y Ana Vázquez completaron la participación del equipo en esta categoría.

Yamaha Eduardo Castro, en el podio en Chiclana / ED

La categoría MX2 contó con la participación de Alejandro Torres, Óscar Rueda y Damián Mancera. Torres fue quinto en la primera manga y sexto en la segunda, mientras que Rueda logró dos octavas posiciones y Mancera concluyó noveno y decimoséptimo en las mangas disputadas.

Alejandro Torres asegura el futuro

En el Trofeo Júnior 125 2T, Alejandro Torres protagonizó una actuación sobresaliente al conseguir la victoria en ambas mangas. Óscar Rueda subió al segundo escalón del podio en las dos carreras y Damián Mancera finalizó quinto en ambas. Un resultado especialmente positivo para el equipo, que copó las dos primeras posiciones de la prueba.

Yamaha Eduardo Castro mantiene varios lideratos en el Andaluz de Motocross / ED

También fue una jornada muy sólida para Giovanni Aranda, que dominó MX1 Aficionados con dos victorias, y para Antonio Villegas, vencedor de las dos mangas de MX4. Por su parte, José Antonio González terminó segundo en la clasificación provisional de MX2 Aficionados, mientras que José Manuel Morillo consiguió una tercera posición en la primera manga de MX1 y fue sexto en la segunda.

Así está el Campeonato de Andalucía de Motocross

Tras la actualización de las clasificaciones hasta Chiclana, los pilotos de Yamaha Eduardo Castro ocupan las siguientes posiciones: MX85: Álvaro Domínguez, 1.º (247 puntos); Pablo Caballero, 8.º (140); Rubén Presa, 10.º (81); Jesús Montaño, 13.º (49); Manuel Piñero, 17.º (38). MX65: Juanvi Cañado, 1.º (230 puntos); David Borrallo, 3.º (159); Daniel Ruiz, 5.º (137); Pedro David Bermúdez, 14.º (70); Ana Vázquez, 19.ª (42). MX2: Alejandro Torres, 1.º (210 puntos); Óscar Rueda, 3.º (183); Damián Mancera, 7.º (120). Trofeo 125 cc: Alejandro Torres, 1.º (241 puntos); Óscar Rueda, 2.º (213); Damián Mancera, 5.º (146). MX1 Aficionados: Giovanni Aranda, 1.º (197 puntos). MX4: Antonio Villegas, 2.º (150 puntos). MX1: José Manuel Morillo, 6.º (95 puntos). MX2 Aficionados: José Antonio González, 2.º (150 puntos).

Yamaha Eduardo Castro, en el podio del Andaluz de Motocross / ED

La prueba de Chiclana deja un balance muy positivo para Yamaha Eduardo Castro, con victorias, podios y varios pilotos en posiciones destacadas de la clasificación general. El equipo afronta así el tramo decisivo del Campeonato de Andalucía con el objetivo de seguir peleando por los títulos y cerrar la temporada al máximo nivel.