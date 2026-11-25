El campeón hispano-georgiano habría iniciado una relación con Lina Sitchinava, una joven bailarina y modelo georgiana, después de conocerse durante un viaje a su país de origen

Ilia Topuria vuelve a sonreír fuera del octógono. Después de unos meses especialmente complicados en el terreno personal, el luchador hispano-georgiano habría recuperado la ilusión junto a una nueva pareja. Se trata de Lina Sitchinava, una joven bailarina y modelo georgiana con la que, según las informaciones que han trascendido, llevaría aproximadamente un mes de relación.

Uno de los indicios que más llamó la atención fue una fotografía en la que Topuria aparecía besando a Lina en la mejilla. La imagen habría sido compartida inicialmente en una historia de Instagram destinada a la lista de mejores amigos de ambos, aunque terminó trascendiendo. A ello se sumaron diferentes interacciones entre los dos en sus respectivos perfiles, con intercambios de corazones que alimentaron las especulaciones.

Así es Lina Sitchinava, la nueva ilusión de Ilia Topuria

Pero, ¿quién es la joven que habría conquistado el corazón de 'El Matador'? Lina Sitchinava es una bailarina georgiana que forma parte del Ballet Nacional de Georgia Sukhishvili, una prestigiosa compañía especializada en la danza tradicional de su país y reconocida internacionalmente.

Ilia Topuria junto a su nuevo romance Lina Sitchinava

La joven lleva vinculada al mundo de la danza desde pequeña y ha convertido esta disciplina en una de las grandes protagonistas de su vida. De hecho, ella misma ha reconocido que no se imagina un día sin bailar. Además, compagina su actividad artística con sus estudios y algunos trabajos como modelo, mientras que también ha probado suerte en televisión, llegando a presentarse al casting de la versión georgiana de 'MasterChef', aunque no consiguió entrar entre los concursantes.

Georgia, el lugar donde surgió el romance

Topuria y Sitchinava se conocieron en Georgia, país de origen del luchador, durante uno de los viajes que realizó por compromisos familiares. El deportista aprovechó también aquella estancia para continuar con sus entrenamientos y fue entonces cuando habría surgido la conexión entre ambos. La relación, que se encontraría todavía en una fase inicial, llega después de un periodo complicado para el campeón de la UFC. Su separación de Giorgina Uzcategui, con quien compartió más de dos años de relación y tiene una hija en común, se hizo pública en diciembre de 2025 y estuvo acompañada de una importante controversia que terminó trasladándose al ámbito judicial.

Desde entonces, Topuria ha atravesado una etapa de cambios personales, en la que ha reconocido la importancia de sus hijos y de recuperar la estabilidad lejos de los focos. Ahora, mientras continúa pendiente de su futuro deportivo, el luchador parece abrir un nuevo capítulo en su vida sentimental junto a Lina Sitchinava. Por el momento, ninguno de los dos ha oficializado públicamente su relación, aunque las informaciones procedentes del entorno de ambos apuntan a que el romance ya es una realidad.