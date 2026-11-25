Este equipo empieza a carburar y ya desprender un cierto olor a título a final de temporada; su idilio con la Champions League lo convierte ahora mismo en el más serio contendiente para evitar el triplete del París Saint-Germain

Cuidado con este Real Madrid. Cuidado porque sin acaparar los focos en la máxima competición europea, con algunas y dificultades, pero este Real Madrid empieza a tener un cierto aroma a campeón. O al menos, de que puede hacer algo importante.

Anoche ante el PSV Eindhoven volvió a demostrarlo, dejando atrás una mala primera parte y sacando a relucir toda su pegada tras el descanso. A lomos de Jude Bellingham, que agitó el partido y marcó un golazo digno de colgar en el Museo del Prado para presentar oficialmente la candidatura del Real Madrid a estar en la final del próximo 5 de junio en el Metropolitano.

Para eso todavía queda mucho, pues ni siquiera hemos llegado al ecuador de la temporada, pero eso incluso puede ser bueno para el Real Madrid porque demuestra que en tan solo cuatro meses José Mourinho ha logrado cambiarle la cara a un equipo y a unos jugadores que suman dos años sin ganar un título. El portugués ha conseguido dotar a la plantilla de una altísima competitividad, de esfuerzo y sacrificio por el compañero, y sobre todo, dando resultados.

En LaLiga tan solo está tres puntos por debajo del Barça, por lo que aspira a todo, y en la Champions League, con permiso del bicampeón París Saint-Germain que juega esta noche, es el único club que sigue con el pleno de victorias (cinco de cinco), por lo que lo deja en una gran posición de cara a las eliminatorias a partir de octavos.

La conexión especial del Madrid con la Champions

Otro factor a tener muy en cuenta, aunque no se base en datos ni estadísticas, es lo intangible, esa indudable conexión que el Real Madrid tiene con la Champions League. Lo ha demostrado a lo largo de su historia y no es baladí. Le pasó hace tan solo una semanas en el Olímpico de Roma, cuando todos daban a los blancos por muertos con un 3-1 y acabaron remontando para ganar 4-3.

Endrick celebra su gol ante la Roma. / IMAGO

Es la magia de la Champions y no se nos puede olvidar que el mago es el Real Madrid. Quizás, la decimosexta no está tan lejos como algunos podrían pensar no ya el pasado verano, sino hace tan solo un par de semanas.

Y no solo lo digo yo, que al final es la opinión de un humilde periodista, sino que ya hay figuras del fútbol mundial que piensan de la misma forma, y sino lean lo que decía anoche el mismísimo Thierry Henry tras comentar el partido para la CBS. "El Madrid ha hecho un gran partido, jugando así es candidato a la Champions. Están creciendo mucho con el paso de las semanas. Algo está pasando en el Madrid, cuidado". Pues eso mismo, cuidado.