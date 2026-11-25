José Mouriho, técnico del Real Madrid, reconoció el gran partido del inglés para remontar a PSV, así como el gran entendimiento entre Güler y Bernardo Silva en el centro del campo

José Mourinho, técnico del Real Madrid, reconoció el papel fundamental de Jude Bellingham en la remontada del conjunto blanco sobre el PSV Eindhoven. "Pienso que el principal responsable de lo que es Jude Bellingham hoy por hoy es Jude Bellingham y sus compañeros. Yo intento ayudar un poquito. Es un jugador absolutamente extraordinario, que tiene todo. Tiene físico, tiene técnica, tiene entendimiento táctico del juego, tiene ambición, tiene absolutamente todo y hoy, obviamente no solo, pero ha cambiado, ha cambiado la dirección del partido y es un jugador absolutamente extraordinario. Yo, para mí, sin duda ninguna, el mejor jugador de centro del campo del mundo. Y, además puede jugar de diez, de ocho, con dos pivotes, con uno y dos ochos, de diez. Por eso decía, cuando se habló ahí del Balón de Oro, que para mí el escándalo era que este jugador no estuviera entre los primeros, entre los primeros diez. Es un jugador absolutamente extraordinario", ha explicado el portugués.

Vinicius se abraza con Bellingham tras marcar el 5-1. / Imago.

Los cambios al descanso

"He visto el primer tiempo malísimo y he intentado, con los analistas, encontrar tres o cuatro imágenes que pudieran hacer ver a los jugadores exactamente las cosas que estábamos haciendo mal. Ha sido un descanso con pocas palabras porque una imagen vale más que mil palabras. Hemos visto tres imágenes diferentes, una desde el punto de vista defensivo y dos desde el punto de vista ofensivo, y creo que con la visualización es mucho más fácil para los jugadores tener entendimiento. Después, este número cinco ha dado, obviamente, una dinámica completamente diferente al equipo. Hemos cambiado. Yo creo que, más que los centrales, ha sido el hecho de que jugamos con Bernardo Silva y Arda Güler, los dos en el centro del campo. Dos jugadores que la única cosa que saben hacer es jugar al fútbol. No son jugadores defensivos, no son jugadores posicionales y hemos dado una dinámica diferente al partido. Los jugadores de atrás se han sentido también mucho más confortables a la hora de presionar arriba. Y un PSV que, en el primer tiempo, nos ha dado un baño, que nosotros teníamos mucha dificultad para robar el balón. En el segundo tiempo hemos tenido nosotros el control absoluto y, después, cuando la gente de arriba se despierta y empieza a jugar con placer, puede pasar lo que ha pasado".

"Bernardo Silva y Arda Güler la única cosa que saben hacer es jugar al fútbol, no son jugadores defensivos, no son posicionales y hemos dado una dinámica diferente al partido"

Otra mala primera parte

"Falta mucho por pulir, porque quien empieza los partidos como nosotros los estamos empezando es porque tiene mucho que pulir. Cuando yo no soy capaz de que mi equipo juegue igual desde el primer minuto, es un problema que yo tengo que solucionar. Obviamente que acabar remontando, acabar ganando, acabar con la sensación de que has hecho alguna cosa para cambiar las cosas está muy bien cuando el resultado cambia, pero con los riesgos que nosotros estamos corriendo, pues puede ir mal y yo no quiero tener esta sensación. No quiero tener este interrogante de si vamos a empezar bien o vamos a empezar mal. Por eso hay trabajo, hay trabajo que hacer".

Bellingham, un líder natural

"Sí, es un líder natural porque tiene, tiene una autoexigencia muy, muy grande. Se ve cada día cómo entrena, se ve cada día cómo juega, que es un chico que, cuando las cosas no van bien, no es capaz de esconder su frustración, pero la frustración la combate con trabajo. La combate con, como tú dices, este liderazgo de meter el motor a funcionar. La gente de arriba, después de entrar él en el campo, empezó a funcionar de un modo completamente, completamente diferente".