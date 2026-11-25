El máximo titular de acciones del club firma y abandera junto a la Federación de Peñas y Accionistas Unidos la introducción de un complemento en la próxima junta del 10 de diciembre para la modificación del artículo 30 de los estatutos con el fin de reducir drásticamente la remuneración actual de los cargos ejecutivos del órgano de gobierno

El máximo accionista del Sevilla FC a título individual, ﻿José María del Nido Benavente﻿, ha roto la ﻿tregua alcanzada con el consejo de administración del club y las otras grandes familias durante el proceso de la posible venta de la entidad, que llevó también a la extinción de los muchos pleitos abiertos entre ambos, al firmar y abanderar la introducción de un complemento en la convocatoria de la junta general del próximo ﻿jueves 10 de diciembre﻿, en concreto en su punto ﻿10º﻿, para la modificación del artículo 30° de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los consejeros, añadiendo un nuevo párrafo a su contenido, especificando que la misma "consistirá en una parte fija y en una parte variable, vinculándose esta última a la consecución de los objetivos deportivos y económicos".

"Nos estamos moviendo para meter un complemento a la junta de accionistas. Se sabrá en los próximos días, porque el plazo no sé si se acaba el lunes o el martes. Justo antes de venirme para acá estuvimos hablando del asunto, y los que están en Sevilla, que se han quedado allí, lo están moviendo", avisaba el pasado ﻿14 de noviembre el presidente de la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando', ﻿Carlos Jiménez﻿, durante el encuentro anual celebrado en ﻿Matalascañas﻿, iniciativa de base secundada por otros colectivos como ﻿Accionistas Unidos , muy críticos en verano con la decisión del veterano letrado de olvidar sus rencillas con los que mandan en el club, pero con los que ahora se reconcilia en cierta forma al ir juntos de la mano en esta reclamación histórica.

Un momento de la pasada junta. / Lince

Aclaraba anoche el abogado y asesor sevillista César Romero de la Osa Martínez que el consejo de administración tenía hasta hoy miércoles para publicar esta propuesta, como así hizo, para evitar la nulidad del inminente cónclave (según el artículo 172.2 de la Ley de Sociedades de Capital). Y es que el movimiento, casi de partida de ajedrez, está bastante calculado. ﻿Del Nido Benavente presentó el requerimiento notarial en tiempo en forma (dentro de los cinco días posteriores a la convocatoria de la junta), apelando al artículo 217.4 de la Ley de Sociedades de Capital para que los emolumentos de los gestores mantenga una relación razonable con la situación económica de la sociedad.

Ahora, el 1% de los ingresos brutos anuales haya o no beneficios, pero eso cambiaría

Actualmente, José María del Nido Carrasco﻿, presidente del ﻿Sevilla FC﻿, cobra ﻿600.000 euros anuales, mientras que los dos vicepresidentes, ﻿José Castro y el representante en el consejo de la ﻿familia Carrión ﻿(﻿Fernando presentó recientemente su dimisión) se embolsan unos ﻿450.000﻿. Según las cuentas oficiales, en estos dos últimos ejercicios, el montante destinado a este concepto ascendió a ﻿1,5 millones﻿, la mitad eso sí que en varios de los precedentes. En ﻿2025 se aceptó una rebaja, en concreto de la mitad de los 50.000 euros del resto de integrantes del órgano directivo no ejecutivos.

El vicepresidente, José Castro. / Lince / ED

Del Nido Benavente quiere que el sueldo de los de arriba tenga una parte fija y otra variable: un 0,2% de los ingresos brutos si hay clasificación para la Champions League o en caso de conseguirse un título nacional o internacional; así como un 0,1% en caso de clasificación para la Europa League. Además, los consejeros se llevarían el 1,5% de los resultados económicos positivos de cada ejercicio si el patrimonio neto contable al cierre del ejercicio es positivo, lo que bajaría al 0,5% con fondos propios negativos, aunque con obligación de que haya un superávit anual y con distribución entre ellos según se pacte.