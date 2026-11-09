Del Nido Carrasco desvela sus planes en el Sevilla con una extensa carta con los detalles de su "plan estratégico a cinco años"

El presidente nervionense ha escrito una carta con motivo del anuncio de la Junta General de Accionistas en la que detalla las líneas maestras de la hoja de ruta del Sevilla bajo su mandato

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, aprovechó la convocatoria de la Junta General de Accionistas para compartir una extensa carta al sevillismo en la que detalla las líneas maestras de un "plan estratégico a cinco años" y también sus planes de futuro para la entidad con lo que esto conlleva de cara a los plazos de su cargo.

De esa manera, insistió en la ambición sin límites del club y aseguró que no solo piensan en el presente, sino también en más adelante, impulsados por una estrategia vertebrada por tres pilares principales: Crecimiento económico sostenible y con rentabilidad en un entorno presupuestario equilibrado con aumento y diversificación de nuestros ingresos; consecución de objetivos deportivos superiores a la capacidad económica del Club mediante la optimización de nuestros recursos; y crecimiento de nuestra relevancia social dentro del ámbito local, regional, nacional e internacional.

Esta es la carta completa de Del Nido Carrasco:

"El fútbol es mucho más que un deporte: es cultura, es economía y, sobre todo, es un motor social que conecta a millones de personas. Nuestro club asume con plena responsabilidad el impacto que genera en la sociedad y en su entorno, y entiende la sostenibilidad como un eje estratégico inseparable de nuestro proyecto deportivo.

En el Sevilla Fútbol Club, S.A.D., creemos que, tanto en el deporte como fuera de él, tenemos que perseguir nuestros objetivos. Sabemos que, sólo si apuntamos alto, tendremos la oportunidad de alcanzar lo que nos proponemos. Por eso, queremos inspirar a las personas a ser ambiciosas, a superar barreras y a creer que los sueños son posibles.

Nuestra historia lo demuestra: hemos crecido superando obstáculos, marcando un camino propio y afrontando cada reto con determinación. Impulsar la ambición es algo más que ponerse grandes retos. Debemos superar cada obstáculo o límite que se interponga en nuestro camino. Debemos ser artífices de nuestra propia historia sin dejarnos condicionar por los demás. Debemos mirar cara a cara a los rivales sin miedo y apuntar más alto para demostrar que si se quiere, se puede. Y todo esto es algo que, en el Sevilla FC, hemos hecho desde siempre: “dicen que nunca se rinde”.

Este espíritu se sostiene en tres pilares fundamentales:

Una ambición sin límites: Somos ambiciosos por naturaleza y ello nos ha llevado desde nuestros inicios en 1890 a conquistar grandes éxitos deportivos. No entendemos el deporte sin la voluntad constante de superación y, aunque el éxito deportivo seguirá siendo una aspiración irrenunciable, queremos dejar un legado responsable, sostenible y ejemplar. Nuestro compromiso es que las futuras generaciones disfruten no solo de un club ganador, sino de una institución moderna, respetuosa con el entorno y referente en transparencia y gestión.

Una visión de futuro: Nuestro proyecto no se limita a lo inmediato. Trabajamos en reducir la huella ambiental de nuestras instalaciones, en optimizar desplazamientos, potenciando la eficiencia energética, y aplicando criterios de economía circular en la gestión de recursos. Simultáneamente, impulsamos la innovación digital para ofrecer nuevas experiencias a los aficionados y garantizar la viabilidad económica del club. Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Directiva CSRD, avanzando en transparencia y responsabilidad.

El sentimiento y la pasión: Si algo caracteriza nuestra ciudad, nuestra gente y nuestro club, es la pasión con la que vivimos; la vida en general y el fútbol en particular. Para cualquier persona, disfrutar de un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán es una experiencia inolvidable. Nuestro estadio tiene una mística difícil de explicar, con un himno mágico y la afición más apasionada, exigente y empática del mundo, pero en el Sevilla FC somos mucho más de lo que ocurre en el terreno de juego: representamos desde nuestra fundación una comunidad diversa e inclusiva, comprometida con la igualdad, la accesibilidad y la cohesión social. Nuestra pasión es un valor que compartimos con cada seguidor, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con estos tres pilares queremos construir un legado que trasciende al deporte. Queremos que nuestros triunfos se acompañen de un reconocimiento aún mayor: el de haber sido capaces de crecer con responsabilidad, orgullo y compromiso hacia la sociedad y el planeta.

Nuestros objetivos en el marco del Plan Estratégico a cinco años tienen tres ejes fundamentales:

Crecimiento económico sostenible y con rentabilidad en un entorno presupuestario equilibrado con aumento y diversificación de nuestros ingresos.

Consecución de objetivos deportivos superiores a la capacidad económica del Club mediante la optimización de nuestros recursos.

Crecimiento de nuestra relevancia social dentro del ámbito local, regional, nacional e internacional.

Dichos objetivos los venimos desarrollando en los siguientes ejes estratégicos:

Infraestructuras: mejorando nuestras instalaciones para con ello conseguir un incremento y diversificación de los ingresos derivados de una mejor explotación de las instalaciones del Estadio y de la Ciudad Deportiva, ampliando aforos, mejorando las superficies de hospitalidad con incremento en el número de eventos no relacionados con el match-day. Asimismo, proseguir en la urbanización y edificación progresiva de los terrenos de nuestra Ciudad Deportiva.

Internacionalización de nuestra marca Sevilla FC en mercados de primer y segundo nivel mediante acuerdos de alianza estratégica con clubes, organizaciones e instituciones, intensificando nuestra colaboración con La Liga para alcanzar este fin. Diversificación con el incremento continuado de nuestra base de seguidores, mejorando la interacción con ellos y la oferta de productos y servicios que ponemos a su alcance. 6 Transformación digital promoviendo la digitalización de procesos internos y de la experiencia del aficionado, con mayor eficiencia y personalización.

Personas: el equipo humano que compone el Sevilla FC es el motor del cambio necesario para conseguir todos los objetivos que nos marcamos, por lo que apostamos por su profesionalización, por la formación continuada y evaluación del desempeño para la detección de necesidades de mejoras, al mismo tiempo que apostamos por una política de beneficios sociales que refuercen la pertenencia y el compromiso".