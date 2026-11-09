Joan Jordán ayuda al Sevilla a cobrar un jugoso ingreso extra por la futura venta de Antonetti

Tras un arranque brillante que le devolvió al mapa de posibles ingresos para los nervionenses, el punta volvió a marcar para alimentar la posibilidad del Sevilla de maximizar su alto porcentaje del pase, y el medio fue determinante

Cuando había perdido las esperanza de hacer caja con el alto porcentaje que se había reservado en el traspaso de Leandro Antonetti a Portugal, este curso la situación ha experimentado un vuelco y existen posibilidades reales de que el Sevilla haga negocio con la futura venta del puertorriqueño.

Cabe recordar que, tras una temporada en el Sevilla Atlético, donde firmó cinco goles y brindó tres asistencias procedente del Lugo, el club nervionense pactó con el Estrela Amadora una transacción a coste cero en la que, como reveló semanas atrás ESTADIO Deportivo, se guardó un 40% de su pase de cara a una operación más adelante.

Antonetti elevó su valor a cuatro millones de euros

Su primer curso en el equipo luso resultó un desastre y las opciones de obtener ingresos se evaporaban aparentemente, pero el Estrela y futbolistas decidieron darse una segunda oportunidad de la mano del técnico, Pepa, y la respuesta hasta ahora del exsevillista ha resultado sensacional, hasta el punto de elevar su valor de mercado desde los 200.000 euros a los cuatro millones de euros.

Un crecimiento sustentado sobre un comienzo de curso brillante, con cuatro goles en las primeras cuatro jornadas ligueras, lo que lo devolvió al mapa de posibles ingresos nervionenses en próximos mercados por su fantástica revalorización a sus 23 años.

Sequía goleadora que terminó este domingo con su quinto gol

Tras su comienzo espectacular, Antonetti ha sido intocable en el Estrella y ha sido titular en todos los partidos, incluido en la Taça de Portugal, pero es cierto que ha atravesado por un bache goleador que alcanzó las seis jornadas sin ver puerta, que causó cierto preocupación en todas las partes interesadas, incluido el Sevilla,

Sin embargo, Antonetti despejó cualquier duda al brillar nuevamente el pasado domingo en el exigente encuentro contra el Benfica en casa. Y es que el joven delantero retomó su cuenta anotadora con el tanto del empate en el minuto 76, merced a un cabezazo con el que estableció el provisional empate a dos dianas en el 78'. Finalmente, el Benfica se llevó la victoria con un último gol (2-3).

Jordán, clave en la regreso goleador de Antonetti

Mucha culpa de que Antonetti haya retomado la senda anotadora y recuperado la confianza la tiene el también exsevillista Joan Jordán, que le sirvió un pase medido al internacional con Puerto Rico para marcar su quinto tanto de la temporada, lo que le sitúa de nuevo como el máximo goleador de su equipo, por delante de Stoica y Marcus, con cuatro tantos cada uno. Jordán botó un saque de falta envenenado que remató el boricua.

En este sentido, el Sevilla se mantiene muy pendiente de las evoluciones del ariete, pues podría obtener rédito en próximos mercado y cada gol que marca sube su precio y la posibilidad de hacer caja con el 40% de sus derechos.