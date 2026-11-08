Iris, hija de Pepe Mel: "Me prometiste que siempre estarías para mí, lucha por nosotras"

Iris Mel ha compartido una fotografía junto a su padre y unas palabras cargadas de emoción, una semana después de conocerse que el técnico madrileño había sufrido un accidente cerebrovascular en Sevilla

Hay promesas que se convierten en el mayor motivo para no rendirse y a ellas se ha agarrado Iris Mel para dedicarle unas palabras a su padre, Pepe Mel, una semana después de conocerse que el exentrenador del Real Betis había sufrido un ictus en Sevilla. Su hija ha publicado una fotografía junto a él en sus redes sociales acompañada de un mensaje íntimo, en el que mezcla recuerdos, planes pendientes y una petición que resume todo lo que siente: "Lucha por nosotras".

La publicación está cargada de referencias a esa vida cotidiana que ambos todavía quieren seguir compartiendo. Iris no habla de fútbol ni de los éxitos que su padre consiguió en los banquillos. Prefiere detenerse en los pequeños momentos que dan sentido a su relación: los viajes, las conversaciones, los libros y hasta las discusiones sobre dónde ir a comer.

"Nos quedan muchas ciudades que conocer, muchos países que visitar y mucha historia que aprender. Necesito que sigas recomendándome libros para leer por las noches, que discutamos por cómo está la sociedad a día de hoy y de donde deberíamos comer", escribe.

La joven también recuerda una de sus últimas visitas, marcada por unas circunstancias que impidieron que pudieran despedirse con un beso. "No puede ser que nuestra última visita sea sin darnos un beso porque te podía pegar algo. No sé qué puede ser de nosotras dos sin ti, no sé ni quiero", expresa. El texto termina con una petición directa a su padre, apelando a una promesa que, según cuenta, ambos se hicieron: "No me dejes aquí sola porque me prometiste que siempre estarías para mí, lucha por nosotras".

El mensaje llega después de que el pasado 1 de noviembre trascendiera el problema de salud que había sufrido Pepe Mel, de 63 años. El técnico madrileño tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras padecer un accidente cerebrovascular en Sevilla. La operación se desarrolló con éxito y, según la información conocida entonces, permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo observación médica.

Por el momento, las palabras de su hija no ofrecen nuevos detalles sobre su evolución ni permiten conocer cuál es su situación clínica actual. Sí muestran el deseo de la familia de volver a compartir esos momentos que todavía consideran pendientes.

Pepe Mel mantiene un vínculo especial con el beticismo. Como entrenador del Real Betis consiguió dos ascensos a Primera División y dirigió al equipo en su regreso a la máxima categoría, además de llevarlo a disputar competición europea. Una trayectoria que le convirtió en una figura muy reconocida por la afición verdiblanca y que ahora explica también las numerosas muestras de cariño recibidas tras conocerse su ingreso hospitalario.

Mientras el fútbol sigue pendiente de noticias sobre su estado, Iris Mel ha puesto palabras a la preocupación y la esperanza de quienes esperan volver a tenerlo a su lado.