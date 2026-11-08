Ferran Torres (26 años), jugador del PSG: "cuando sales a la vida real te das cuenta de que esto es mucho más jodido de cómo vivimos nosotros"

El delantero valenciano comenzó con fuerza su aventura en el PSG, donde fue elegido mejor jugador de la Ligue 1 en septiembre, pero acumula ya ocho partidos sin marcar y ha perdido protagonismo

Ferran Torres ha pasado de ser uno de los nombres propios del arranque de temporada en Francia a convertirse en uno de los focos de debate en París. El delantero del PSG atraviesa su primer bache desde que abandonó el FC Barcelona y las cifras empiezan a reflejarlo: lleva ocho encuentros consecutivos sin ver puerta y no marca desde el pasado 20 de septiembre, cuando anotó ante el Marsella. Una sequía que contrasta con el impacto que tuvo en sus primeras semanas en el equipo de Luis Enrique.

El atacante de Foios había aterrizado en la capital francesa con buenas sensaciones. En septiembre fue reconocido como Jugador del Mes de la Ligue 1 después de firmar siete goles en seis partidos. Sin embargo, el parón internacional marcó un punto de inflexión. Desde entonces, su producción ofensiva se ha frenado y tampoco ha conseguido aprovechar las ausencias de Dembélé y Kvaratskhelia para asentarse como una referencia indiscutible. Otros futbolistas, como Godts, Mayulu o Akliouche, han asumido parte del protagonismo goleador, mientras que Ferran ha tenido que aceptar suplencias en citas importantes, como la del pasado miércoles ante el Villarreal.

La situación contrasta con el comienzo de una aventura que llevaba tiempo gestándose. Su salida del Barcelona fue el desenlace de una relación deportiva cada vez más deteriorada con Hansi Flick y de un distanciamiento con la dirección deportiva. El delantero había perdido terreno en los planes del técnico alemán, especialmente después de comprobar que ni siquiera las dificultades físicas de Lewandowski le abrían de forma habitual las puertas de la titularidad.

Ferran cerró así cuatro temporadas y media como azulgrana, desde su llegada en enero de 2022 procedente del Manchester City. Disputó 207 encuentros y firmó 65 goles. Su despedida tuvo un tono emotivo: "Defender estos colores ha sido un orgullo", escribió, poniendo en valor una etapa en la que Barcelona había sido su casa.

Ahora, en París, también tiene que convivir con las críticas. El propio futbolista reconocía hace unas semanas en 'El Hormiguero' que no siempre ha despertado simpatías: "Sí, puede ser. Muchas veces he sido, no diría odiado, pero sí que he caído mal. Al final es mi carácter, es como soy y en este mundo no puedes caer bien a todo el mundo. Yo estoy tranquilo con mi familia, mis amigos, mi entorno cercano, mi perra. Soy como soy, y a quien no le guste, pues lo siento".

Su refugio sigue estando lejos del ruido del fútbol. Ferran mantiene el contacto con sus amigos de Foios y Albalat y concede una importancia especial a su familia y a su perra Roma. También ha reflexionado sobre la burbuja en la que viven los futbolistas y la necesidad de mantener los pies en el suelo. "A amigos míos que son un poco más mayores que yo los han despedido o han cambiado de curro. Y te das cuenta de que los futbolistas vivimos en una burbuja. Que, cuando sales a la vida real, te das cuenta de que esto es mucho más jodido de cómo vivimos nosotros", explicó a Colpisa.

"Son los de mi pueblo, Foios, y del pueblo al lado, Albalat. Desde que nací, son un par de años más mayores que yo, pero, sí, los de toda la vida y con ellos hasta el fin del mundo. Además, desde que nací he tenido perro y no me imagino una vida sin mi perra, Roma, la compañía que me hace, cuando hay un mal partido o una mala situación, llegas a casa y la felicidad con la que te reciben. Lo valoro muchísimo y lo necesito en mi día a día", decía sobre conservar sus amigos de siempre y que ahora son clave para apoyarse en ellos y recuperar su mejor nivel.