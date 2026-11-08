F1 GP Brasil 2026, la carrera en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Sigue en directo y online el GP de Brasil. Antonelli ya es campeón pero la batalla por el segundo puesto del mundial sigue viva. Alonso saldrá octavo y Sainz decimotercero

El GP de Brasil arrancará a partir de las 18:00 horas y la lluvia, tal y como ocurrió este pasado sábado, podría se protagonista.

El GP de Brasil ya tiene a Kimi Antonelli como flamante campeón del mundial de Fórmula 1 pero por detrás, varios pilotos buscarán el subcampeonato: Verstappen, Hamilton, Rusell, Leclerc y Norris .

La pole del GP de Brasil fue para Lando Norris, la tercera de manera consecutiva en el circuito de Interlagos.

Fernando Alonso volvió a hacer magia bajo la lluvia de Brasil . Con un Aston Martin que no da para mucho, logró meterse en la Q3 por primera vez en lo que va de temporada. El asturiano logró una meritoria octava plaza en la parrilla. No tuvo esa suerte de meterse en la Q3 el español de Williams , Carlos Sainz . En la Q2, cuando estaba en condiciones de mejorar sus tiempos, una bandera roja impidió que Sainz se metiese en la tercera y definitiva clasificatoria.

Si hay algún elemento que puede hacer que el GP de Brasil sea muy muy divertido, ese es la lluvia. A pesar del riesgo para los pilotos, este elemento trae más variedad de situaciones que pueden ser aprovechadas por pilotos como Fernando Alonso o Carlos Sainz.

A falta de media hora para el comiendo del GP de Brasil, es importante recordar que el segundo puesto en el mundial aún sigue siendo una incógnita y el mundial de constructores exactamente lo mismo.

Personalidades de otros deportes como el futbolista Neymar se ha dejado ver por Interlagos y se ha fotografiado junto a Felipe Massa. Esto está a punto de comenzar.

Recordamos que el GP de Brasil será a 71 vueltas. Norris estará en la pole, Fernando Alonso saldrá octavo y Sainz decimosegundo. Por detrás, tras diferentes sanciones, Verstappen y Hamilton, que podrían darle mucha diversión a base de adelantamientos.

Ya estamos con la vuelta de formación mientras la realización apunta a que se han vendido más de 315 mil localidades.

Salida muy limpia sin incidentes aunque Fernando Alonso se ha ido por fuera para volver a pista. Sainz ha sido adelantado por Hamilton. Antonelli es líder.

Fernando Alonso está sabiendo aprovechar a la perfección el estado de la pista, húmeda y sin terminar de secarse. Los neumáticos de Alonso son ideales para esta situación.

El GP de Brasil se disputará este domingo a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española). En el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, Kimi Antonelli estrenará su título de campeón del mundo de Fórmula 1 y lo hará después de una clasificación del pasado sábado que estuvo marcada por la intensa lluvia. Desde la pole saldrá Lando Norris con el MCLaren en la que ha sido su cuarta pole de la temporada y la vigésima de su carrera. A Lando Norris se le da especialmente bien el GP de Brasil ya que esta es la tercera pole que consigue de manera consecutiva.

GP de Brasil 2026 en directo y online con Fernando Alonso y Carlos Sainz

La parrilla inicial se ha visto modificada por diferentes sanciones. En primer lugar, Rusell, que era segundo, pasa al séptimo por cambio de motor y Leclerc, pasa del cuarto al puesto número 14. Por atrás, las expectativas de ver adelantamientos son altas ya que Verstappen (21º), Hamilton (20º) y Pérez (22º) tendrán que salir con todo después de cambiar sus unidades de motor. Tanto Verstappen, Hamilton, Rusell, Leclerc y Norris, pelean por el subcampeonato del mundo de Fórmula 1, un botín nada despreciable.

El GP de Brasil, que podrá seguirlo en directo y online desde dos horas antes del comienzo del mismo en Interlagos con la previa más completa y luego el vuelta a vuelta, tendrá a Fernando Alonso buscando volver a hacer magia con su Aston Martin. El piloto asturiano, que ya confirmó sus dos mundiales de Fórmula 1 en Brasil, quiere volver a reencontrarse con sus mejores momentos al frente de un fórmula 1 saliendo desde la octava plaza de la parrilla.

Este sábado fue la primera vez que Fernando Alonso y su Aston Martin se metieron en la Q3 de un gran premio. El mejor aliado de Fernando Alonso fue la lluvia que provocó que los pilotos apenas pudieran completar vueltas de nivel. No corrió la misma suerte en la Q2 el otro español, Carlos Sainz, que cuando se disponía a realizar su mejor vuelta, se encontró con una bandera roja que le impidió realizarla.

El GP de Brasil se disputará a 71 vueltas y la lluvia podría aparecer ya que en Interlagos vuelve a haber previsión de agua. Ya se sabe que si el líquido elemento aparece, Fernando Alonso se divierte y además es capaz de conseguir cosas casi inverosímiles. Este GP de Brasil no contó con carrera al sprint el sábado y el propio Fernando Alonso confesó que lo prefería porque le daba la posibilidad a Aston Martin de preparar mejor el coche.