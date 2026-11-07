Fernando Alonso hace magia en el GP de Brasil de Fórmula 1 y Carlos Sainz se lleva un palo

El piloto asturiano de Aston Martin, que se metió por primera vez en la Q3 en toda la temporada, aprovechó su posición en el pit lane para hacer la vuelta más rápida en Interlagos. El de Williams se quedó en la Q2 después de una bandera roja

La clasificación del GP de Brasil fue este sábado una auténtica locura. Bajo una intensa lluvia que provocó que el comienzo de la misma se retrasase a consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Apenas dos minutos después de que arrancase la primera ronda de la cronometrada principal (Q1), que todos afrontaban bien con neumático intermedio o bien con el de lluvia extrema, y ante la evidente peligrosidad de rodar en esas condiciones, la dirección de carrera decidió interrumpir la misma.

Fernando Alonso soñó con la pole en el GP de Brasil

Fernando Alonso fue el único de los dos españoles que logró meterse en la Q3 y lo hizo por primera vez esta temporada. Pero antes, en la Q2, Carlos Sainz se topó de frente con la mala suerte ya que cuando tenía claras opciones de alcanzar la tercera y definitiva tanda de clasificación, una bandera roja dejó al piloto de Williams sin oportunidad de meterse junto con Alonso.

Junto a Carlos Sainz, también se quedó fuera de la Q3 el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, que de cualquier modo, estaba penalizado a salir desde el fondo de la parrilla en la carrera de mañana domingo. La sesión de calificación estuvo interrumpida, en su primera ronda, con bandera roja, durante casi hora y media, a causa de las fuertes precipitaciones.

Norris consigue la pole en el GP de Brasil

Norris, de 26 años, campeón del mundo el año pasado, logró su vigésima 'pole' en la Fórmula 1-la cuarta del año-, al dominar la calificación, marcada por la fuerte lluvia, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 27 segundos y 470 milésimas, 204 menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que -penalizado con cinco posiciones- cederá el segundo puesto en parrilla a su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, ya matemáticamente ganador del certamen.

Fernando Alonso bajo la lluvia de Brasil

Alonso logró su primera clasificación del año para la Q3. El doble campeón mundial asturiano marcó el noveno tiempo de la tercera ronda, pero, gracias a la penalización -de diez puestos- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que había sido cuarto-, arrancará octavo en la pista en la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006). Por lo tanto y teniendo en cuenta la inestabilidad del tiempo en Interlagos, se podría esperar que Fernando Alonso vuelva a hacer magia con un Aston Martin que lleva al límite. Fernando Alonso saliendo octavo, si el coche le respeta y en una carrera con lluvia, puede permitirse el lujo de acabar en los puntos en el GP de Brasil.