David Bisbal, fan de Fernando Alonso: "Ha hecho que yo me levante a las 3 de la mañana"

A pesar de que el piloto está muy lejos de ganar mundiales de Fórmula 1, tal y como hizo en los años 2005 y 2006, sigue arrastrando una gran masa de seguidores entre los que se encuentra el cantante andaluz que ha hecho grandes sacrificios para no perderse detalle de la carrera de su compatriota

Fernando Alonso está lejos de su mejor momento como piloto de Fórmula 1, ya que el español lleva años y temporadas sin ni siquiera competir por victorias tal y como hacía en el pasado, llegando a ganar los mundiales de 2005 y 2006. El piloto asturiano se convirtió en aquellos años en un icono e ídolo de masas en España arrastrando tras de sí a una gran cantidad de seguidores. Entre ellos se encuentra el cantante David Bisbal, uno de los más conocidos de nuestro país, que no ha dudado en desvelar que ha hecho grandes sacrificios para no perderse detalle de la carrera deportiva de Fernando Alonso.

David Bisbal ha explicado que se hizo acérrimo seguidor de la Fórmula 1, justo en el momento que Fernando Alonso comenzó a billar tanto con Minardi como con Renault, sus dos primeros equipo en la categoría reina del automovilismo. "Yo soy fanático de la Fórmula 1 desde hace 25 años. Hemos ido a Austria, a un montón de grandes premios y yo conozco a Fernando. Cada vez que estoy con él me causa más admiración y su entorno también", ha señalado en el podcast ADN (Algunos diálogos necesarios) de Pedro Ruiz.

David Bisbal, de hecho, ha desvelado que es fan de Fernando Alonso, habiendo hecho grandes sacrificios para no perderse detalle de la carrera deportiva en la Fórmula 1 del piloto español. "Fernando Alonso ha hecho que yo me levante a las 3 de la mañana según en qué lugar yo me encuentre del planeta o que me quede hasta la una o dos de la mañana. Ya fuera entrenamientos libres o clasificación, lo que sea".

El cantante andaluz, de 47 años, como otros muchos españoles se sumaron a la Fórmula 1 cuando antes de la llegada de Fernando Alonso su seguimiento era muy reducido. En la actualidad, aunque su impacto en la sociedad español es menor que hace 10, 15 o 20 años, la categoría reina del automovilismo mundial tiene una base sólida, dando igual si Fernando Alonso está en la competición o no.

David Bisbal podrá seguir disfrutando de Fernando Alonso en la Fórmula 1 algún tiempo más

Fernando Alonso, para la satisfacción de David Bisbal, va a continuar en la Fórmula 1. El piloto español, a pesar de los malos resultados que está obteniendo Aston Martin en las últimas temporadas, ha renovado por un año más con la escudería británica.

Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1.

Fernando Alonso mantiene las esperanzas de una gran mejora de Honda y de Aston Martin de cara a la temporada 2027. De hecho, el español, a pesar de las críticas realizadas tras el Gran Premio de México, ha dicho que tiene fe en el proyecto. "Tengo fe y confianza en el próximo año, es un proyecto completamente nuevo y el coche va en la dirección correcta en cuanto al chasis".

El piloto español no descarta continuar en la Fórmula 1 más allá del año 2027, pero todo dependerá del rendimiento que dé Aston Martin y Honda la campaña que viene. En caso de que vuelva a ser malo, Fernando Alonso podría replantearse su futuro.