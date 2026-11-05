Fernando Alonso dispara las expectativas en el GP de Sao Paulo: "Espero poder tener un fin de semana competitivo"

El piloto asturiano de Aston Martin dejó claro que si son capaces de salir entre el 12 y el 14, podrían aspirar a los puntos en Interlagos, donde ya confirmó sus dos títulos mundiales y subió al pódium en nueve ocasiones

Fernando Alonso si algo tiene es positividad cuando llegan nuevos grandes premios. Este próximo fin de semana será el turno de Interlagos, es decir, el GP de Sao Paulo. Después del desastre de México, Fernando Alonso quiere volver a ser competitivo y aunque en Interlagos, el asturiano logró confirmar dos títulos de campeón del mundo con Renault, ahora sus aspiraciones competitivas son menores y más realistas.

Fernando Alonso quiere seguir con la inercia que está teniendo Aston Martin aunque siempre y cuando terminen en carrera, vital para poder aspirar a conseguir algún punto más de cara a la clasificación de constructores. Fernando Alonso hizo una pequeña comparativa en su aterrizaje en Sao Paulo entre la primera y la segunda mitad de la temporada: "Últimamente hemos sido más competitivos. Diría que desde Sepang, allí fue un muy buen fin de semana. Singapur fue un poco más difícil, pero aun así algo mejor que la primera mitad de la temporada, sin duda".

Fernando Alonso habla de la fiabilidad del Aston Martin

Insistiendo sobre la fiabilidad, Fernando Alonso apuntó al GP de México y al Aston Martin: "En Austin fuimos fuertes todo el fin de semana, incluso con un coche dañado en carrera fuimos competitivos. Y luego, como has dicho, en México encontramos una buena sorpresa en cuanto al rendimiento se refiere. Pero la fiabilidad no fue suficiente en México".

Fue ahí donde Fernando Alonso quiso dar ciertas esperanzas con la idea de poder ser más competitivo: "Esperemos haber arreglado las cosas para aquí. Es un circuito menos exigente por la altura y demás. Y si mantenemos esa tendencia e inercia positiva del chasis y rendimiento en curvas, espero poder tener un fin de semana competitivo". Pero para Alonso ser competitivo, al menos ahora mismo, supondría estar entre el 12 y el 14, al menos en la salida: "En este punto de la temporada, donde los coches son bastante estables en cuanto a rendimiento y mejoras, diría que 12º o 14º. Eso sería más o menos un fin de semana competitivo para nosotros".

Estar en el momento adecuado para Fernando Alonso

Fernando Alonso recordó a Hirakawa para sumarse a esa posibilidades de puntuar en Brasil: "Si estás en esas posiciones y empiezas en esas posiciones, los puntos son posibles. Ya vimos en México la semana pasada. Creo que Ryo Hirakawa estaba más o menos donde empezamos nosotros y con un ritmo parecido al nuestro y acabó puntuando".

Fernando Alonso en la comparecencia de este jueves en Brasil

Tirando de una frase hecha, Fernando Alonso habló de estar en el lugar y en el momento adecuado: "Y así es como tenemos que puntuar. Tenemos que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y para hacerlo, siempre tienes que estar en la parte de arriba de la clase media de la parrilla". Cerró Alonso alegrándose de la ausencia de la carrera de sprint para poder preparar mejor la sesión dominical: "Más tiempo para los libres, para configurar el coche y a ver qué podemos hacer".