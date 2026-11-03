El desastre de Fernando Alonso en México, según Honda

El jefe de la fábrica japonesa sorprende con los motivos por los que el coche de Alonso fue un fiasco en México: la altitud

Fernando Alonso afrontaba con unas esperanzas inesperadas el Gran Premio de México de Fórmula 1. Cierto que venía de afrontar un Gran Premio de Estados Unidos ilusionante, en el que sólo el toque con Alex Albon había arruinado su carrera. Pero llegaba a un circuito donde había abandonado las cinco veces anteriores y del que no guarda grandes recuerdos. Y, por ello, estaba esperanzado en que por fin pudiera lograr algo importante en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Algo importante para él era pelear por entrar en los puntos. Y el viernes, en las dos sesiones de Libres, tuvo motivos para respaldar esa esperanza con unos resultados que situaban a Aston Martin entre las mejores escuderías de la clase media.

Sin embargo, todo empezó a torcerse en la Clasificación, con un problema -el enésimo- en el motor que le situó en la cola de la clasificación. El desastre se culminó en la carrera del domingo, donde tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tuvieron que pasar por boxes en la cuarta vuelta y se despidieron del gran premio cuando sólo se llevaban disputadas siete.

Todo el mundo señalaba una vez más a Honda, que pese a que ha ido anunciando mejoras, no levanta cabeza y no logra enlazar dos grandes premios consecutivos sin problemas. En esta ocasión, según han desvelado a posteriori, el problema estaba... en la altura.

La altura, un obstáculo 'inesperado' en un circuito a 2.200 metros

Así lo confirmó el jefe de Honda en F1, Shintaro Orihara, quien aseguraba que esas condiciones, conocidas por todos mucho antes de afrontar este gran premio pusieron en apuros al circuito de refrigeración.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a 2.200 metros de altitud, algo anormal en el calendario de la F1, pero que es conocido por todos los fabricantes y motoristas, que llevan allí compitiendo desde hace años. "Normalmente, la altitud no afecta a nuestro circuito de refrigeración. Pero, en nuestro sistema de motor, a gran altitud se produce un efecto que repercute en ese circuito", explica Orihara, quien desvelaba que los motores Honda de Aston Martín se habían encontrado con una exigencia sobre la refrigeración del ERS superior a la prevista. Y que eso había provocado los problemas en cada uno de los monoplazas.

"Es difícil describir los detalles, pero, en las condiciones de México, nuestro motor somete a cierto estrés al sistema de refrigeración. Sabíamos que, dadas las condiciones especiales de gran altitud de Ciudad de México, nos enfrentaríamos a algunos retos adicionales en cuanto a la refrigeración en comparación con otros circuitos. Sin embargo, constatamos que nuestro circuito de refrigeración del ERS estaba sometido a una carga mayor de lo previsto y, por eso, tuvimos que detener el coche en varias sesiones", añadía el ingeniero japonés.

Honda sigue apelando a la recogida de datos

Shintaro Orihara, como en otros grandes premios, sacaba la visión más positiva del desastre y miraba a 2027, algo que, por ahora, no convence mucho. "En cada carrera de este año, tenemos que aprender de cara a 2027, incluso de las lecciones más duras...", añade. De momento, es el mismo mensaje que viene ofreciendo desde el arranque de temporada, pero todos esos datos acumulados no han servido para que el motor Honda haya sido competitivo.

"Disponemos de una gran cantidad de datos que podremos aprovechar en este circuito el año que viene, incluidos los relativos al retraso del turbo. Y trabajaremos en las soluciones", sentencia el jefe de Honda sobre una nueva oportunidad perdida para la escudería con sede en Silverstone, que ya no puede ni desesperarse de lo habituada que está a que Honda falle este año.