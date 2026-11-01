F1 2026 GP de México | Sigue en directo la carrera de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo y online

Sigue en ESTADIO Deportivo la carrera que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la cual los dos pilotos españoles tienen muy difícil alcanzar las posiciones que dan puntos y donde Andrea Kimi Antonelli se puede proclamar campeón del mundo

¡Buenas noches! Bienvenidos al Gran Premio de México de Fórmula 1 el cual comienza a las 21:00 horas y que se va a llevar a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una carrera en la que Andrea Kimi Antonelli se puede proclamar campeón del mundo de pilotos de la F1.

Andrea Kimi Antonelli, que puede ser campeón del mundo, sale de la cuarta posición, mientras que los españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz parten desde las últimas posiciones; el 17 y el 15 respectivamente.

Lewis Hamilton parte como favorito para ganar el Gran Premio de México después de que el piloto de Ferrari fuera el más rápido en la clasificación. En la segunda posición sale George Russell y desde la tercera plaza parte Lando Norris.

Pocas esperanzas tiene Fernando Alonso de sacar un buen resultado en el Gran Premio de México después de que el coche tuviera un fallo mecánico en la clasificación. El español se mostró enfadado por los problemas de su Aston Martin.

Las cuentas las tiene claras: si queda entre los nueve primeros clasificados en el Gran Premio de México se proclama campeón del mundo.

Todas las miradas están puestas en Andrea Kimi Antonelli, ya que el piloto de Mercedes, de 20 años, puede proclamarse campeón del mundo. El italiano depende de sí mismo.

La ceremonia previa al inicio de la carrera ya está en marcha. Todos los pilotos están en la parrilla y suenan los himnos.

Quedan 10 minutos para el comienzo. Recordamos que Lewis Hamilton sale primero, Antonelli, que puede ganar el mundial de F1, cuarto, mientras que Carlos Sainz sale de la posición 15 y Fernando Alonso desde la 17.

El desgaste de los neumáticos es bajo y de momento los pilotos no entran en boxes a cambiar neumáticos.

Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin, desvela que los abandonos de Fernando Alonso y Lance Stroll se deben a problemas en el motor Honda.

La Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de México que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez y que comienza a las 21:00 horas. Una carrera que sigue la línea de las últimas de esta temporada: mucha igualdad y alternancia entre las cuatro escuderías más potentes (Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren) y cero expectativas para los dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que están lastrados por el bajo rendimiento de sus monoplazas, Aston Martin y Williams.

Lewis Hamilton sale primero y Andrea Kimi Antonelli tiene el título de campeón de la Formula 1 en la mano

La carrera se presenta muy emocionante debido a la igualdad que existe por la victoria y porque Andrea Kimi Antonelli se puede proclamar campeón del mundo de pilotos de la Fórmula 1 con sólo 20 años.

Lewis Hamilton parte como el máximo favorito para ganar el Gran Premio de México debido a que el británico fue el más rápido en la clasificación con su Ferrari.

No lo tendrá fácil Lewis Hamilton ya que George Russell con su Mercedes también ha demostrado ser rápido y competitivo al igual que Lando Norris con su McLaren. Habrá que estar atentos también Max Verstappen que aunque sale desde la quinta posición de la parrilla de salida es muy veloz y está en condiciones de pelear por el triunfo. El neerlandés saldrá más retrasado de lo esperado después de que se pasara de frenada en la vuelta lanzada en la clasificación lo que le impidió hacer un gran tiempo.

Desde la cuarta plaza de la parrilla de salida partirá Andrea Kimi Antonelli con su Mercedes al cual no se le espera en la lucha por la victoria en el Gran Premio de México de Fórmula 1. El joven italiano puede proclamarse campeón del mundo de la F1 siempre y cuando quede entre los nuevos primeros clasificados en la carrera. Por lo tanto, Andrea Kimi Antonelli no va a arriesgar lo más mínimo a sabiendas que puede conseguir su primer entorchado mundial.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, sin prácticamente opciones en el Gran Premio de México de Fórmula 1

En cuanto a los españoles, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz tienen pocas opciones de obtener un buen resultado en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Fernando Alonso cayó eliminado en la Q1 de la clasificación por culpa de un fallo mecánico del motor Honda de su Aston Martin. El español se mostró muy enfadado por el rendimiento de su monoplaza y ya ha manifestado que las posibilidades de quedar entre los 10 primeros puestos, que dan derecho a puntos, son prácticamente nulas.

Carlos Sainz, por su parte, tampoco tiene muchas opciones de puntuar debido a las limitaciones de su Williams que es uno de los peores coches de la parrilla de salida de la Fórmula 1 en esta temporada. El madrileño partirá desde la posición 16.

El Gran Premio de México de Formula 1 se puede ver en exclusiva en DAZN, que es la cadena que tiene los derechos de retransmisión en España.