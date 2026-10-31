"No se quién es Fernando Alonso, no le conozco"

El director del Rally Dakar, David Castera, mantiene la incertidumbre sobre el regreso del piloto asturiano, aunque admite que estaría "muy bien"

Fernando Alonso ha abierto un debate en el seno de la Fórmula Uno en el que parece haberse quedado solo. Sus críticas por la supuesta falta de nivel de los pilotos de la zona baja de la parrilla, en la que él mismo pelea con su Aston Martin, no han sido aprobadas por el resto de sus compañeros. Incluso Carlos Saiz ha salido a la palestra para responder a su compatriota. Y en medio de todo ese lío, también es noticia su presencia en el Dakar, donde ya compitió en 2020.

Aunque aún no es oficial, todo hace indicar que el asturiano correrá con Dacia, en una sinergia con Aston Martin, y de nuevo junto a Marc Coma de copiloto. De hecho, hace un par de semanas, aprovechando el descanso en la Fórmula Uno, viajó a Marruecos para probar el coche del equipo Prodrive. Aunque él mismo enfrió sus opciones en la previa del Gran Premio de Singapur, al asegurar que no veía físicamente compatible poder combinar las dos competiciones, sus imágenes en suelo norteafricano son una prueba evidente de que su regreso en 2027 se está gestando. Aunque desde la organización mantienen la incertidumbre.

"Sería el favorito de los españoles junto con Carlos Sainz, les gustan los 'viejitos'"

"¿Quién es Fernando Alonso? No lo conozco", bromeó al respecto David Castera, director del Rally Dakar, que invitó al ovetense a pronunciarse. "Está en México ahora, ¿no? Quizá hable de ello. Sería el favorito de los españoles junto con Carlos, les gustan los 'viejitos' a ustedes, el del Dakar y el de la F1", añadió.

Lo que sí admitió el francés, bromas aparte, es que la presencia del doble campeón del mundo de la Fórmula Uno sería sin duda una gran noticia. "Claro que estaría muy bien para el Dakar, por supuesto", destacó. Además, admitió que es la categoría de coches es la que más ha notado el cambio de escenario. "Tenemos 138 motos, todas las posibles, 40 camiones, casi todos también, unos 80 Classic y donde tenemos menos es en coches. Todos los que están ya inscritos iban a ir a Arabia, así que ahora habrá que ver cómo evoluciona, una vez desvelado el recorrido", explicó.

El cambio del Dakar de Arabia Saudí a Marruecos: "Puede ser más duro"

Al respecto, el ex piloto admitió que no ha sido fácil trasladar la prueba a Marruecos por la falta de seguridad en Arabia Saudí, dados los ataques de los rebeldes huties del Yemen. "Ha sido la situación más difícil de mi vida como organizador de carreras, no os voy a mentir. Me encerré tres o cuatro días en mi oficina para plantear la carrera que ahora tenemos que organizar. Ha sido un desafío. Por suerte, conozco muy bien Marruecos así que no fue tan difícil montar una ruta, pero en tan poco tiempo no hay tiempo de hacer cosas distintas, hay que ir a lo que sabes que va a funcionar", señaló en Marca.

Ahora bien, no por ello será una carrera sencilla, advirtiendo a todos sus participantes, entre los que podría estar Fernando Alonso. "Vamos a ir del norte al sur y de vuelta al centro, un viaje por un camino diferente. He querido esquivar lo que es muy clásico y buscar cosas nuevas en el sur, donde nadie va. Al final va a ser un Dakar divertido, uno de verdad, con muchos kilómetros. Te aseguro que para lograr la medalla de 'finisher', los pilotos tendrán que enfrentarse a un desafío total. En Marruecos puede ser más duro que en Arabia Saudí porque es un terreno más técnico, más roto, y hay más piedra", describió.

La salida desde Portugal y el por qué del paso fugaz por España

Otra de las novedades, además, será la salida desde Portugal. "Con ellos ha sido todo muy rápido. El Automobile Club de Portugal ha dado muchas facilidades. Ellos me han dado desde el primer momento la seguridad de que se iba a hacer el prólogo y la primera especial. Además, Portugal tiene mucha tradición de rallies y habrá mucha gente. También españoles", afirmó, detallando también por qué el paso del Dakar por nuestro país, el cual no pisaba desde 2007, será solo fugaz.

"Ha habido muchas ciudades interesadas, pero para organizar una especial en España hay unos tiempos que no podíamos asumir en esta situación", afirmó, deslizando que sí podría prepararse algo especial para el embarque que tendrá lugar en en Algeciras, para brindar a los aficionados la posibilidad de dar la bienvenida al Dakar. ¿Recibirá ese apoyo Fernando Alonso?