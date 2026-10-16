Fernando Alonso prueba en Marruecos el coche del Dakar 2027

El piloto de Fórmula 1 negó los rumores sobre su participación en el Rally Raid más duro del mundo que se debe disputar, a priori, en Arabia Saudí el próximo mes de enero de 2027. El asturiano ha estado testando junto a su posible copiloto, Marc Coma, el Prodrive que tendría en sus manos en esa carrera

Fernando Alonso ha sido cazado en Marruecos durante este viernes 16 de octubre en donde está probando el coche con el que disputaría el próximo Rally Dakar 2027 el cual comienzo el próximo mes de enero. El asturiano puso en duda su participación a pesar de las filtraciones, pero lo cierto es que el piloto de Fórmula 1 ha estado testando, junto a su potencial copiloto Marc Coma, el coche que tendría en sus manos en el Rally Raid más famoso y duro del mundo que lleva ya varias ediciones celebrándose en Arabia Saudí.

Fernando Alonso se encuentra probando el Prodrive, basado en el Dacia Sandrirer con el que el qatarí Nasser Al-Attiyah ganó el Rally Dakar 2026, en tierras marroquíes en lo que se entiende que es el proceso de adaptación del piloto asturiano a las condiciones y caminos que se va a encontrar en esta prueba. Gerard Farré, periodista especializado en motor y quien ha sido el que ha dado la noticia, ha señalado que Fernando Alonso ha estado haciendo unos test que han transcurrido con total normalidad.

Para Fernando Alonso no es ninguna novedad el participar en el Rally Dakar, ya que lo hizo en el año 2020 con un Toyota acabando en la posición 13, pero desde entonces el asturiano no sabe lo que es correr en este tipo de pruebas, siendo, por tanto, muy normal que se encuentre familiarizándose con el coche, que en principio irá con los colores de Aston Martin, y las condiciones que se puede encontrar.

Fernando Alonso, más cerca de disputar el Rally Dakar 2027

De este modo, Fernando Alonso se encuentra más cerca de participar en el próximo Rally Dakar a pesar de que el propio piloto desmintió hace poco informaciones en este sentido.

"Sí, he leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar", argumentó Fernando Alonso esgrimiendo una supuesta incompatibilidad entre las dos competiciones.

Sin embargo, el propio piloto dejó la puerta abierta para participar en alguna competición más allá de la Fórmula 1. "Cuando me enfrente al siguiente reto, lo anunciaré yo, no será un rumor, y seré yo mismo quien lo comunique. Y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado y porque habrá un riesgo que será el correcto".

Dudas sobre que el Dakar 2027 se dispute en Arabia Saudí

Fernando Alonso, de momento, está preparando el Dakar 2027 con total normalidad. La prueba tiene fijada su fecha de inicio el próximo 1 de enero de 2027, pero hay dudas de que se pueda celebrar en Arabia Saudí por culpa de la inestabilidad en la que está inmersa el país de Oriente Medio.

Arabia Saudí está en un conflicto abierto con los hutíes de Yemen que hace unos días bombardearon el aeropuerto de Riad ocasionando 17 personas fallecidas y 333 heridos. Una actividad bélica que ha llevado a Arabia Saudí a aplazar otros eventos deportivos que estaban a punto de celebrarse como el Six Kings Slam de tenis que se debía disputar en la propia Riad.

En caso de que no se pueda disputar el Rally Dakar en Arabia Saudí, ASO, organizadora de la prueba, maneja la opción de que el Rally Raid más famoso y duro del mundo se dispute, de manera acortada, en Marruecos.