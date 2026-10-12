Fernando Alonso, pendiente de los potenciales cambios del Dakar 2027 tras los atentados en Arabia Saudí

El país de Oriente Medio está en una situación muy inestable a escasos meses de que se corra la prueba, que está fijada para comenzar el 1 de enero. Las opciones de que el rally raid más famoso del mundo se celebre en Marruecos, pero en una versión reducida, gana enteros

Fernando Alonso está muy pendiente de la situación que se vive en Arabia Saudí porque el Dakar 2027 tiene serias opciones de cambiar su sede. Aunque el asturiano ha dejado en el aire su participación en el Rally Raid más famoso del mundo, lo cierto es que el piloto tiene previsto realizar el Dakar con un Prodrive, vestido de Aston Martin, pero puede que no lo haga en el país de Oriente Medio y se traslade a Marruecos debido a la escalada entre los hutíes de Yemen y la propia Arabia Saudí.

El conflicto entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudí pone en peligro la disputa del Dakar 2027

La situación en Arabia Saudí no es tranquila a menos de tres meses para que se inicie el Dakar 2027, programado para el 1 de enero del próximo año. La seguridad no está su mejor momento en ese país después de que un ataque de los hutíes de Yemen hayan dejado 12 muertos y varios centenares de heridos en los aeropuertos de Riad. Se ha tratado de un bombardeo y ataque combinado con drones y misiles que han afectado a infraestructuras clave del gobierno de Arabia Saudí.

Este conflicto entre hutíes y el gobierno de Arabia Saudí lleva años abiertos, pero en estos últimos días de octubre ha sufrido una escalada que poner en riesgo la disputar del Dakar 2027. La situación geopolítica no es sencilla en la zona y la seguridad de los pilotos y participantes es lo primero para la organización, ASO, que monitorea en todo momento lo que está ocurriendo en Arabia Saudí.

Por el momento, el Dakar 2027 se mantiene en Arabia Saudí, pero lo cierto es que si la situación continúa así ASO, empresa francesa que organiza la prueba, optará por cambiar la sede. El plan de contingencia primigenio es que si no hay opciones en Arabia Saudí, la prueba se dispute en Marruecos. Aunque eso sí, sería en un formato más reducido.

Fernando Alonso, pendiente de la decisión que se tome para en el Dakar 2027

Centrado en el mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso no pierde de vista lo que ocurre en Arabia Saudí ya que si hay cambio de sede del Rally Raid más famoso del mundo tendrá que modificar sus planes previstos.

El asturiano, a priori, va a correr con un Prodrive, con los colores de Aston Martin, el Dakar 2027 y va a intentar realizar un gran papel tal y como hizo en la edición 2020 en la que mostró se rápido y competitivo, terminando en la posición 13.

Sin embargo, Fernando Alonso señaló que aún no había decidido nada sobre si correría el Dakar 2027 o no hace sólo unos días. "Sí, he leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar. Cuando me enfrente al siguiente reto, lo anunciaré yo, no será un rumor, y seré yo mismo quien lo comunique. Y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado y porque habrá un riesgo que será el correcto".