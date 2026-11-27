Del pleno en Champions se pasó al fracaso en la Europa League y la Conference League, lo que deja a LaLiga en el sexto puesto del ranking una vez superado ya el ecuador de la Fase Liga de las distintas competiciones continentales

Aún queda tela por cortar, aunque ya hemos superado el ecuador de la Fase Liga de las diferentes competiciones continentales. Pero los resultados de esta semana han supuesto un nuevo batacazo para las aspiraciones de LaLiga de cara a conseguir una de las dos plazas extra de Champions que la UEFA concederá de cara a la 27/28. Un logro que España alcanzó en las dos últimas temporadas y que en estos momentos peligra seriamente.

Todo era felicidad en la Champions: pleno de victorias

Todo hacía presagiar una excelente jornada gracias a la actuación de nuestros cinco representantes en la Champions. Así, el Real Madrid y el FC Barcelona se consolidaron en el 'top 8', con billete directo a los octavos de final, tras vencer respectivamente al PSV Eindhoven (5-1) y al Sabah (1-4), sumándose a ellos en esa zona de privilegio un Real Betis que firmó ﻿su cuarto triunfo ante el Slovan de Bratislava (0-2).

Junto a ellos, tampoco falló el Atlético de Madrid ﻿en casa ante el Viking (2-0), situándose 18º, y el Villarreal logró meterse en el 'top 24' con un sufrido 0-1 en el feudo del Slavia de Praga, con lo que a día de hoy ambos jugarían la ronda intermedia. Un pleno de cinco victorias ﻿que supone hasta 10 puntos brutos, que dividido entre los ocho participantes de nuestro país en los torneos europeos hacía sumar a LaLiga 1,25 puntos y escalar momentáneamente hasta el tercer puesto el pasado miércoles.

Cero puntos en la Europa League y la Conference League

Pero ayer fue un jueves negro para los equipos españoles. En la Europa League, el Celta de Vigo cayó ante su afición frente al Bournemouth (1-2) y la Real Sociedad sucumbió igualmente en su visita al Crystal Palace (2-1). Dos tropiezos que ﻿les dejan fuera del 'top 24' de la segunda competición continental y, por tanto, en serio riesgo de caer eliminados.

Además, el batacazo español se redondeó en la Conference League, donde el Getafe volvió a hacer el ridículo, esta vez ante el modesto Iberia 1999 (1-0). Un resultado que deja a los Bordalás heridos de muerte al no haber conocido todavía el triunfo.

España, con un 12% de posibilidades de lograr la plaza extra de Champions

Con todos estos resultados, España cae de la tercera a la sexta posición del ranking, que sigue liderando Inglaterra, seguido de Portugal, Bélgica, Alemania y Turquía. Con 9,281 puntos en su casillero, las predicciones de la cuenta especializada Football Rankings no son muy halagüeñas, pues solo conceden un 12% de posibilidades a LaLiga para obtener esa plaza extra de Champions que permitiría volver a contar con ocho equipos en Europa la próxima campaña, siendo los dos grandes favoritos la Premier League (96%) y la Bundesliga (36%).

Así está la situación en LaLiga

De todo ello están pendientes aquellos equipos con aspiraciones europeas como la Real Sociedad, que ocupa en estos momentos un quinto puesto en LaLiga que en las dos últimas campañas ha dado un billete de Champions, pero ahora mismo solo le valdría para repetir en la Europa League. El Sevilla FC, por su parte, es sexto, lo que valdría para ir a la Conference y no a la Europa League, mientras que en esa pelea también están el Racing de Santander﻿, en un séptimo lugar que por ahora no tiene pasaporte continental, o el Athletic y el Alavés﻿, empatados en la lucha por octava posición, hasta la que podría llegar la lista de clasificados para Europa dependiendo también de lo que suceda en la Copa del Rey.

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 14 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 FC Barcelona FCB = 36 13 12 0 1 51 15 18 7 6 0 1 27 9 18 6 6 0 0 24 6 2 Real Madrid RMA = 33 13 11 0 2 33 11 18 6 6 0 0 19 4 15 7 5 0 2 14 7 3 At. Madrid ATM = 31 13 10 1 2 26 10 13 6 4 1 1 12 5 18 7 6 0 1 14 5 4 Real Betis BET = 27 13 8 3 2 21 16 15 6 5 0 1 12 8 12 7 3 3 1 9 8 5 Real Sociedad RSO = 22 13 7 1 5 23 23 13 6 4 1 1 8 7 9 7 3 0 4 15 16 6 Sevilla SEV = 19 13 5 4 4 18 20 11 7 3 2 2 8 8 8 6 2 2 2 10 12 7 Racing RAC = 17 13 5 2 6 20 32 14 7 4 2 1 14 13 3 6 1 0 5 6 19 8 Athletic ATH = 16 12 4 4 4 15 12 11 7 3 2 2 11 6 5 5 1 2 2 4 6 9 Alavés ALA = 16 13 4 4 5 18 18 13 7 4 1 2 14 7 3 6 0 3 3 4 11 10 Villarreal VIL = 15 13 4 3 6 19 18 7 6 2 1 3 8 7 8 7 2 2 3 11 11 11 Espanyol ESP = 15 13 4 3 6 14 14 5 6 1 2 3 6 7 10 7 3 1 3 8 7 12 RC Deportivo DEP = 15 13 3 6 4 16 17 9 6 2 3 1 8 6 6 7 1 3 3 8 11 13 Osasuna OSA = 15 13 4 3 6 13 23 12 7 3 3 1 6 4 3 6 1 0 5 7 19 14 Celta CEL = 13 13 2 7 4 11 12 9 7 2 3 2 9 6 4 6 0 4 2 2 6 15 Levante LEV = 12 13 2 6 5 17 22 8 6 2 2 2 14 13 4 7 0 4 3 3 9 16 Rayo Vallecano RAY = 12 12 3 3 6 15 22 10 6 3 1 2 9 8 2 6 0 2 4 6 14 17 Valencia VCF = 12 13 3 3 7 9 20 2 7 0 2 5 3 14 10 6 3 1 2 6 6 18 Getafe GET = 12 13 3 3 7 8 21 12 7 3 3 1 8 7 0 6 0 0 6 0 14 19 Elche ELC = 11 13 2 5 6 15 21 1 6 0 1 5 4 14 10 7 2 4 1 11 7 20 Málaga MAL = 5 13 0 5 8 9 24 3 6 0 3 3 6 12 2 7 0 2 5 3 12

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