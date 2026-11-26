El Getafe trasladó a Europa la crisis que atraviesa Liga y quedó al borde de la eliminación de la Liga Conferencia tras perder 1-0 frente al Iberia 1999

Buscaba el Getafe este jueves su primer triunfo en la fase liga de la Conference League. Los de Bordalás, que no están teniendo una temporada sencilla, ni en Liga ni en Europa, solo suman un punto después de cuatro jornadas en competición europea. El Getafe de momento no está descartado para meterse entre los 24 mejores de la fase liga de la Conference League pero de no ganar pronto, loso de Bordalás podrían empezar a despedirse de cualquier aspiración continental.

Un total de ocho novedades introdujo Bordalás para enfrentarse al Iberia 1999 y solo repitieron respecto a la derrota ante el Atlético de Madrid, David Soria, Djené y Ramón Terrats. El resto de componentes del once titular del Getafe ante el Iberia 1999 fueron: Femenía, Sazonov, Davinchi, Gudelj, Mario Martín, el canterano Alberto Risco, Borja Mayoral y Martín Satriano. Ocuparon los huecos de Andrés García, Valou, Romero, Mangala, Francho, Mojica, Enes Ünal e Iván Azón.

El Iberia 1999 se adelanta al filo de la media hora

El Getafe empezó bien el encuentro ante el Iberia 1999 y es que en el minuto 9, Satriano dispuso se una gran ocasión para adelantar a los azulones pero su disparo pasó cerca del poste derecho de la portería de Giordi Mataridze. Fue en el 25 cuando el Iberia 1999 le dio el primer disgusto al Getage.

Giorgi Kobuladze aprovechaba un rebote en el área para marcar por la escuadra izquierda de David Soria. De ahí al final del primer tiempo, el Getafe volvió a recuperar el control de la pelota pero con una falta clara de peligro de cara a la portería georgiana a excepción de un disparo dentro del área de Satriano al filo del descanso.

El Getafe no encuentra el camino en el segundo tiempo

El Getafe se fue al vestuario con por detrás en el marcador, fuera de juego y con las alarmas más encendidas que nunca. Bordalás hizo tres cambios, dos de ellos jugadores con amarillas. Se fueron Davinchi, Mario Martín y Terrats y entraron Romero, Enes Ünal y Mangala.

Al técnico azulón le salió mal la jugada, porque a los diez minutos, Mangala ya no estaba en el campo. Fue expulsado por una doble amarilla y el Getafe, que además se salvó del 2-0 gracias a una intervención de Soria a un cabezazo de Selimovic, se complicó todavía más la existencia.

El estado de alarma pasó a DEFCON 2. Tenía que dar la vuelta al marcador con un hombre menos, con el peso del reloj intimidando a un equipo que curiosamente, en inferioridad numérica, jugó buenos minutos. Entonces, firmó dos acercamientos que pudieron nivelar la balanza : Gudelj, desde fuera del área, probó suerte, pero Jinjolava despejó bajo palos; y también lo intentó Satriano, con un remate de cabeza cuando estaba solo ante la portería del Iberia 1999 que se marchó fuera.

El empate no subió al luminoso y el Getafe se llevó un nuevo varapalo en una temporada de momento errática. En Liga, ocupa uno de los puestos de descenso; en Copa, espera el Ávila la próxima semana en otro duelo peligroso; y en la Liga Conferencia, está prácticamente fuera. Deberá ganar al Inter Escaldas y al Ajax y después rezar para pasar con siete puntos.

Ficha técnica:

1.- Iberia 1999: Makaridze; Kobuladze (Bochorishvili, min. 74), Amisulashvili, Selimovic, Jinjolava; Kutsia (Alhassan, min. 73), Dadiani (Kuliyev, min. 83), Kardava; Lucas Café (Ende, min. 73), Dzagania y Sikharulashvili (Natchkebia, min. 83).

0.- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Andrés García, min. 66), Djené, Sazonov, Davinchi (Romero, min. 47); Terrats (Enes Ünal, min. 46), Gudelj, Mario Martín (Mangala, min. 46), Risco; Borja Mayoral (Francho, min. 66) y Satriano.

Gol: 1-0, min.25: Kobuladze.

Árbitro: Horatiu Fesnic (Rumanía). Mostró cartulina amarilla a Lucas Café (min. 22) y a Kobuladze (min. 65) por parte del Iberia 1999 y a Terrats (min. 32), Davinchi (min. 36) y Andrés García (min. 76) por parte del Getafe. Expulsó a Mangala por doble amonestación (mins 56 y 61).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Conferencia disputado en el Estadio Mikheil Meskhi I de Tiflis (Georgia) ante unos 4.000 espectadores.