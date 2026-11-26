Biris Norte ha emitido un comunicado en la misma dirección del realizado por Gol sur 1907 en el que asegura que la rivalidad no debe servir de excusa para arrebatar derechos que pertenecen a todos

La máxima rivalidad entre Sevilla y Betis se erige en la razón de ser de un derbi que destaca por su colorido, intensidad y por cómo se vive en una ciudad completamente polarizada. Una rivalidad bien entendida para enaltecer la capital hispalense y de la que, aunque el resultado solo contente a media capital hispalense, puedan disfrutar todos.

Punto, este último, fundamental en el que coinciden los aficionados de ambos equipos como ha quedado en evidencia en las últimas horas con los comunicados de los principales grupos de animación de ambos clubes.

Gol Sur 1907 fue el primero en denunciar lo ocurrido en el derbi

Primero fue el colectivo bético Gol Sur 1907, que ya había a anunciado un boicot al partido contra el Extremadura por el precio de las entradas y que explicó en un comunicado que hubiera menos actividad de la habitual con respecto al derbi.

La afición del Betis, en el derbi. / Imago

"Consideramos imprescindible alzar la voz para expresar nuestro profundo hartazgo ante los hechos acaecidos el pasado sábado y la preocupante deriva que están tomando los derbis en nuestra ciudad. Lo que debería ser la mayor fiesta del fútbol sevillano se está viendo sistemáticamente desnaturalizado por decisiones que perjudican directamente a quienes le dan sentido: los aficionados. En concreto, queremos denunciar la serie de trabas injustificadas que sufrimos en el último encuentro", explicó esta plataforma, que lamenta el reparto de entradas y denuncia que no se puedan introducir tifos, grandes banderolas o bombos y que se retiraran pancartas aceptadas.

Y Biris Norte ha respondido en la misma dirección

Este alzamiento de voz con respecto al derbi por parte de Gol Sur 1907 ha encontrado el respaldo mas inesperado, el de su archienemigo Biris Norte, colectivo sevillista que ha emitido hoy un comunicado en una dirección similar, en contra de las medidas adoptadas y de la política imperante en el derbi de cara a la animación.

En este sentido, denuncia "el progresivo recorte de los derechos de los aficionados visitantes en los derbis”, y apela a lo ocurrido a los béticos asegurando que "no en nuestro estadio no en nuestra casa". "El club tiene que ser un ejemplo a la hora de fomentar la animación de todas las aficiones, peñas y grupos que nos visiten, sean del Betis o de cualquier otro equipo”.

"La rivalidad debe quedar aparte de esta lucha, no puede servir de excusa para aceptar que nos arrebaten derechos que nos pertenecen a todos”, afirman Biris Norte.

Este es el comunicado completo de Biris Norte

Ante los últimos acontecimientos ocurridos en el derbi del pasado sábado queremos mostrar nuestra postura, la cual es muy clara: queremos que el Sánchez Pizjuán y el Sevilla sean un ejemplo a la hora de, no solo respetar, sino defender los derechos de los aficionados.

Durante años hemos asistido a un progresivo recorte de los derechos de los aficionados visitantes en los derbis. Una situación que, como todos sabemos, está totalmente extendida por el conjunto del fútbol español, pero que resulta especialmente sangrante cuando hablamos de un encuentro que, precisamente, se distingue por el colorido, la pasión y el ambiente que ambas aficiones y sobre todo los ultras de ambos equipos, aportamos a las gradas. Resulta paradójico que los mismos clubes y la propia Liga utilicen imágenes de nuestras gradas para promocionar estos encuentros mientras, por otro lado, se recortan derechos fundamentales de quienes hacemos posible ese espectáculo.

A lo largo de los años hemos tenido que ir aceptando numerosas restricciones para no dejar de acompañar a nuestro equipo. En nuestra última visita, por ejemplo, tuvimos que acceder al estadio sin camisetas. Pero si echamos la vista atrás, el listado de prohibiciones es mucho más extenso: hemos tenido que cambiar nuestra pancarta, renunciar a realizar tifos como visitantes, dejar de acudir con megáfonos y bombos... Y así, una larga sucesión de recortes que afectan a derechos básicos que cualquier aficionado debería poder ejercer cuando acude a un estadio de fútbol.

Pero no podemos pasar por alto lo sucedido el pasado fin de semana. No en nuestro estadio, no en nuestra casa. El Sevilla Fútbol Club debe ser un ejemplo a la hora de facilitar y fomentar la animación de todas las aficiones, peñas y grupos que nos visiten, sean del Betis o de cualquier otro equipo. No podemos mirar hacia otro lado ni contribuir a normalizar situaciones como la retirada de pancartas que cumplen con la legalidad.

Por todo ello, apelamos a la coherencia y al sentido común. Sabemos que, más allá de la rivalidad, existe un amplio consenso entre aficionados sevillistas y béticos en torno a cuestiones fundamentales: queremos más entradas visitantes somos conscientes de las dificultades que plantea la capacidad de nuestro estadio, pero existen alternativas que pueden estudiarse-, queremos tifos en ambas gradas, bombos, megáfonos y banderas. Queremos que las gradas sean lo que deben ser, espacios de expresión, pasión y animación, y que se respeten los derechos de quienes las llenamos cada jornada. La rivalidad debe quedar aparte de esta lucha, no puede servir de excusa para aceptar que nos arrebaten derechos que nos pertenecen a todos.