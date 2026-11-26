Gol Sur 1907 explica que, tras avisar la Policía de que debían descolgar dos pancartas en su opinión legales y que no incitaban a la violencia, decidieron cesar los cánticos y los vitores, anuncia que no volverán a un derbi hasta que se garantices unas condiciones mínimas y pide al club "que no se pague con la misma moneda en nuestro estadio a las aficiones que lo visitan, sean las que sean"

El colectivo de animación Gol Sur 1907﻿, especialmente activo esta semana al anunciar un boicot al CD Extremadura 1924 por su desprecio a la afición del Real Betis y luego los altos precios de las entradas para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ha roto su silencio desde El Gran Derbi﻿, cuando llamó la atención que, a diferencia de ediciones anteriores (en las que, pese a ser ﻿600 desplazados a la esquina superior entre Fondo ﻿y el ﻿Gol Sur﻿, se hicieron notar), hubo menor ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán﻿. La plataforma explica que quisieron dejar pasar unos días "con el único objetivo de no desviar ni un ápice de atención respecto a la trascendental cita" de la ﻿Champions League ante el ﻿Slovan de Bratislava﻿, aunque llegó el momento de pronunciarse.

"Consideramos imprescindible alzar la voz para expresar nuestro profundo hartazgo ante los hechos acaecidos el pasado sábado y la preocupante deriva que están tomando los derbis en nuestra ciudad. Lo que debería ser la mayor fiesta del fútbol sevillano se está viendo sistemáticamente desnaturalizado por decisiones que perjudican directamente a quienes le dan sentido: los aficionados. En concreto, queremos denunciar la serie de trabas injustificadas que sufrimos en el último encuentro", centrando sus quejas en el escaso reparto de entradas y la prohibición de elementos de animación, con especial mención a las pancartas, con amenazas de cargas por parte de los cuerpos de seguridad.

Una pareja dividida en el primer derbi de la 26/27. / Lince

"El Real Betis Balompié tendió la mano al Sevilla FC ofreciendo un acuerdo recíproco para ampliar el número de localidades destinadas a ambas aficiones. Lamentablemente, el club nervionense se opuso frontalmente a esta medida. Una oportunidad histórica perdida para ampliar el cupo destinado a la afición visitante", comienza diciendo en su comunicado ﻿Gol Sur 1907, añadiendo: "Se planteó la opción de ampliar los elementos permitidos en las visitas a los dos estadios, obteniendo nuevamente como respuesta una negativa rotunda. Se solicitó autorización por escrito, enviando un listado previo de personas responsables de megáfono, banderones, cartulinas e, incluso, de un tifo que cumplía rigurosamente con toda la normativa vigente. Otra oportunidad histórica perdida".

Los hinchas béticos desplazados esta última vez a Nervión. / Lince

Intento frustrado de abandonar el Pizjuán

El grupo de aficionados bético denuncia que, "a escasos minutos de empezar el partido, la UIP entró en nuestra zona pidiendo que se descolgaran las pancartas de 'Heliópolis' y 'Gol Sur' de la grada. Al recibir la negativa de los allí presentes, la respuesta fue que eran órdenes del Coordinador de Seguridad del equipo local y que, si no entregábamos las pancartas, entrarían ellos a la grada a quitarlas aplicando la fuerza que fuese necesaria (sorprende que resulte más seguro y dé mejor imagen una carga en la grada que una pancarta con el nombre de un barrio). Fue en ese momento cuando tomamos la decisión de no animar y abandonar la grada, encontrando como respuesta una negativa de la UIP a permitirnos salir del estadio".

Un deseo de que hasta los eternos rivales sean tratados mejor en La Cartuja

"Sin pancartas, sin elementos de animación, sin un número razonable de entradas, sin derechos y sin explicaciones decentes a lo que allí se estaba viviendo. Es por ello, y muy a nuestro pesar, que desde Gol Sur 1907 queremos anunciar que no acudiremos a ningún derbi hasta que se garanticen unos mínimos básicos para el aficionado visitante en estos partidos. Del mismo modo, queremos agradecer a nuestro club haber escuchado a los socios que llevan años pidiendo un cambio en esta situación y le pedimos que predique con el ejemplo. No queremos que las aficiones que visitan nuestro estadio (sea cual sea) sufran el mismo maltrato que sufrimos nosotros, y exigimos que se garantice el derecho a la animación de cualquier afición o colectivo. La intención de este comunicado no es que se pague con la misma moneda, sino visibilizar que existen problemas en nuestro fútbol que nos afectan a todos y ante los que debemos luchar juntos para encontrar soluciones﻿", termina.