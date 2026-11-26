El lateral diestro vive un ostracismo absoluto en el West Ham﻿, pero la idea de cortar la cesión y buscarle un nuevo destino en una de las principales ligas de Europa no es posible, salvo a mercados exóticos que el jugador no valora

El Athletic Club mira con preocupación la situación de Adama Boiro, que a última hora del pasado mercado de verano puso rumbo al West Ham mediante una cesión que reportó medio millón de euros a las arcas rojiblancas. Pero transcurridos casi tres meses desde su marcha, el ostracismo ﻿que sufre el lateral zurdo en el conjunto londinense es absoluto, lo que ha llevado al club bilbaíno a buscar una solución que, en realidad, se antoja bastan complicada.

Sin sitio con Edin Terzic en el Athletic

El lateral zurdo se quedó atrás en las rotaciones de Edin Terzic durante la pretemporada y la señal definitiva de que tendría muy difícil jugar este curso en el cuadro rojiblanco llegó en el estreno liguero ante el Sevilla FC. Tras la expulsión de Yuri, el técnico alemán no lo tuvo en cuenta y prefirió colocar en el flanco izquierdo de la zaga a Berenguer﻿. Además, tampoco fue el elegido en el siguiente choque, ante el FC Barcelona, viendo cómo el titular era un Johaneko que claramente estaba por delante en las preferencias del germano. Pero sí jugó 20 minutos en el Camp Nou, y ahí reside ahora la clave.

Así, Adama Boiro valoró una salida como mejor solución y todo quedó resuelto el último día del mercado, tras quedarse también sin jugar frente al Celta de Vigo. El Sabadell pugnó para llevárselo a Segunda división y también llamó a su puerta el Casa Pía portugués. Pero la mejor oferta fue la del West Ham y el Athletic acabó dando el visto bueno a una operación que incluye una opción de compra no obligatoria que, visto lo visto, no será ejecutada.

Los números de Adama Boiro en el West Ham

Al poco de llegar, el senegalés de padres guineanos, aunque criado en el barrio de San Jorge de Pamplona, tuvo la oportunidad de debutar ante el Derby County en la Championship. Su nuevo entrenador, Nuno Espírito Santo, le concedió 13 minutos en la victoria por 3-0 de los 'Hammers'. Pero en el siguiente choque, ante el Bolton Wanderers, lo dejó en el banquillo﻿. Y desde entonces acumula ya doce encuentros consecutivos sin ser convocado siquiera.

Pero la normativa impide que el Athletic corte la cesión ﻿de Adama Boiro en enero﻿, a todas luces lo más recomendable, para mandarlo de nuevo a préstamo a otro equipo de las principales ligas de Europa﻿, según informa As﻿. Esto es así porque ya ha jugado esta temporada en dos conjuntos ﻿diferentes.

Adama Boiro, en un partido con el West Ham. / ED

Tres opciones: quedarse en el West Ham, volver al Athletic o esperar a marzo

Así pues, la única posibilidad para cambiar de destino y vestir una tercera camiseta pasa por esperar a marzo ﻿y poner rumbo a una liga que arranque en esa fecha y se prolongue hasta septiembre u octubre, como sucede en Europa con Noruega o Finlandia, así como en Sudamérica. Sin embargo, el futbolista nacido en Dakar descarta en principio dichos mercados.

De este modo, solo le quedarían dos vías: quedarse en el West Ham y seguir intentando convencer a su nuevo técnico, Scott Parker﻿; o volver al Athletic ﻿en el mercado invernal y pelear por un puesto con Yurui Berchiche y el citado Johaneko. No hay más.

Sin duda, una complicada situación para un futbolista por el que el Athletic pagó dos millones de euros a Osasuna en el mercado invernal de 2024, para jugar en un primer momento en el Bilbao Athletic. Tras ese paso por el filial, a Adama Boiro le costó ser importante en el primer equipo rojiblanco (45 partidos en dos temporadas)﻿. Por ello, en Ibaigane esperaban sacar tajada con su venta definitiva o que se revalorizara antes de volver en verano, con contrato aún en vigor hasta 2029.