Cuentas especializadas otorgan a los verdiblancos entre un 34,31% y un 42,3% de posibilidades de acabar la fase liga de la máxima competición continental clasificándose directamente para los octavos de final, lo cual ampliaría los 27 millones de euros ya en el bolsillo con múltiples incentivos, con otros 20 asegurados

Aparte de ﻿Real Madrid﻿, ﻿FC Barcelona y ﻿Atlético de Madrid﻿, solamente dos clubes españoles, ﻿Valencia CF y ﻿Sevilla FC, habían sido capaces de firmar un ﻿12 de 15 puntos en sus cinco primeros partidos de la fase de grupos (ahora liguilla) de la ﻿Copa de Europa o ﻿Champions League﻿. El último fue el eterno rival del ﻿Real Betis﻿, que lo hizo en la ﻿07/08 y también tras una larga ausencia. Es que, si la de los verdiblancos es de ﻿20 temporadas﻿, los nervionenses lo hacían tras ﻿50 campañas﻿. Todo un hito que prácticamente se traduce ya en la clasificación (que es virtual ya) para las eliminatorias, pues solamente una carambola nefasta impediría ya que los de ﻿Manuel Pellegrini no estén entre los ﻿24 mejores de la competición.

Explica el perfil especializado @LaLigaenDirecto que, estrictamente hablando, únicamente el pleno del ﻿Real Madrid con ﻿15 puntos le asegura matemáticamente los dieciseisavos de final, pues lo dan en este momento los ﻿14 puntos﻿, por lo que a los heliopolitanos les faltarían dos... o uno si se da alguno de otros resultados perfectamente factibles este lunes: victoria del ﻿Barça ante el ﻿Sabah en ﻿Azerbaiyán﻿, empate en el ﻿Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe o derrota (igualada como máximo) de la ﻿Roma en ﻿París ante el ﻿PSG y/o del ﻿Villarreal CF en casa del ﻿Slavia de Praga﻿. También le vale que se imponba el ﻿Liverpool en ﻿Brujas﻿. Por supuesto, ganar al ﻿Como 1907 dentro de dos semanas en ﻿La Cartuja (o no perder con algunos de los supuestos citados) zanjaría la cuestión.

Pero, como verbalizaron el '﻿Ingeniero﻿' y varios de sus pupilos tras el triunfo en Eslovaquia﻿, el '﻿Top 8﻿' y el correspondiente pase directo a los octavos de final de la ﻿Champions League está en el horizonte y nadie lo descarta. El ﻿Real Betis es actualmente cuarto en la tabla, con los mismos 12 puntos que PSG y Como﻿, que sólo le superan en el 'goal-average'. La cuenta @fmeetsdata otorga en sus proyecciones un ﻿42,3% de opciones a los verdiblancos de quedar entre los ocho elegidos, tramo del que caería sorprendentemente el ﻿Manchester City﻿, mientras que Fran Martínez lo ve con un ﻿34,31% de posibilidades. Con dos triunfos y un empate ante los italianos, el ﻿Arsenal y el ﻿Bayern﻿, lo tendría hecho; y casi ganando dos o ganando uno y empatando los dos, pero todo podría allanarse en las próximas jornadas.

Lo que lleva ingresado y a lo que aspira: ya todo será su récord histórico

Los cuatro triunfos del ﻿Real Betis en la presente edición de la ﻿UCL han reportado a sus arcas más de ﻿8,4 millones de euros﻿, con lo que, unidos a los 18,62 millones de base por su participación en la fase de liga, suponen ﻿27,02 millones﻿. Sus ingresos totales por este concepto, que ya rebasaron su techo histórico, rondan los ﻿55 millones﻿... y subiendo. Y es que hay que sumar el llamado 'value pillar', la nueva fórmula de reparto que engloba los derechos audiovisuales del antiguo 'market pool' y los coeficientes UEFA, que podrían ser hasta 20 millones más.

Por estar entre los ﻿24 primeros se lleva otra cantidad, que será mínimo de ﻿3,575 millones . Si queda octavo, serían casi ﻿ocho millones﻿. Lo más probable es que no acabe ahí el recuento (aparte de poder ganar ﻿2,1 millones por cada victoria en los tres duelos que le quedan o ﻿700.000 por empate), pues le pagan un millón de euros por disputar la ronda 'play off', otro adicional si se termina entre el noveno y el decimosexto puesto, así como dos millones para los ocho primeros de la tabla, que se embolsan directamente alrededor de 11 millones por su acceso a los octavos de final. Con un poco de suerte o acierto, se puede plantar en ﻿70 millones de euros sin tener que avanzar necesariamente hasta las rondas finales del torneo.