Fran García alaba a su joven compañero y se vanagloria de la capacidad del equipo para "darle la vuelta a todo", este martes sobre todo en un campo irregular y con mucho frío ambiental, mientras que Ángel Ortiz cree que hasta ahora "la clave ha sido ir partido a partido", por lo que aboga por no cambiar el plan "para seguir dando alegrías a los béticos"

"Ángel ha hecho un gran partido; no es fácil entrar en esas situaciones, pues a mí me ha tocado vivir la otra cara del fútbol, pero entras con confianza si la dinámica es buena, y las sensaciones son muy buenas. Ahora, hay que prolongarlas en el tiempo, disfrutar de lo bien que están yendo las cosas y hacer felices a los hinchas", explicaba en la zona mixta del Stadión Tehelné pole un Fran García que completó el partido ante el Slovan de Bratislava, por lo que, tras ser titular en El Gran Derbi ante el Sevilla FC, se prevé suplente el próximo sábado, de nuevo en LaLiga, ante el Rayo Vallecano. Alababa el manchego a su compañero de demarcación en la derecha, Ortiz, que parece abonado a brillar en la Champions League.

Antes de intervenir en 'El Larguero' de la Cadena Ser, el ex madridista verbalizó la ambición que reina en el vestuario verdiblanco, con la clasificación para las eliminatorias de la UCL en el bolsillo, cuartos en el torneo doméstico de la regularidad y en la segunda ronda en el del K.O. "El equipo sabe darle la vuelta a todo; lo hemos hecho en la primera parte ya, pese al frío o al campo, que tenía baches, zonas blandas, otras duras. Las buenas sensaciones están ahí, y el juego también. Era vital para nosotros la victoria, pues siempre es complicado ganar fuera, pero estamos a la altura de la competición. Tenemos una plantilla increíble y para dar alegrías en Liga, Copa, Champions... Estamos listos para todo lo que venga".

Ortiz: "Tenemos que seguir igual y, lo que venga, bienvenido sea"

"Ha sido una victoria genial, pero yo insisto en que para mí es un sueño jugar la Champions con el club de mi vida﻿", comenzaba diciendo ante los medios en ﻿Eslovaquia el aludido, un ﻿Ángel Ortiz que aportó mucho en ataque (﻿una asistencia y tres pases claves﻿), pero también en la contención (﻿siete contribuciones defensivas, cuatro recuperaciones, dos intercepciones, dos despejes, 5/7 en duelos y 3/3 en entradas﻿). Confesaba el de ﻿Almendralejo﻿, que vuelve el martes a su casa tras jugar allí hace poco con la selección española sub 21, que el momento actual ha sorprendido en parte a los propios jugadores, aunque, llegados a este punto, no se ponen techo.

Complicado control del extremeño en Eslovaquia. / IMAGO

"Si te dijera que nos lo imaginábamos, te mentiría. La clave ha sido ir poco a poco, partido a partido. Tenemos que seguir igual, con esa mentalidad, y lo que venga, bienvenido sea. Gran parte de la culpa del crecimiento del club la tiene Manuel Pellegrini. Desde que llegué al equipo me ha dado bastante confianza. Tengo con él bastante fe y, nada, esperamos seguir a este nivel y dando alegrías a los béticos”, sentenciaba el carrilero diestro, que ya se deshacía en elogios hacia el 'Ingeniero' en vísperas del derbi y que se confirma como uno más y de plenas garantías en la rotación de esa demarcación junto a ﻿Héctor Bellerín﻿, pues ﻿Aitor Ruibal ﻿se reafirma más como alternativa para ser extremo o delantero centro.