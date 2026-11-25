El portero verdiblanco ha podido redimirse de ese error en el Gran Derbi con una intervención clave cuando el partido estaba atascado, pudiendo ser la primera piedra para sentenciar el pase a Play-Offs

Vaya momento para el Real Betis. A falta de tres jornadas, el equipo de Manuel Pellegrini ha conseguido algo que parecía imposible a principio de temporada, como era el poder lograr la clasificación virtual al Play-Off. Un objetivo que estaba más que presente, pero que debía ser reflejado en el terreno de juego, y eso se ha acabado consiguiendo. Muchos hablaban de ese recuerdo de la última vez que el conjunto verdiblanco disputó la máxima competición continental, pero esta edición ya ha superado con creces esa temporada. Ahora queda seguir soñando en la Champions League y poder disfrutar de este gran camino.

Uno de los nombres propios de esta semana ha sido, sin lugar a duda, Álvaro Valles. El guardameta de La Rinconada, tras el error cometido en el derbi, ha pasado unos días complicados tras ese momento que evitó que el Betis pudiese llevarse los tres puntos en la casa del eterno rival. De hecho fue su propia mujer la que, a través de las redes sociales, denunció los lamentables insultos que recibió antes del encuentro, con amenazas que afectaban a su núcleo familiar más cercano. Un momento complicado que lo habrá superado en la noche de hoy, con una parada que ha servido para salvar al equipo con el cero a cero en el marcador.

En los medios oficiales del club bético, ha querido dar sus impresiones acerca de este partido que ha dejado una clasificación histórica, aprovechando también para agradecer los mensajes de ánimo tras el error del derbi.

Una final superada y sin límites a soñar

El paso se ha conseguido. Había que ganar en Eslovaquia y se ha logrado, todo ello con una nueva gran actuación individual de Álvaro Valles. "Sabíamos que era un partido muy importante. Lo teníamos marcado como una final, porque conseguir 12 puntos a esta altura es muy importante y casi estar seguro de entrar entre los 24 equipos clasificados. Se ha conseguido la victoria. Un partido muy serio de todo el equipo, de principio a fin, y a seguir".

Álvaro Valles, en el derbi sevillano / Imago

"Está siendo un inicio de campeonato muy bueno. El equipo en todas las competiciones está rindiendo a un nivel muy bueno y se está viendo. Hay que seguir, la confianza es máxima y tenemos que seguir haciendo lo mejor posible y consiguiendo los máximos puntos posibles".

"Nos quedan dos partidos en casa y uno fuera. Es verdad que son equipos que también están en un buen momento y que tienen grandes equipos, pero confiamos plenamente en nuestras posibilidades y sabemos que le vamos a plantar cara a todos ellos"﻿.

Unos días complicados, aunque con la ayuda de la afición para superarlo

Los insultos a la hija de Álvaro Valles / Imago

"Lo de la afición no tiene palabras. Sobre todo en lo personal, les quiero dar las gracias a todos por el apoyo que me dan día a día. Teniéndolo a ellos siempre todo es mucho más fácil, tanto en las duras como en las maduras. Darles las gracias por todos los mensajes de apoyo que recibo día a día, por esa confianza que tienen en mí y que me hace cada día ser mejor portero".