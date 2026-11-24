El delantero colombiano ha comparecido ante los medios tras un doblete que permite al equipo verdiblanco clasificarse virtualmente a los Play-Offs y se atreve a soñar con el Top 8

Jornada cinco de la Champions League y el Betis ya ha hecho historia. ¿Quién lo diría hace unos meses? Complicado de pronosticar, pero ya es una realidad. Los de Manuel Pellegrini, con una victoria por cero goles a dos, han conseguido que ya estén virtualmente clasificados a la siguiente ronda de la máxima competición continental. Un motivo de orgullo para un equipo que ha regresado al mejor torneo del mundo de la mejor manera posible, haciendo doce puntos de quince posibles y permitiendo que, en los encuentros que quedan, se pueda permitir cierto disfrute. Algo que siempre se agradece.

El nombre propio de la fría noche eslovaca es, sin lugar a duda, Cucho Hernández. La temperatura bajo cero ha sido combatido por esa salsa colombiana para, con dos tantos de cabeza, acabar consiguiendo ese ansiado pase virtual a la ronda de Play-Offs. Volvía al once de titular tras lesión y, a pesar del debate que existía en la punta, el cafetero ha demostrado que no debe haberlo. Era obligatorio ganar en Eslovaquia, pero todo esto había que demostrarlo sobre el césped. Lo ha conseguido y ahora, ¿quién le pone límites a este equipo? Quedan los rivales más difíciles, pero el soñar siempre es algo recogido en el diccionario verdiblanco.

Tras el encuentro, en los micrófonos de Movistar, ha sido el propio ariete el encargado de hablar para mostrar sus sensaciones del partido. Palabras de orgullo tras haber logrado el objetivo y, ahora, no pone límites a lo que puede llegar a conseguir el equipo en las próximas jornadas.

Grandes sensaciones reflejadas tras ese tanto antes del descanso

Tras el derbi, era importante no desviar el foco y saber que lo prioritario estaba en el martes. Un hecho que se ha conseguido. "Los colectivos necesitamos una victoria buena, al principio del partido ellos estuvieron muy bien, aplicaron su juego y nos estaban presionando bastante bien, pero bueno, tenemos calidad para sobrepasar esto. Después del gol fue otro partido, muy contentos por este gran paso".

Cucho celebra su gol en Champions / Imago

Gran superioridad demostrada por el cafetero en los dos goles anotados, venciendo a rivales que le superaban en altura. ¿La clave de ello? El saber elegir el momento. "Ahí ha dado con el secreto, trabajo mucho eso. Sé que no soy un jugador alto para tener bastantes números por arriba, pero creo que el timing lo tengo bastante bien. Tengo varios goles así, así que bueno, lo más importante y estoy muy contento por la victoria".

¿Soñar con el top 8?

"Es un paso grande, no tengo idea ahora si clasificamos o no, pero bueno, por lo que hemos hablado, pensaría que sí. Pero es que el techo de nosotros está más allá y con mucha ambición, con los pies en el suelo queremos pasar entre los ocho".

Cucho celebra su gol frente al Slovan / IMAGO

Una afición que nunca falla, a pesar del gélido frío en Eslovaquia

"Siempre jugamos de local, en cualquier sitio. Con este frío, veo personas sin camiseta y yo aquí estoy helado, temblando. Están locos, agradecidos todo el equipo por ese acompañamiento y esta victoria es por ellos".