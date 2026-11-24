Buena jornada para los equipos españoles ya que los dos ganaron, mientras que la noche fue mala para los conjuntos ingleses ya que ni Aston Villa, ni Manchester City ni Arsenal consiguieron vencer en sus respectivos encuentros

La jornada 5 de la UEFA Champions League comenzó este martes con la disputa de los primeros nueve partidos en los cuales lo más destacado fueron las dos victorias de los equipos españoles ya que tanto el Real Betis como el Real Madrid solventaron sus compromisos contra Slovan Bratislava y PSV Eindhoven respectivamente. Triunfos que hacen que los dos conjuntos estén ya clasificados para las eliminatorias por el título y mantengan muchas opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados que le daría el pase directo a los octavos de final.

Por otro lado, la noche fue poco propicia para los equipos ingleses ya que el Aston Villa perdió contra el Galatasaray, el Manchester City tropezó contra el Nápoles, empatando a dos, y el Arsenal no pudo con el Borussia Dortmund, igualando a uno.

Real Madrid y Real Betis derrotan a PSV y Slovan Bratislava respectivamente

El Real Betis dio el nivel esperado en su visita al Slovan Bratislava al cual derrotó por 0-2. Dos goles de Cucho Hernández, uno al final de la primera parte y otro el comienzo del segundo acto, encarrilaron el triunfo para el equipo que entrena Manuel Pellegrini que está dando un gran nivel en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El Real Madrid, por su parte, tuvo más problemas de los previstos para derrotar al PSV Eindhoven por 5-1. El equipo que entrena José Mourinho se fue perdiendo al descanso debido a un gol de penalti de Ivan Perisic. En la segunda parte reaccionó el club blanco y se llevó la victoria gracias a los goles de Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, este por partida doble y Vinicius.

Real Madrid y PSV jugaron un partido muy igualado. / IMAGO

Arsenal, Manchester City y Aston Villa no consiguen ganar

Los equipos ingleses no tuvieron un gran día ya que no ganaron ninguno de los tres que jugó. El Galatasaray se impuso por 1-0 al Aston Villa gracias a un gol de Deniz Gül en el minuto 77. El Arsenal, por su parte, no fue capaz de pasar del empate a uno contra el Borussia Dortmund. Por último, el Manchester City igualó a dos frente al Nápoles.

En otros partidos de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Bodo-Glimt derrotó al modesto LASK, pero fue un triunfo sufrido ya que no llegó hasta el descuento de la segunda parte por medio de un tanto en propia puerta de Melayro Bogarde. El RB Leipzig venció por 3-1 al Lens. El Como 1907 venció por la mínima al AEK Atenas (1-0) con gol de Luis Milla. El Porto, por último, derrotó al Feyenoord por 0-1 gracias a un tempranero gol en propia puerta.

Jugadores del Arsenal y del Borussia Dortmund pugnan por la posesión del balón. / IMAGO

- Así queda la clasificación tras los partidos del martes de la jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League:

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 5 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 Real Madrid RMA 1 15 5 5 0 0 18 8 9 3 3 0 0 11 3 6 2 2 0 0 7 5 2 PSG PSG 1 12 4 4 0 0 20 5 6 2 2 0 0 10 3 6 2 2 0 0 10 2 3 Como COM 1 12 5 4 0 1 20 6 9 3 3 0 0 9 2 3 2 1 0 1 11 4 4 Real Betis BET 7 12 5 4 0 1 10 6 6 2 2 0 0 4 2 6 3 2 0 1 6 4 5 Arsenal ARS 2 11 5 3 2 0 9 4 4 2 1 1 0 4 1 7 3 2 1 0 5 3 6 Manchester City MAC 1 10 5 3 1 1 14 9 4 3 1 1 1 9 7 6 2 2 0 0 5 2 7 B. Dortmund BVB 5 10 5 3 1 1 8 6 6 2 2 0 0 5 3 4 3 1 1 1 3 3 8 FC Barcelona FCB 3 9 4 3 0 1 14 6 6 2 2 0 0 8 1 3 2 1 0 1 6 5 9 Aston Villa ASV 3 9 5 3 0 2 12 7 6 2 2 0 0 9 1 3 3 1 0 2 3 6 10 Liverpool LIV 2 9 4 3 0 1 14 10 6 2 2 0 0 6 4 3 2 1 0 1 8 6 11 Club Brugge BRU 2 9 4 3 0 1 11 7 3 2 1 0 1 5 3 6 2 2 0 0 6 4 12 Sporting CP SCP 2 9 4 3 0 1 8 4 3 2 1 0 1 5 4 6 2 2 0 0 3 0 13 Galatasaray SK GAL 5 9 5 3 0 2 9 9 6 3 2 0 1 4 4 3 2 1 0 1 5 5 14 Bayern München BYM 1 8 4 2 2 0 12 5 4 2 1 1 0 7 2 4 2 1 1 0 5 3 15 Stuttgart STU 1 7 4 2 1 1 7 4 4 2 1 1 0 4 2 3 2 1 0 1 3 2 16 FK Bodo Glimt BOG 9 7 5 2 1 2 5 9 7 3 2 1 0 2 0 0 2 0 0 2 3 9 17 Inter INT 2 6 4 2 0 2 8 6 3 2 1 0 1 4 4 3 2 1 0 1 4 2 18 LASK LAS 2 6 5 2 0 3 10 10 3 2 1 0 1 7 6 3 3 1 0 2 3 4 19 Manchester United MUD 2 6 4 2 0 2 8 8 6 2 2 0 0 7 2 0 2 0 0 2 1 6 20 Porto FCP 6 6 5 2 0 3 7 7 3 3 1 0 2 4 4 3 2 1 0 1 3 3 21 RB Leipzig RBL 9 6 5 2 0 3 8 12 6 3 2 0 1 6 4 0 2 0 0 2 2 8 22 Fenerbahçe FEN 3 5 4 1 2 1 6 11 5 3 1 2 0 6 5 0 1 0 0 1 0 6 23 Roma ROM 3 4 4 1 1 2 10 8 3 2 1 0 1 7 4 1 2 0 1 1 3 4 24 Shakhtar Donetsk SHA 3 4 4 1 1 2 4 4 3 2 1 0 1 3 2 1 2 0 1 1 1 2 25 Viking Stavanger VKG 3 4 4 1 1 2 9 10 4 2 1 1 0 7 4 0 2 0 0 2 2 6 26 At. Madrid ATM 3 4 4 1 1 2 4 5 3 2 1 0 1 2 2 1 2 0 1 1 2 3 27 Napoli NAP = 4 5 1 1 3 8 13 3 2 1 0 1 4 4 1 3 0 1 2 4 9 28 PSV PSV 4 4 5 1 1 3 4 9 1 2 0 1 1 2 3 3 3 1 0 2 2 6 29 Villarreal VIL 1 3 4 1 0 3 8 14 3 2 1 0 1 3 7 0 2 0 0 2 5 7 30 Sabah SFK 1 3 4 1 0 3 4 10 3 2 1 0 1 3 2 0 2 0 0 2 1 8 31 AEK Athens AEK 2 3 5 1 0 4 5 12 3 2 1 0 1 3 3 0 3 0 0 3 2 9 32 Feyenoord FEY = 3 5 1 0 4 4 12 3 3 1 0 2 3 6 0 2 0 0 2 1 6 33 Lens LEN = 3 5 1 0 4 5 19 0 2 0 0 2 1 11 3 3 1 0 2 4 8 34 Slavia Praha SLP = 1 4 0 1 3 5 9 0 2 0 0 2 3 5 1 2 0 1 1 2 4 35 Lille LIL = 1 4 0 1 3 4 10 0 2 0 0 2 4 7 1 2 0 1 1 0 3 36 Slovan Bratislava SBR = 0 5 0 0 5 1 19 0 2 0 0 2 0 5 0 3 0 0 3 1 14

Octavos de finalPlayoffs de octavosEliminado

- Resultados de la UEFA Champions League este 24 de noviembre de 2026 (Jornada 5):