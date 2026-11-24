El líder de Vox vuelve a pronunciarse sobre el revuelo que provocó al posar con una camiseta nervionense y asegura que también tiene la verdiblanca

LaLiga se ha vuelto de izquierdas antes del 29-N, pero no por una cuestión política. El fútbol español ha dado un giro hacia la zurda, con los futbolistas que utilizan preferentemente esa pierna representando ya más de una cuarta parte de los jugadores de Primera división. Una coincidencia que, a pocos días de las elecciones generales, deja un escenario curioso: el deporte y la política volverán a cruzarse este domingo, con cuatro partidos de LaLiga disputándose durante la jornada electoral.

Y en esa mezcla ha vuelto a aparecer Santiago Abascal. El líder de Vox ha recuperado una polémica que protagonizó el pasado mes de mayo, cuando sorprendió en las redes sociales posando con una camiseta del Sevilla FC personalizada con su nombre. Un gesto que no sentó bien a parte de la afición verdiblanca, según el propio Abascal, y que generó un debate que el político ha querido zanjar ahora con una nueva explicación. Esta vez, además, con una camiseta del Betis también en su armario.

"Quiero que sepáis que ahora también tengo la del Betis, yo tengo las dos. No por no tomar partido, es verdad que yo no soy demasiado futbolero, sino porque yo respeto a todos los equipos que aman a España, que defienden también los colores nacionales y que nos representan", afirmó durante su intervención en un mitin.

Abascal recordó que ya había tenido problemas por aquella fotografía y reconoció que entonces no era consciente de la dimensión de la rivalidad futbolística en Sevilla. "No digo nada del derbi, porque ya me metí en un lío hace unos meses. Un buen amigo me regaló una camiseta en Sevilla. Yo me la puse y hubo un gran revuelo, hubo gente que se enfadó muchísimo; yo no conocía el alcance de la disputa futbolística", explicó.

Santiago Abascal, con una camiseta del Sevilla FC / Instagram

No era la primera vez que intentaba quitar hierro al asunto. En mayo, después de la polémica por aparecer con la elástica sevillista, ya había bromeado sobre lo sucedido y había defendido su particular forma de entender la rivalidad entre clubes. "Hoy he aprendido que no hay que meterse en cosas de fútbol. Porque un amigo me regaló una camiseta con mi nombre y se me ha ocurrido ponérmela y me parece que hay otros muy enfadados. Y entonces yo, que no creo nada en la corrección política, he de decir que sí creo en la corrección futbolística", comentó entonces.

También dejó una explicación que ahora ha recuperado con su referencia a las dos camisetas: "Para que lo sepáis, soy de todos los equipos españoles que no atacan a España. Que defiendan a España. Así que, si hay por ahí alguno un poco ofendido, que me haga el número 10 o el que quiera en otra camiseta. Y disculpadme que yo en esto no me moje, la verdad. Porque ya nos mojamos mucho en otras cosas. Así que alguna licencia nos tenéis que conceder".

La anécdota vuelve a aparecer justo la semana después del Gran Derbi y cuando el calendario de LaLiga coincide con las urnas.