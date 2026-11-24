La temporada no ha sido fácil para el piloto español que se acaba de proclamar campeón del mundo de MotoGP ya que durante el Gran Premio de Jerez, a inicios de campaña, se detectaron problemas en su brazo derecho que le impedían dar su máximo rendimiento sobre la moto

Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en esta temporada 2026, pero no ha sido nada sencillo ya que el piloto de Ducati ha tenido que remontar una desventaja de 102 puntos. Una hazaña que parecía imposible a inicios de campaña en donde al español se le detectó problemas en un tornillo en su ya tocado brazo derecho. Carlos García, fisioterapeuta de Marc Márquez, ha mostrado su alegría y también ha contado la superación del catalán.

Carlos García ha explicado su alegría por el triunfo de Marc Márquez que ha sumado su octavo entorchado de la categoría reina del motociclismo lo cual lo convierte en el mejor de la historia de su deporte. "Sólo él sabe lo que ha sufrido este año, por lo que ha pasado. Las personas que hemos estados cerca de él sabemos lo duro que ha sido y lo difícil. Al final ese abrazo viene a aliviar muchas tensiones, muchas dudas que hemos tenido durante el año", ha dicho en DAZN.

El fisioterapeuta ha desvelado que durante los grandes premios de España y Francia hubo momentos de pesimismo. "Te hace estar con la tensión y estar pensando siempre sobre todo cuando los resultados a nivel físico no llegan pues tienes que estar dándole vueltas a la cabeza para ver qué estaba ocurriendo. Es un poco lo que nos pasó a principios de temporada, hasta el Gran Premio de Jerez. Para nosotros fue clave para empezar a entender qué es lo que podía estar pasando. Hasta esa fecha estaba bien. Se encontraba en casa y se entrenaba con normalidad pero subía a la moto y de repente perdía el control de la moto".

Un tornillo en su brazo derecho le daba problemas a Marc Márquez

Carlos García ha contado que un tornillo en su brazo derecho fue lo que le causaba problemas a Marc Márquez al comienzos de temporada. "Al principio no sabía si era el brazo, si era él, si era la moto... pues empiezas a darle muchas vueltas a las cosas y cuando se van repitiendo estos hechos pues cada uno le tiene que dar una vuelta en su parcela. En la parte técnica, en la moto imagino que habría estado trabajando e intentando saber qué es lo que pasaba y también nosotros saber por qué ocurrían estas caídas. En Jerez ya empezamos a hacer algunos tests en la clínica y entendíamos que algo estaba pasando en el hombro. Luego empiezo a hablar con el cirujano y hablamos de diferentes opciones y luego le hicieron pruebas y encontraron que ese famoso tornillo de Indonesia que podía estar en ciertas posiciones comprimiendo esa red nerviosa".

Por suerte, los médicos dieron con el problema que sufría Marc Márquez y luego Carlos García y todo su equipo se pusieron manos a la obra para que el piloto volviera a conducir a su máximo nivel. Lo lograron y eso ha permitido que Marc Márquez se proclame, de nuevo, campeón del mundo de MotoGP.