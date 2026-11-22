El piloto español gestionó y controló la carrera del Gran premio de Portugal en todo momento y terminó en la octava posición lo que le valía para ser campeón mundial. Marco Bezzecchi se llevó la victoria en el circuito de Portimao, con Jorge Martín, segundo y Raúl Fernández, tercero.

Marc Márquez se proclamó campeón del mundo de MotoGP por octava vez en su carrera deportiva después de terminar el Gran Premio de Portugal en la octava posición. El piloto de Ducati controló en todo momento y no tomó ningún riesgo para asegurar un nuevo entorchado y así evitar una caída tal y como le pasó el sábado.

La carrera fue dominada de principio a final por Aprilia, ya que Marco Bezzecchi se llevó la victoria demostrando que tenía un ritmo muy superior al resto﻿. Jorge Martín terminó en la segunda posición y Raúl Fernández cerró el podio al ser tercero.

Así fue la carrera del Gran Premio de Portugal de MotoGP

La carrera comenzó muy a favor de los intereses de Marc Márquez ya que el piloto de Ducati realizó una gran salida que le permitió ponerse en primera posición para escaparse de los líos que hubo en el pelotón de perseguidores en las primeras curvas. Una vez se pasaron dichas enlazadas, Marc Márquez aflojó, fue adelantado por las Aprilia de Raúl Fernández, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, que se escaparon.

﻿Marc Márquez se estabilizó en la sexta posición. Puesto que le valía de sobra para ser campeón del mundo dado que con la ventaja que tenía en la clasificación general de MotoGP le daba hasta ser noveno. Marc Márquez cayó a la octava posición en la vuelta 11 después de ser adelantado por Fabio Di Giannantonio y por Ai Ogura, que con la cuarta Aprilia, comenzó a encontrar el ritmo de sus compañeros de equipo.

Mientras tanto, por delante, Raúl Fernández y Marco Bezzecchi demostraron que tenían un punto más que Jorge Martín y se escaparon cuando se llegó al ecuador de la carrera. La prueba cambió en la vuelta 15. Marco Bezzecchi decidió que ya era suficiente, adelantó a Raúl Fernández se puso primero y puso un ritmo que no pudo igualar nadie. El italiano se paseó de ahí hasta el final.

Marco Bezzecchi, durante el Gran Premio de Portugal de MotoGP. / IMAGO

Hubo lucha por la segunda posición, porque Raúl Fernández perdió fuelle y eso lo aprovechó Jorge Martín, quien con el paso de las vueltas veía como se le escapaba las opciones de ser campeón del mundo. El madrileño adelantó a su compañero de escudería y se puso segundo.

Por detrás, los nervios se apoderaron de Ducati porque Marc Márquez no se sintió cómodo en ningún momento y cayó a la novena posición tras ser adelantado por Brad Binder y por tener a Luca Marini justo por detrás. El piloto español estuvo totalmente desconocido ya que nunca fue rápido, pero todo con el objetivo de cumplir el objetivo. Marc Márquez no arriesgó absolutamente nada. De hecho, pudo adelantar a Brad Binder para recuperar la octava posición, pero Marc Márquez se quedó, con calma, en la novena plaza.

Al final, quedó en la octava plaza, porque Diogo Moreira, que estaba por delante, se fue el suelo lo que permitió que Marc Márquez disfrutara de una última vuelta llena de gloria y en la que celebró como nadie su octavo mundial de MotoGP, el décimo de su carrera deportiva.

- Clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP:

1- Marco Bezzecchi APRILIA

2- Jorge Martín APRILIA

3- Raúl Fernández APRILIA

4- Fabio di Giannantonio DUCATI

5- Ai Ogura APRILIA

6- Fermín Aldeguer DUCATI

7- Brad Binder KTM

8- Marc Márquez DUCATI

9- Luca Marini HONDA

10- Iker Lecuona DUCATI

11- Enea Bastianini KTM

12- Jack Miller YAMAHA

13- Fabio Quartararo YAMAHA

14- Alex Rins YAMAHA

15- Franco Morbidelli DUCATI

16- Pol Espargaró KTM

17- Jake Dixon HONDA

18- Augusto Fernández YAMAHA